2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.18.77 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 19, 2025
हाइलाइट्स
- इसमें 1,923 सीसी मिल्वौकी-एट 117 क्लासिक इंजन है
- पाँच रंग विकल्प उपलब्ध है
- 13.2 लीटर की पूरी क्षमता वाले टैंक के साथ इसका वज़न 293 किलोग्राम है
हार्ली-डेविडसन ने जून की शुरुआत में भारत में अपनी 2025 लाइनअप की कीमतों का खुलासा किया था. अपडेट के तहत, कंपनी ने अपनी रेंज से फैट बॉब को हटा दिया है और स्ट्रीट बॉब को वापस लाया है. स्ट्रीट बॉब पहले भारत में पुराने 1,754 सीसी इंजन के साथ बेची जाती थी, लेकिन अब 2025 मॉडल में हार्ली की बड़ी क्रूज़र में मिलने वाला 1,923 सीसी इंजन लगा है. इसकी कीमत, विकल्पों को छोड़कर रु.18.77 लाख (एक्स-शोरूम) है.
यह भी पढ़ें: वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब में नए रंगों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बदला है. बिलियर्ड ग्रे मानक विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जबकि विविड ब्लैक के लिए आपको रु.10,000 अतिरिक्त देने होंगे. ज़्यादा चमकदार रंग के लिए, सेंटरलाइन येलो रु.14,000 ज़्यादा में उपलब्ध है. आयरन हॉर्स मेटैलिक डार्क ग्रीन और मैट फ़िनिश पर्पल एबिस डेनिम, प्रत्येक की कीमत रु.16,000 ज़्यादा है. अगर आप मानक अलॉय व्हील्स की जगह क्रॉस-स्पोक-लेस्ड रिम्स लेना चाहते हैं, तो आपको कुल बिल में रु.87,000 और देने होंगे.
हार्ली-डेविडसन की स्ट्रीट बॉब एक सिंगल सीट सेटअप, मिनी-एप हैंडलबार और बीच में लगे फ़ुट कंट्रोल वाली बॉबर बाइक है. इस मोटरसाइकिल में मिल्वौकी-एट 117 क्लासिक 1,923 सीसी इंजन लगा है, जो 91 बीएचपी ताकत और 156 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.
फीचर्स की बात करें तो, नई स्ट्रीट बॉब तीन राइडिंग मोड्स, रोड, रेन और स्पोर्ट, के साथ-साथ कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल, TPMS, डुअल-चैनल ABS और क्रूज़ कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है. इसके अलावा, इसमें 4-इंच का डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले और फ्यूल टैंक के ठीक नीचे एक USB टाइप-C पोर्ट भी दिया गया है.
पैमाने पर, स्ट्रीट बॉब का वज़न 13.2-लीटर टैंक के साथ 293 किलोग्राम है; हालाँकि, यह 117 c-i इंजन वाली सबसे हल्की हार्ली है. सीट की ऊँचाई 680 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 125 मिमी है. इसमें मानक रूप से 19-इंच के आगे और 16-इंच के पीछे के कास्ट अलॉय व्हील हैं, जो 100-सेक्शन वाले आगे और 150-सेक्शन वाले पीछे के टायरों से लैस हैं.
