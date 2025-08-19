2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.18.77 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.18.77 लाख

स्ट्रीट बॉब एक बड़े इंजन और नए रंग पैलेट के साथ भारत में वापस आ गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसमें 1,923 सीसी मिल्वौकी-एट 117 क्लासिक इंजन है
  • पाँच रंग विकल्प उपलब्ध है
  • 13.2 लीटर की पूरी क्षमता वाले टैंक के साथ इसका वज़न 293 किलोग्राम है

हार्ली-डेविडसन ने जून की शुरुआत में भारत में अपनी 2025 लाइनअप की कीमतों का खुलासा किया था. अपडेट के तहत, कंपनी ने अपनी रेंज से फैट बॉब को हटा दिया है और स्ट्रीट बॉब को वापस लाया है. स्ट्रीट बॉब पहले भारत में पुराने 1,754 सीसी इंजन के साथ बेची जाती थी, लेकिन अब 2025 मॉडल में हार्ली की बड़ी क्रूज़र में मिलने वाला 1,923 सीसी इंजन लगा है. इसकी कीमत, विकल्पों को छोड़कर रु.18.77 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च

2025 Harley Davidson Street Bob Launched In India

2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब में नए रंगों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बदला है. बिलियर्ड ग्रे मानक विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जबकि विविड ब्लैक के लिए आपको रु.10,000 अतिरिक्त देने होंगे. ज़्यादा चमकदार रंग के लिए, सेंटरलाइन येलो रु.14,000 ज़्यादा में उपलब्ध है. आयरन हॉर्स मेटैलिक डार्क ग्रीन और मैट फ़िनिश पर्पल एबिस डेनिम, प्रत्येक की कीमत रु.16,000 ज़्यादा है. अगर आप मानक अलॉय व्हील्स की जगह क्रॉस-स्पोक-लेस्ड रिम्स लेना चाहते हैं, तो आपको कुल बिल में रु.87,000 और देने होंगे.

2025 Harley Davidson Street Bob Launched In India 1

हार्ली-डेविडसन की स्ट्रीट बॉब एक सिंगल सीट सेटअप, मिनी-एप हैंडलबार और बीच में लगे फ़ुट कंट्रोल वाली बॉबर बाइक है. इस मोटरसाइकिल में मिल्वौकी-एट 117 क्लासिक 1,923 सीसी इंजन लगा है, जो 91 बीएचपी ताकत और 156 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

2025 Harley Davidson Street Bob Launched In India 3

फीचर्स की बात करें तो, नई स्ट्रीट बॉब तीन राइडिंग मोड्स, रोड, रेन और स्पोर्ट, के साथ-साथ कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल, TPMS, डुअल-चैनल ABS और क्रूज़ कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है. इसके अलावा, इसमें 4-इंच का डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले और फ्यूल टैंक के ठीक नीचे एक USB टाइप-C पोर्ट भी दिया गया है.

2025 Harley Davidson Street Bob Launched In India 2

पैमाने पर, स्ट्रीट बॉब का वज़न 13.2-लीटर टैंक के साथ 293 किलोग्राम है; हालाँकि, यह 117 c-i इंजन वाली सबसे हल्की हार्ली है. सीट की ऊँचाई 680 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 125 मिमी है. इसमें मानक रूप से 19-इंच के आगे और 16-इंच के पीछे के कास्ट अलॉय व्हील हैं, जो 100-सेक्शन वाले आगे और 150-सेक्शन वाले पीछे के टायरों से लैस हैं.

# 2025 Harley-Davidson Street Bob# Harley-Davidson Street Bob# Street Bob# Harley-Davidson Street Bob Launched# Harley-Davidson# Harley-Davidson Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Rohini Courts, New Delhi
    8.7
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI BS IV | 27,803 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.25 लाख
    ₹ 11,758/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय हार्ले-डेविडसन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के अलावा यांत्रिक मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव शामिल हैं.
    2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख
  • यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
    वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
  • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के अलावा यांत्रिक मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव शामिल हैं.
    2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख
  • यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
    वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.18.77 लाख