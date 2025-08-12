वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53विनफ़ास्ट वीएफ7एमजी जेडएस एचईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च

यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सितंबर 2025 तक होगा लॉन्च
  • हीरो-हार्ली साझेदारी का तीसरा मॉडल है
  • इसमें सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन बरकरार रहने की संभावना है

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में हार्ली-डेविडसन 440 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित एक बिल्कुल नए मॉडल को लॉन्च करने की अपनी योजना की पुष्टि की है. X440 और हाल ही में बंद हुई मैवरिक 440 के बाद, यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी. हालाँकि कंपनी ने अभी लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने कहा है कि नया मॉडल अगली तिमाही में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिससे सितंबर 2025 तक लॉन्च होने का संकेत मिलता है.

Harley Davidson X 440 3

मोटरसाइकिल में सह-विकसित सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन बरकरार रहेगा

 

मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया मॉडल एक क्रूज़र होगा, जो हार्ली-डेविडसन की लाइन-अप के अनुरूप होगा. हालाँकि, इस मॉडल में मौजूदा X440 के समान ही मैकेनिकल फीचर्स मौजूद रहेंगे और इसमें 27 बीएचपी और 36 एनएम टॉर्क वाला सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन लगा होगा, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा होगा.

 

यह भी पढ़ें: एंट्री-लेवल हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 2026 में होगी पेश

 

हालाँकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या नया मॉडल खरीदारों की रुचि जगा पाएगा, जो कि साझेदारी के पिछले मॉडलों के मामले में नहीं रहा है. मैवरिक 440 को अपनी शुरुआत के डेढ़ साल के भीतर ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसकी बिक्री का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, जो हर महीने औसतन तीन अंकों में ही थी.

 

इस बीच, हार्ली-डेविडसन X440 को भी हाल ही में भारतीय बाजार में खरीदार खोजने में संघर्ष करना पड़ा है, हालांकि इसकी बिक्री का प्रदर्शन कथित तौर पर मैवरिक 440 से बेहतर है. एक आकांक्षात्मक मॉडल के रूप में मार्केटिंग किए जाने के बावजूद X440 की कम मांग का कारण वास्तव में स्पष्ट नहीं है, हालांकि रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ जैसी कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा ने X440 को कम लोकप्रिय बना दिया हो सकता है.

 

# Harley-Davidson# Hero MotoCorp# New Harley 440 cc bike# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय हार्ले-डेविडसन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
    नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.51 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
  • केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
    नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.51 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च