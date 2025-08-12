वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 12, 2025
हाइलाइट्स
- सितंबर 2025 तक होगा लॉन्च
- हीरो-हार्ली साझेदारी का तीसरा मॉडल है
- इसमें सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन बरकरार रहने की संभावना है
हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में हार्ली-डेविडसन 440 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित एक बिल्कुल नए मॉडल को लॉन्च करने की अपनी योजना की पुष्टि की है. X440 और हाल ही में बंद हुई मैवरिक 440 के बाद, यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी. हालाँकि कंपनी ने अभी लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने कहा है कि नया मॉडल अगली तिमाही में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिससे सितंबर 2025 तक लॉन्च होने का संकेत मिलता है.
मोटरसाइकिल में सह-विकसित सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन बरकरार रहेगा
मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया मॉडल एक क्रूज़र होगा, जो हार्ली-डेविडसन की लाइन-अप के अनुरूप होगा. हालाँकि, इस मॉडल में मौजूदा X440 के समान ही मैकेनिकल फीचर्स मौजूद रहेंगे और इसमें 27 बीएचपी और 36 एनएम टॉर्क वाला सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन लगा होगा, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा होगा.
यह भी पढ़ें: एंट्री-लेवल हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 2026 में होगी पेश
हालाँकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या नया मॉडल खरीदारों की रुचि जगा पाएगा, जो कि साझेदारी के पिछले मॉडलों के मामले में नहीं रहा है. मैवरिक 440 को अपनी शुरुआत के डेढ़ साल के भीतर ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसकी बिक्री का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, जो हर महीने औसतन तीन अंकों में ही थी.
इस बीच, हार्ली-डेविडसन X440 को भी हाल ही में भारतीय बाजार में खरीदार खोजने में संघर्ष करना पड़ा है, हालांकि इसकी बिक्री का प्रदर्शन कथित तौर पर मैवरिक 440 से बेहतर है. एक आकांक्षात्मक मॉडल के रूप में मार्केटिंग किए जाने के बावजूद X440 की कम मांग का कारण वास्तव में स्पष्ट नहीं है, हालांकि रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ जैसी कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा ने X440 को कम लोकप्रिय बना दिया हो सकता है.
