नई हीरो एक्सट्रीम 125R हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS के साथ मिला क्रूज़ कंट्रोल

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05ह्युंडई आयोनिक 6जीप एवेंजरएमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई हीरो एक्सट्रीम 125R हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS के साथ मिला क्रूज़ कंट्रोल

एक्सट्रीम 125आर के नए वैरिएंट की कीमत रु.1.04 लाख है और यह तीन राइड मोड्स तथा नए रंग विकल्पों के साथ आता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हीरो एक्सट्रीम 125R का नया सबसे महंगा वैरिएंट हुआ लॉन्च
  • डुअल-चैनल ABS, राइड मोड और अन्य खूबियाँ
  • रनिंग गियर में कोई बदलाव नहीं

हीरो एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X जैसे ही राइडर एड्स और तकनीक मिलने की हमारी पिछली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद, हीरो मोटोकॉर्प ने अब चुपचाप भारत में इस मोटरसाइकिल का एक नया सबसे महंगा वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. नए वैरिएंट की कीमत रु.1.04 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे एक्सट्रीम 125R रेंज में सबसे ऊपर रखता है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में VIDA यूबेक्स मोटरसाइकिल कॉन्सेप् और डर्ट.ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को किया पेश

Website 3

नए वैरिएंट में ग्लैमर एक्स वाले ही कई फ़ीचर्स हैं. इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड्स - इको, रोड और पावर - और एक नया रंगीन 4.2-इंच एलसीडी डिस्प्ले है. खास बात यह है कि इस नए वैरिएंट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी है.

 

ग्लैमर X सेटअप की तरह, एक्सट्रीम 125R में दाईं ओर एक समर्पित क्रूज़ कंट्रोल स्विच है. बाईं ओर एक राइड मोड सिलेक्टर और मेनू नेविगेशन बटन भी दिये गए हैं.

Hero Glamour X m 40

इस सबसे महंगे मॉडल को बाकी लाइनअप से अलग करने के लिए, हीरो ने तीन नए डुअल-टोन रंग विकल्प पेश किए हैं: लाल, ग्रे और हरा, प्रत्येक को विपरीत काले रंग के साथ जोड़ा गया है.

 

अंदर से, इसमें कोई बदलाव नहीं है. इसमें ग्लैमर एक्स वाला 124.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

Website 2

इस नए वैरिएंट के लॉन्च के साथ, एक्सट्रीम 125R लाइनअप में अब चार वैरिएंट शामिल हैं, बेस Ibs (रु.89,000 ), एबीएस (रु.92,500 रुपये), सिंगल सीट के साथ एबीएस (रु.92,500), और नया डुअल-चैनल एबीएस वैरिएंट जिसकी कीमत रु.1.04 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम)।

# Hero MotoCorp# Hero Motorcycles# New Hero Xtreme 125R# Hero Xtreme 125R Single-Seat# Hero Xtreme 125R Cruise Control# Updated Hero Xtreme 125R# 2025 Hero Xtreme 125R# Hero Glamour X# Hero Bikes# Commuter Motorcycles# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय हीरो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हंक 440 SX को हीरो द्वारा स्क्रैम्बलर नाम दिया गया है तथा इसमें मैवरिक 440 की तुलना में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं.
    EICMA 2025: हीरो हंक 440 SX हुई पेश
  • हीरो ने मोबिलिटी शो में तीन नए कॉन्सेप्ट के साथ नई व्यक्तिगत मोबिलिटी कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और साथ ही प्रोजेक्ट VxZ के बारे में अधिक जानकारी भी दी.
    हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में VIDA यूबेक्स मोटरसाइकिल कॉन्सेप् और डर्ट.ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को किया पेश
  • एक्सपल्स 210 डकार में रैली से प्रेरित लुक दिया गया है तथा इसमें लम्बी यात्रा वाला सस्पेंशन लगाया गया है.
    EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • हंक 440 SX को हीरो द्वारा स्क्रैम्बलर नाम दिया गया है तथा इसमें मैवरिक 440 की तुलना में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं.
    EICMA 2025: हीरो हंक 440 SX हुई पेश
  • हीरो ने मोबिलिटी शो में तीन नए कॉन्सेप्ट के साथ नई व्यक्तिगत मोबिलिटी कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और साथ ही प्रोजेक्ट VxZ के बारे में अधिक जानकारी भी दी.
    हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में VIDA यूबेक्स मोटरसाइकिल कॉन्सेप् और डर्ट.ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को किया पेश
  • एक्सपल्स 210 डकार में रैली से प्रेरित लुक दिया गया है तथा इसमें लम्बी यात्रा वाला सस्पेंशन लगाया गया है.
    EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई हीरो एक्सट्रीम 125R हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS के साथ मिला क्रूज़ कंट्रोल