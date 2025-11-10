नई हीरो एक्सट्रीम 125R हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS के साथ मिला क्रूज़ कंट्रोल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- हीरो एक्सट्रीम 125R का नया सबसे महंगा वैरिएंट हुआ लॉन्च
- डुअल-चैनल ABS, राइड मोड और अन्य खूबियाँ
- रनिंग गियर में कोई बदलाव नहीं
हीरो एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X जैसे ही राइडर एड्स और तकनीक मिलने की हमारी पिछली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद, हीरो मोटोकॉर्प ने अब चुपचाप भारत में इस मोटरसाइकिल का एक नया सबसे महंगा वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. नए वैरिएंट की कीमत रु.1.04 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे एक्सट्रीम 125R रेंज में सबसे ऊपर रखता है.
यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में VIDA यूबेक्स मोटरसाइकिल कॉन्सेप् और डर्ट.ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को किया पेश
नए वैरिएंट में ग्लैमर एक्स वाले ही कई फ़ीचर्स हैं. इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड्स - इको, रोड और पावर - और एक नया रंगीन 4.2-इंच एलसीडी डिस्प्ले है. खास बात यह है कि इस नए वैरिएंट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी है.
ग्लैमर X सेटअप की तरह, एक्सट्रीम 125R में दाईं ओर एक समर्पित क्रूज़ कंट्रोल स्विच है. बाईं ओर एक राइड मोड सिलेक्टर और मेनू नेविगेशन बटन भी दिये गए हैं.
इस सबसे महंगे मॉडल को बाकी लाइनअप से अलग करने के लिए, हीरो ने तीन नए डुअल-टोन रंग विकल्प पेश किए हैं: लाल, ग्रे और हरा, प्रत्येक को विपरीत काले रंग के साथ जोड़ा गया है.
अंदर से, इसमें कोई बदलाव नहीं है. इसमें ग्लैमर एक्स वाला 124.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
इस नए वैरिएंट के लॉन्च के साथ, एक्सट्रीम 125R लाइनअप में अब चार वैरिएंट शामिल हैं, बेस Ibs (रु.89,000 ), एबीएस (रु.92,500 रुपये), सिंगल सीट के साथ एबीएस (रु.92,500), और नया डुअल-चैनल एबीएस वैरिएंट जिसकी कीमत रु.1.04 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम)।
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.55 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,902 - 75,055
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 55,992 - 66,382
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 66,382 - 68,485
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 80,450 - 81,998
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 56,890
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,766 - 75,712
- हीरो न्स्टनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 74,165 - 83,245
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 लाख
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,351 - 77,836
- हीरो ग्लैमर 125 एक्सटीईसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,428 - 80,471
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.71 - 1.81 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 91,380 - 95,738
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 लाख
- हीरो डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,000 - 79,000
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 82,890 - 88,790
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 लाख
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,490 - 1.1 लाख
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 - 1.45 लाख
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,911 - 83,612
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,673 - 80,004
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 76,691 - 78,074
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो मावरिक 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.4 लाख
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 लाख
- हीरो एचएफ डीलक्स प्रोएक्स-शोरूम कीमत₹ 68,485
- हीरो ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 87,989 - 97,717
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 26, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स