नई हीरो एक्सट्रीम 125R हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS के साथ मिला क्रूज़ कंट्रोल

हीरो एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X जैसे ही राइडर एड्स और तकनीक मिलने की हमारी पिछली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद, हीरो मोटोकॉर्प ने अब चुपचाप भारत में इस मोटरसाइकिल का एक नया सबसे महंगा वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. नए वैरिएंट की कीमत रु.1.04 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे एक्सट्रीम 125R रेंज में सबसे ऊपर रखता है.

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में VIDA यूबेक्स मोटरसाइकिल कॉन्सेप् और डर्ट.ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को किया पेश

नए वैरिएंट में ग्लैमर एक्स वाले ही कई फ़ीचर्स हैं. इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड्स - इको, रोड और पावर - और एक नया रंगीन 4.2-इंच एलसीडी डिस्प्ले है. खास बात यह है कि इस नए वैरिएंट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी है.

ग्लैमर X सेटअप की तरह, एक्सट्रीम 125R में दाईं ओर एक समर्पित क्रूज़ कंट्रोल स्विच है. बाईं ओर एक राइड मोड सिलेक्टर और मेनू नेविगेशन बटन भी दिये गए हैं.

इस सबसे महंगे मॉडल को बाकी लाइनअप से अलग करने के लिए, हीरो ने तीन नए डुअल-टोन रंग विकल्प पेश किए हैं: लाल, ग्रे और हरा, प्रत्येक को विपरीत काले रंग के साथ जोड़ा गया है.

अंदर से, इसमें कोई बदलाव नहीं है. इसमें ग्लैमर एक्स वाला 124.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

इस नए वैरिएंट के लॉन्च के साथ, एक्सट्रीम 125R लाइनअप में अब चार वैरिएंट शामिल हैं, बेस Ibs (रु.89,000 ), एबीएस (रु.92,500 रुपये), सिंगल सीट के साथ एबीएस (रु.92,500), और नया डुअल-चैनल एबीएस वैरिएंट जिसकी कीमत रु.1.04 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम)।