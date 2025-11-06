हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में VIDA यूबेक्स मोटरसाइकिल कॉन्सेप् और डर्ट.ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को किया पेश
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- कॉन्सेप्ट यूबेक्स ने शहर के अनुकूल हाइपरमोटो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भी पेश किया है जिसमें ऑन-रोड और ऑफ-रोड क्षमताएँ हैं
- बच्चों के लिए Dirt.E K3 इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को पेश किया गया है
- नए Novus सब-ब्रांड के तहत तीन कॉन्सेप्ट व्यक्तिगत मोबिलिटी के भविष्य को दिखाते हैं
हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में अपने विडा इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत कई कॉन्सेप्ट पेश किए, जिनमें इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक्स की एक सीरीज़, एक नया मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल पर्सनल मोबिलिटी सॉल्यूशंस शामिल हैं. इनमें सबसे आगे रही विडा कॉन्सेप्ट यूबेक्स, एक हाइपरमोटो-स्टाइल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसे कंपनी ने 'अर्बन एक्सप्लोरर' नाम दिया है.
यह भी पढ़ें: EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश
विडा यूबेक्स कॉन्सेप्ट
यूबेक्स एक असली हाइपरमोटो मोटरसाइकिल जैसी दिखती है जिसमें हेडलैंप के नीचे एक नुकीला हाईसेट बीक, लंबा स्टांस, आंशिक रूप से खुला फ्रेम, स्लीक बॉडी पैनलिंग और एक हाई-सेट टेल है. बेशक, इस मोटरसाइकिल में कुछ कॉन्सेप्टिव डिटेल्स भी हैं, जैसे फ्लोटिंग सीट और रियर सबफ्रेम पर एक अपारदर्शी प्लास्टिक पैनल जो आगे के पहिये को भी कवर करता है.
हीरो ने कहा कि यूबेक्स कंपनी की पहली वैश्विक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और यह अपने वर्ग में अग्रणी आराम के साथ-साथ ऑन-रोड और ऑफ-रोड क्षमताएँ भी देगी. कंपनी ने यह भी बताया कि यह मोटरसाइकिल एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी तकनीकों को सपोर्ट करेगी. पावरट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.
विडा डर्ट.ई सीरीज़
विडा डर्ट.ई के3 (बाएं), MX7 रेसिंग कॉन्सेप्ट (दाएं)
हीरो ने हाल ही में घोषित विडा डर्ट.ई ब्रांड के तहत पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक, डर्ट.ई K3 को भी पेश किया, जिसका पिछले साल विडा एक्रो कॉन्सेप्ट के ज़रिए पेश किया गया था. 4 से 10 साल की उम्र के उभरते राइडर्स को ध्यान में रखते हुए, K3 में एक अनोखा एडजस्टेबल राइडर ट्रायंगल और व्हीलबेस दिया गया है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल 'राइडर्स के साथ बढ़ती' है. कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि K3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी होगी जो एक बार चार्ज करने पर 3 घंटे तक की राइडिंग देगी, और इसमें तीन राइड मोड होंगे जिन्हें एक पेयर्ड स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
K3 की एक अनूठी खासियतें यह है कि इसके व्हीलबेस और राइडर ट्राएंगल को राइडर के आकार के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है
बेशक, K3 को सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है. हीरो का कहना है कि आगे चलकर यह मोटरसाइकिल यूरोप और भारत दोनों में उपलब्ध कराई जाएगी.
डर्ट.ई सीरीज़ के तहत पेश किया जाने वाला दूसरा मॉडल MX7 रेसिंग कॉन्सेप्ट था, जो हीरो के डकार रैली इंजीनियरों के सहयोग से डिजाइन और विकसित की गई एक पूर्ण आकार की इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक थी.
विडा नोवस पर्सनल मोबिलिटी कॉन्सेप्ट्स
विडा नोवस नेक्स 1 पोर्टेबल मोबिलिटी डिवाइस (बाएं) और विडा नोवक्स नेक्स 2 इलेक्ट्रिक ट्राइक
नए विडा मॉडलों में नए विडा नोवस सब-ब्रांड के तहत नेक्स 1, नेक्स 2 और नेक्स 3 नाम की तीन व्यक्तिगत मोबिलिटी कॉन्सेप्ट शामिल थे. नेक्स 1 एक पोर्टेबल व्यक्तिगत मोबिलिटी स्कूटर को पेश किया था - जो सेगवे जैसा था, जिसे मोड़कर बैकपैक की तरह ले जाया जा सकता था और फिर उसे खोलकर एक व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरण में बदला जा सकता था.
विडा नोवस नेक्स 3 इलेक्ट्रिक क्वाड्रिसाइकिल
नेक्स 2 एक बड़े इलेक्ट्रिक ट्राइक का रूप ले चुका था, जबकि नेक्स 3 एक टेंडम-सीट इलेक्ट्रिक क्वाड्रिसाइकिल था, जो चार पहियों की स्थिरता और छोटे आकार के साथ, मौसम से पूर्ण सुरक्षा देता था.
विडा प्रोजेक्ट VxZ
हालाँकि, एक मॉडल जिसको पेश नहीं किया गया, वह था प्रोजेक्ट VxZ, जिसका EICMA से पहले टीज़र में दिखाया गया था. हालाँकि, कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में नई जानकारी ज़रूर दी, जो विडा और अमेरिकी ज़ीरो मोटरसाइकिल्स के बीच एक सहयोग से तैयार किया गया है.
कंपनी ने कहा कि यह मोटरसाइकिल एक सच्चे वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ-साथ सवारी और हैंडलिंग में भी सर्वश्रेष्ठ होगी. कंपनी ने यह भी कहा कि यह मॉडल ‘रूप और कार्यक्षमता के बीच एक सच्चा संतुलन’ देगा.
