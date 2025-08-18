2025 हीरो ग्लैमर 125 की 19 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 18, 2025
हाइलाइट्स
- नई ग्लैमर 125 में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा
- इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी मिलने की संभावना है
- इसमें पहले जैसा ही इंजन बरकरार रहने की उम्मीद है
हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 19 अगस्त को बिल्कुल नई ग्लैमर 125 लॉन्च करेगी. कंपनी ने लॉन्च से पहले इस मोटरसाइकिल की झलक दिखाई है, जिससे हमें उम्मीदों की झलक मिलती है. पहले भी इसकी झलक देखने को मिल चुकी है, और उम्मीद है कि इस मोटरसाइकिल के नए वर्ज़न में मौजूदा मॉडल की तुलना में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें कई नए फ़ीचर्स भी शामिल होंगे.
टीज़र में मुख्य रूप से मोटरसाइकिल में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया गया है, जो बिल्कुल नया यूनिट लगता है और इसमें करिज़्मा XMR जैसे ही ग्राफ़िक्स हैं. क्लस्टर यूनिट पर "सेट स्पीड" भी लिखा है, जो इस बात का संकेत है कि मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल होगा, और अगर यह सच है, तो यह इस सेगमेंट में यह फीचर पाने वाली इकलौती मोटरसाइकिल होगी. क्रूज़ कंट्रोल की मौजूदगी और भी ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है. टीज़र में मोटरसाइकिल का टेल सेक्शन भी दिखाया गया है, जिसमें करिज़्मा XMR जैसा ही टेललैंप है, जिसके दोनों ओर इंडिकेटर यूनिट लगे हैं.
यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
हीरो ग्लैमर में मौजूदा मॉडल वाला 125 सीसी इंजन ही बरकरार रहने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल 10.68 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 10.6 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. मोटरसाइकिल में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो संभवतः पहले जैसे ही रहेंगे.
फिलहाल, हीरो ग्लैमर 125 दो वैरिएंट, स्टैंडर्ड और एक्सटेक में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें क्रमशः रु.87,000 और रु.90,498 (दोनों एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं. इस अपडेट के साथ, ग्लैमर की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो इसमें शामिल सभी नए फीचर्स की बदौलत होगी.
