2025 हीरो ग्लैमर 125 की 19 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 हीरो ग्लैमर 125 की 19 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक

नई ग्लैमर में कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिसमें क्रूज़ कंट्रोल और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई ग्लैमर 125 में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा
  • इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी मिलने की संभावना है
  • इसमें पहले जैसा ही इंजन बरकरार रहने की उम्मीद है

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 19 अगस्त को बिल्कुल नई ग्लैमर 125 लॉन्च करेगी. कंपनी ने लॉन्च से पहले इस मोटरसाइकिल की झलक दिखाई है, जिससे हमें उम्मीदों की झलक मिलती है. पहले भी इसकी झलक देखने को मिल चुकी है, और उम्मीद है कि इस मोटरसाइकिल के नए वर्ज़न में मौजूदा मॉडल की तुलना में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें कई नए फ़ीचर्स भी शामिल होंगे.

undefined


टीज़र में मुख्य रूप से मोटरसाइकिल में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया गया है, जो बिल्कुल नया यूनिट लगता है और इसमें करिज़्मा XMR जैसे ही ग्राफ़िक्स हैं. क्लस्टर यूनिट पर "सेट स्पीड" भी लिखा है, जो इस बात का संकेत है कि मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल होगा, और अगर यह सच है, तो यह इस सेगमेंट में यह फीचर पाने वाली इकलौती मोटरसाइकिल होगी. क्रूज़ कंट्रोल की मौजूदगी और भी ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है. टीज़र में मोटरसाइकिल का टेल सेक्शन भी दिखाया गया है, जिसमें करिज़्मा XMR जैसा ही टेललैंप है, जिसके दोनों ओर इंडिकेटर यूनिट लगे हैं.

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक

 

हीरो ग्लैमर में मौजूदा मॉडल वाला 125 सीसी इंजन ही बरकरार रहने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल 10.68 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 10.6 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. मोटरसाइकिल में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो संभवतः पहले जैसे ही रहेंगे.

 

फिलहाल, हीरो ग्लैमर 125 दो वैरिएंट, स्टैंडर्ड और एक्सटेक में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें क्रमशः रु.87,000 और रु.90,498 (दोनों एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं. इस अपडेट के साथ, ग्लैमर की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो इसमें शामिल सभी नए फीचर्स की बदौलत होगी.

# Hero MotoCorp# Hero Glamour 125# Hero Glamour cruise control# Hero Glamour digital cluster# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,012 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय हीरो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • KLX 230R S एक खास उद्देश्य से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है, जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है.
    कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
  • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
    दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • KLX 230R S एक खास उद्देश्य से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है, जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है.
    कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2025 हीरो ग्लैमर 125 की 19 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक