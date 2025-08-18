दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 18, 2025
हाइलाइट्स
- अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारत में 'डेस्टिनी' और 'डेस्टिनी प्लस' नाम से दो मॉडल बेचे
- हीरो मोटोकॉर्प को एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई
- अदालत ने कहा कि हीरो ने मामले में प्रथम दृष्टया ठोस सबूत पेश किए हैं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो मोटोकॉर्प को अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामले में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दी है. अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप, वर्तमान में भारत में 'डेस्टिनी' और 'डेस्टिनी प्लस' नाम से दो मॉडल बनाती और बेचती है. यह फैसला हीरो द्वारा पहले इस स्टार्टअप के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर करने के बाद आया है. यह आदेश न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 13 अगस्त को पारित किया था.
यह भी पढ़ें: हीरो मैवरिक 440 भारत में हुई बंद
हीरो मोटोकॉर्प ने अदालत को बताया है कि वह क्लास 12 और 37 के तहत 'डेस्टिनी', 'डेस्टिनी' और 'डेस्टिनी प्राइम' ब्रांडों का पूर्व और पंजीकृत स्वामी है. मामले के दौरान, यह तर्क दिया गया कि अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने मॉडलों के लिए इन नाम-टैग का इस्तेमाल करके, संभवतः बिक्री और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, खुद को हीरो की सहयोगी कंपनी के रूप में पेश करने की कोशिश की.स्टार्टअप की सहयोगी कंपनी - गैलेक्सी ईवी - भी एक व्यावसायिक समझौते के तहत उन्हीं नाम-टैग वाले स्कूटर बेच और प्रचारित कर रही थी.
यह भी बताया गया कि अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 'हीरो' चिह्न का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे मॉडल की उत्पत्ति के बारे में उपभोक्ताओं के बीच और अधिक भ्रम पैदा हो सकता था. इन निष्कर्षों के साथ, अदालत ने पाया कि हीरो मोटोकॉर्प ने प्रथम दृष्टया ठोस सबूत पेश किए हैं, और अर्बन इलेक्ट्रिक द्वारा उपरोक्त नाम-चिह्नों का निरंतर उपयोग हीरो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा. तदनुसार, अब स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' नाम-चिह्न वाले किसी भी मॉडल के उपयोग, बिक्री, प्रचार या निर्माण से रोक दिया गया है.
