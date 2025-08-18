पत्रिकायूज़्ड कार्स
दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक

हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 18, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारत में 'डेस्टिनी' और 'डेस्टिनी प्लस' नाम से दो मॉडल बेचे
  • हीरो मोटोकॉर्प को एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई
  • अदालत ने कहा कि हीरो ने मामले में प्रथम दृष्टया ठोस सबूत पेश किए हैं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो मोटोकॉर्प को अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामले में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दी है. अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप, वर्तमान में भारत में 'डेस्टिनी' और 'डेस्टिनी प्लस' नाम से दो मॉडल बनाती और बेचती है. यह फैसला हीरो द्वारा पहले इस स्टार्टअप के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर करने के बाद आया है. यह आदेश न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 13 अगस्त को पारित किया था.

 

यह भी पढ़ें: हीरो मैवरिक 440 भारत में हुई बंद

Foto Jet 2025 08 16 T215233 174

हीरो मोटोकॉर्प ने अदालत को बताया है कि वह क्लास 12 और 37 के तहत 'डेस्टिनी', 'डेस्टिनी' और 'डेस्टिनी प्राइम' ब्रांडों का पूर्व और पंजीकृत स्वामी है. मामले के दौरान, यह तर्क दिया गया कि अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने मॉडलों के लिए इन नाम-टैग का इस्तेमाल करके, संभवतः बिक्री और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, खुद को हीरो की सहयोगी कंपनी के रूप में पेश करने की कोशिश की.स्टार्टअप की सहयोगी कंपनी - गैलेक्सी ईवी - भी एक व्यावसायिक समझौते के तहत उन्हीं नाम-टैग वाले स्कूटर बेच और प्रचारित कर रही थी.

 

यह भी बताया गया कि अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 'हीरो' चिह्न का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे मॉडल की उत्पत्ति के बारे में उपभोक्ताओं के बीच और अधिक भ्रम पैदा हो सकता था. इन निष्कर्षों के साथ, अदालत ने पाया कि हीरो मोटोकॉर्प ने प्रथम दृष्टया ठोस सबूत पेश किए हैं, और अर्बन इलेक्ट्रिक द्वारा उपरोक्त नाम-चिह्नों का निरंतर उपयोग हीरो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा. तदनुसार, अब स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' नाम-चिह्न वाले किसी भी मॉडल के उपयोग, बिक्री, प्रचार या निर्माण से रोक दिया गया है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
    ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • किआ कारेंज क्लैविस को मई 2025 में लॉन्च किया गया था, जबकि कारेंज क्लैविस ईवी जुलाई 2025 में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई थी.
    लॉन्च के बाद से किआ कारेंज क्लैविस को मिली 20,000 से ज्यादा बुकिंग, एक महीने से कम समय में 1000 से अधिक ईवी भी हुईं बुक
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
  • 15 अगस्त, 2025 से, FASTag वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य एक प्रीपेड टोल योजना देगी, जानिए इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं.
    15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी
