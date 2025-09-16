यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- XSR 155 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया
- इसमें वही 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन है
- भारत में 11 नवंबर को लॉन्च होने की उम्मीद है
यामाहा ने 11 नवंबर को अपने नए मॉडल लॉन्च की पुष्टि कर दी है, और सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित XSR 155 आखिरकार भारत में आ ही जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में इस मोटरसाइकिल का एक टैस्टिंग मॉडल देश में देखा गया था, जो पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी इसके कुछ विवरण सामने आए.
भारी भरकम लुक के बावजूद, XSR 155 की रेट्रो-प्रेरित स्टाइलिंग को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. इसमें गोल एलईडी हेडलैंप, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक, FZ-X जैसे इंच के अलॉय व्हील, फ्लैट बेंच सीट, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं.
यह भी पढ़ें: यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
सुरक्षा की बात करें तो, डुअल चैनल वाले एबीएस की उम्मीद है, और यामाहा कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स भी दे सकती है, जैसा कि इसी सेगमेंट की अन्य यामाहा मोटरसाइकिलों में देखा जाता है.
XSR 155, R15 V4 के प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और इसमें परिचित 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है. यह 18.1 बीएचपी और 14 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है.
अगर भारत में लॉन्च होती है, तो XSR 155, यामाहा के लाइनअप में MT-15 और R15 के बीच रहेगी. यह प्रीमियम 160 सीसी सेगमेंट में एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है, जहाँ इसका मुकाबला टीवीएस अपाचे RTR 160 4V, हीरो एक्सट्रीम 160R 4V, बजाज पल्सर N160 और हाल ही में लॉन्च हुई केटीएम 160 ड्यूक से होगा.
