यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक

XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • XSR 155 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया
  • इसमें वही 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन है
  • भारत में 11 नवंबर को लॉन्च होने की उम्मीद है

यामाहा ने 11 नवंबर को अपने नए मॉडल लॉन्च की पुष्टि कर दी है, और सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित XSR 155 आखिरकार भारत में आ ही जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में इस मोटरसाइकिल का एक टैस्टिंग मॉडल देश में देखा गया था, जो पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी इसके कुछ विवरण सामने आए.

Yamaha XSR 155 Spied Testing India Launch Soon

भारी भरकम लुक के बावजूद, XSR 155 की रेट्रो-प्रेरित स्टाइलिंग को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. इसमें गोल एलईडी हेडलैंप, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक, FZ-X जैसे इंच के अलॉय व्हील, फ्लैट बेंच सीट, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले

 

सुरक्षा की बात करें तो, डुअल चैनल वाले एबीएस की उम्मीद है, और यामाहा कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स भी दे सकती है, जैसा कि इसी सेगमेंट की अन्य यामाहा मोटरसाइकिलों में देखा जाता है.

Yamaha XSR 155

XSR 155, R15 V4 के प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और इसमें परिचित 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है. यह 18.1 बीएचपी और 14 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है.

 

अगर भारत में लॉन्च होती है, तो XSR 155, यामाहा के लाइनअप में MT-15 और R15 के बीच रहेगी. यह प्रीमियम 160 सीसी सेगमेंट में एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है, जहाँ इसका मुकाबला टीवीएस अपाचे RTR 160 4V, हीरो एक्सट्रीम 160R 4V, बजाज पल्सर N160 और हाल ही में लॉन्च हुई केटीएम 160 ड्यूक से होगा.

# Yamaha XSR 155# Yamaha XSR 155 Spied Testing# Yamaha XSR 155 India Launch# XSR 155 Spied Testing# XSR 155# XSR 155 Launch soon# Yamaha XSR 155 Spied# Yamaha Motor Company# Yamaha Bikes# Yamaha Bikes in India# Upcoming Yamaha bikes in India# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फायरब्लेड एक बार फिर भारत में आ गई है, इस बार पूरी तरह से विकसित एसपी ट्रिम में.
    होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP भारत में रु.28.99 लाख में हुई लॉन्च
  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • होंडा भारत में 2019-2025 के बीच बनी अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिलों को वापस बुला रही है. बिगविंग डीलरशिप पर जनवरी 2026 से मुफ़्त पार्ट रिप्लेसमेंट शुरू होगा.
    होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया
  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  • फायरब्लेड एक बार फिर भारत में आ गई है, इस बार पूरी तरह से विकसित एसपी ट्रिम में.
    होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP भारत में रु.28.99 लाख में हुई लॉन्च
  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • होंडा भारत में 2019-2025 के बीच बनी अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिलों को वापस बुला रही है. बिगविंग डीलरशिप पर जनवरी 2026 से मुफ़्त पार्ट रिप्लेसमेंट शुरू होगा.
    होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया
  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक