यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले

यामाहा इंडिया ने रे ZR और फ़सिनो स्कूटर्स के अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च कर दिए हैं. अपडेट के साथ, इन स्कूटर्स में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें कंपनी का नया 'एन्हांस्ड पावर असिस्ट' सिस्टम भी शामिल है, जो कंपनी के अनुसार इसके माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम का अपग्रेडेड वर्ज़न है. इसके अलावा, इन स्कूटर्स में कुछ नए फ़ीचर्स के साथ-साथ कई नए रंग विकल्प भी शामिल हैं. इन वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार हैं.

मॉडल शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) फैसिनो S 125 Fi हाइब्रिड (रंगीन TFT/TBT) रु.1,02,790/- फैसिनो S 125 Fi हाइब्रिड रु.95,850/- फैसिनो 125 Fi हाइब्रिड रु.80,750/- रे ज़ेडआर स्ट्रीट रैली 125 Fi हाइब्रिड रु.92,970/- रे ज़ेडआर 125 Fi हाइब्रिड रु.79,340/-

कंपनी पहले से मौजूद माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम की तुलना में ज़्यादा दक्षता का दावा करती है, लेकिन यामाहा ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके नए 'एन्हांस्ड पावर असिस्ट' सिस्टम में क्या बदलाव किए गए हैं. कंपनी की विज्ञप्ति के अनुसार, "उच्च-प्रदर्शन वाली बैटरी से संचालित, यह निरंतर उच्च टॉर्क पैदा करता है, जिससे तेज़ एक्सिलरेशन और बेहतर प्रदर्शन मिलता है—खासकर स्थिर अवस्था से स्टार्ट करते समय, भार ढोते समय, या चढ़ाई चढ़ते समय. स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) तकनीक, साइलेंट स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम (SSS) से सुसज्जित, ये स्कूटर बेहतरीन सवारी आराम के साथ-साथ सेग्मेंट में अग्रणी माइलेज देते हैं."

यह भी पढ़ें: यामाहा MT-15 2.0 DLX रु.1.81 लाख में लॉन्च, मिली रंगीन टीएफटी डिस्प्ले

फैसिनो एस को अब टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन से लैस एक नए रंग का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिला है

इसके अलावा, फैसिनो S में अब टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन से लैस एक नए रंग का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. अन्य बदलावों में स्कूटर के लिए नए रंग विकल्प शामिल हैं. फैसिनो अब कई वैरिएंट में मैट ग्रे, मेटैलिक लाइट ग्रीन और मेटैलिक व्हाइट शेड्स में भी उपलब्ध है. Ray ZR 125 Fi हाइब्रिड स्ट्रीट रैली मैट ग्रे मेटैलिक शेड में उपलब्ध है, जबकि Ray ZR 125 Fi हाइब्रिड डिस्क वेरिएंट सिल्वर व्हाइट कॉकटेल शेड में उपलब्ध है.

स्कूटरों में कई नए रंग विकल्प उपलब्ध

दोनों स्कूटरों में 125 सीसी एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 8 बीएचपी और 10.3 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है, और यह सीवीटी गियरबॉक्स से जुड़ा है. इस इंजन में यामाहा का स्मार्ट मोटर जेनरेटर (एसएमजी) सिस्टम भी है, जो शुरुआती एक्सिलरेशन के दौरान अतिरिक्त शक्ति देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की तरह काम करता है.