यामाहा XSR 155 भारत में रु.1.50 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- यामाहा XSR 155 भारत में लॉन्च
- एक ही वैरिएंट में उपलब्ध; चार पेंट स्कीम उपलब्ध है
- इसमें वही 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन है
कई बार टैस्टिंग के दौरान देखे जाने के बाद, यामाहा मोटर इंडिया ने देश में XSR 155 लॉन्च कर दिया है. रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली XSR 155, ब्रांड के भारतीय लाइनअप में सबसे किफायती 155 सीसी इंजन है. यह अपने पुराने मॉडल R15 और MT-15 से मिलता-जुलता है और इसके ज़्यादातर साइकिल पार्ट्स भी उन्हीं के हैं.
XSR 155 में गोल एलईडी हेडलैंप, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक और एक फ्लैट बेंच सीट के साथ एक रेट्रो-ओरिएंटेड डिज़ाइन है. XSR 155 में R15 और MT-15 जैसे ही डिज़ाइन हैं, जिनमें यामाहा का डेल्टाबॉक्स फ्रेम, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और लिंक्ड-टाइप मोनोशॉक के साथ जोड़ा गया है.
यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
XSR 155 में वही 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 18.1 बीएचपी और 14 एनएम टॉर्क टॉर्क पैदा करता है. यह यूनिट 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है और इसमें असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच भी है.
डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल तो शामिल हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में TFT डिस्प्ले की बजाय LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. इसका कर्ब वेट 137 किलोग्राम है और इसमें 17-इंच के पहिये लगे हैं. मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई 810 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 120 मिमी है, जबकि फ्यूल टैंक की क्षमता 10 लीटर है.
रु.1.50 लाख की कीमत वाली XSR 155, बेस MT-15 से रु.5,000 और बेस R15 से रु.4,000 सस्ती है. यह एक ही वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें सिल्वर, नीला, हरा और लाल रंग शामिल हैं, और ये सभी रंग कंट्रास्ट रंगों के साथ उपलब्ध हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- टाटा सिएराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स