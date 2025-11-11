पत्रिकायूज़्ड कार्स
यामाहा XSR 155 भारत में रु.1.50 लाख में हुई लॉन्च

XSR 155 ने R15 और MT-15 के साथ अपने आधार को साझा करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा XSR 155 भारत में लॉन्च
  • एक ही वैरिएंट में उपलब्ध; चार पेंट स्कीम उपलब्ध है
  • इसमें वही 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन है

कई बार टैस्टिंग के दौरान देखे जाने के बाद, यामाहा मोटर इंडिया ने देश में XSR 155 लॉन्च कर दिया है. रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली XSR 155, ब्रांड के भारतीय लाइनअप में सबसे किफायती 155 सीसी इंजन है. यह अपने पुराने मॉडल R15 और MT-15 से मिलता-जुलता है और इसके ज़्यादातर साइकिल पार्ट्स भी उन्हीं के हैं.

Yamaha XSR 155 Launched In India 1

XSR 155 में गोल एलईडी हेडलैंप, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक और एक फ्लैट बेंच सीट के साथ एक रेट्रो-ओरिएंटेड डिज़ाइन है. XSR 155 में R15 और MT-15 जैसे ही डिज़ाइन हैं, जिनमें यामाहा का डेल्टाबॉक्स फ्रेम, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और लिंक्ड-टाइप मोनोशॉक के साथ जोड़ा गया है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक

 

XSR 155 में वही 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 18.1 बीएचपी और 14 एनएम टॉर्क टॉर्क पैदा करता है. यह यूनिट 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है और इसमें असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच भी है.

Yamaha XSR 155 Launched In India 2

डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल तो शामिल हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में TFT डिस्प्ले की बजाय LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. इसका कर्ब वेट 137 किलोग्राम है और इसमें 17-इंच के पहिये लगे हैं. मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई 810 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 120 मिमी है, जबकि फ्यूल टैंक की क्षमता 10 लीटर है.

 

रु.1.50 लाख की कीमत वाली XSR 155, बेस MT-15 से रु.5,000 और बेस R15 से रु.4,000 सस्ती है. यह एक ही वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें सिल्वर, नीला, हरा और लाल रंग शामिल हैं, और ये सभी रंग कंट्रास्ट रंगों के साथ उपलब्ध हैं.

# Yamaha Motor India# Yamaha XSR 155# Yamaha XSR 155 India Launch# Yamaha XSR 155 Launched# Yamaha XSR 155 price# Yamaha XSR 155 details# Yamaha XSR 155 specifications# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • R3 की कीमत अब रु.3.39 लाख है, जबकि एमटी-03 की कीमत रु.3.30 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई
  • XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
    यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
  • MT-15 को कुल 3 नई रंग योजनाओं के साथ एक नया सबसे महंगे वैरिएंट मिलता है.
    यामाहा MT-15 2.0 DLX रु.1.81 लाख में लॉन्च, मिली रंगीन टीएफटी डिस्प्ले
  • FZ-X में अब यामाहा की हाइब्रिड तकनीक है और इसे नई रंग योजना भी दी गई है.
    यामाहा FZ-X हाइब्रिड भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.50 लाख
  • सभी भारत में बनी यामाहा मोटरसाइकिल और स्कूटर इस नई ‘टोटल वारंटी'’ योजना का हिस्सा हैं.
    यामाहा ने अपने मोटरसाइकिल और स्कूटर पर 10 साल की वारंटी की पेशकश की
