जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- सुजुकी एक्सेस अब रु.8,523 सस्ती हो गई है
- सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX लगभग रु.18,000 सस्ती हो गई है
- सुजुकी जिक्सर SF 250 को सबसे ज़्यादा कीमत में छूट मिल रही है
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने अपने 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ब्रांड के ग्राहकों को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ मिलेगा. सबसे ज़्यादा बिकने वाली सुजुकी एक्सेस अब रु.8,523 सस्ती हो गई है, जबकि सुजुकी जिक्सर SF 250 पर सबसे ज़्यादा रु.18,024 का लाभ मिल रहा है. सुजुकी के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज़ पर कम जीएसटी का लाभ देश भर के ग्राहकों को मिलेगा, जिससे उन्हें लंबी अवधि के स्वामित्व खर्च में कमी का लाभ मिलेगा.
सरकार द्वारा 350 सीसी तक के सभी दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की घोषणा के बाद, बदली हुई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. स्कूटर सेगमेंट में, सुजुकी बर्गमैन एक्स पर अधिकतम रु.9,798 का लाभ मिल रहा है, जबकि सुजुकी एवेनिस अब रु.7,823 अधिक किफायती है.
350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिल सेगमेंट में, सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX अब रु.17,982 सस्ती हो जाएगी, जबकि सुजुकी जिक्सर की कीमत में रु.11,520 की कटौती की गई है. फुल-फेयर्ड सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 पर सबसे ज़्यादा रु.18,024 की छूट मिलेगी.
350 सीसी से नीचे के वाहनों पर जीएसटी 2.0 मूल्य लाभ:
|वाहन
|अधिकतम जीएसी का फायदा (एक्स शोरूम कीमत) पर
|सुजुकी एक्सेस
|₹8,523
|सुजुकी एवेनिस
|₹7,823
|सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट
|₹8,373
|सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट एक्स
|₹9,798
|सुजुकी जिक्सर
|₹11,520
|सुजुकी जिक्सर SF
|₹12,311
|सुजुकी जिक्सर 250
|₹16,525
|सुजुकी जिक्सर SF 250
|₹18,024
|सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX
|₹17,982
