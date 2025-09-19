पत्रिकायूज़्ड कार्स
जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए

22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी बदलाव के बाद सुजुकी जिक्सर SF 250 की कीमत में अधिकतम रु.18,000 से अधिक की कटौती हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सुजुकी एक्सेस अब रु.8,523 सस्ती हो गई है
  • सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX लगभग रु.18,000 सस्ती हो गई है
  • सुजुकी जिक्सर SF 250 को सबसे ज़्यादा कीमत में छूट मिल रही है

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने अपने 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ब्रांड के ग्राहकों को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ मिलेगा. सबसे ज़्यादा बिकने वाली सुजुकी एक्सेस अब रु.8,523 सस्ती हो गई है, जबकि सुजुकी जिक्सर SF 250 पर सबसे ज़्यादा रु.18,024 का लाभ मिल रहा है. सुजुकी के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज़ पर कम जीएसटी का लाभ देश भर के ग्राहकों को मिलेगा, जिससे उन्हें लंबी अवधि के स्वामित्व खर्च में कमी का लाभ मिलेगा.

 

यह भी पढ़ें: सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री

Suzuki V Strom SX Avenis And Gixxer Series Now Available On Flipkart

सरकार द्वारा 350 सीसी तक के सभी दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की घोषणा के बाद, बदली हुई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. स्कूटर सेगमेंट में, सुजुकी बर्गमैन एक्स पर अधिकतम रु.9,798 का लाभ मिल रहा है, जबकि सुजुकी एवेनिस अब रु.7,823 अधिक किफायती है.

Suzuki V Strom SX 250 Offroad 1

350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिल सेगमेंट में, सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX अब रु.17,982 सस्ती हो जाएगी, जबकि सुजुकी जिक्सर की कीमत में रु.11,520 की कटौती की गई है. फुल-फेयर्ड सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 पर सबसे ज़्यादा रु.18,024 की छूट मिलेगी.

Suzuki Access 125 30


350 सीसी से नीचे के वाहनों पर जीएसटी 2.0 मूल्य लाभ:

वाहनअधिकतम जीएसी का फायदा (एक्स शोरूम कीमत) पर
सुजुकी एक्सेस₹8,523
सुजुकी एवेनिस₹7,823
सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट₹8,373
सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट एक्स₹9,798
सुजुकी जिक्सर₹11,520
सुजुकी जिक्सर SF₹12,311
सुजुकी जिक्सर 250₹16,525
सुजुकी जिक्सर SF 250₹18,024
सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX₹17,982
# Suzuki Motorcycle prices# Suzuki Two-Wheelers prices# 2025 Suzuki Two-Wheelers prices# Bikes# Bikes# Two Wheelers# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत में प्रभावित 393 बाइकें, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के कारण वैश्विक स्तर पर वापस मंगाई गई बाइकों का हिस्सा हैं.
    डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 को भारत में वापस बुलाया गया
  • रिवर ने नए ग्राहकों और मौजूदा मालिकों दोनों के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और मोटर के लिए विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है.
    रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध
  • टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच एक्सक्लूसिव तौर पर टीवीएस आईक्यूब वेबसाइट पर रु.2,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी.
    टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की
  • कंपनी ने 2021 में निर्माण शुरू किया और चार वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
  • XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
    यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
