GST 2.0: कावासाकी KLX 230 की कीमत रु.15,000 तक घटीं, नई कीमत रु.1.84 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 23, 2025
हाइलाइट्स
- KLX 230 की कीमत अब रु.1.84 लाख (एक्स-शोरूम) है
- MY26 मॉडल इस साल अगस्त में भारत में लॉन्च किया गया था
- इसमें 18.73 बीएचपी और 233 सीसी का इंजन लगा है
कावासाकी को भारत में KLX 230 लॉन्च हुए 9 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं. यह डुअल परपज़ वाली मोटरसाइकिल सबसे पहले CBU इम्पोर्ट के तौर पर आई थी और इसकी कीमत रु.3.30 लाख थी. अगस्त 2025 में, कंपनी ने स्थानीय रूप से निर्मित MY26 वैरिएंट को भारी कटौती के साथ रु.1.99 लाख में लॉन्च किया. अब, बदली हुई GST दरों के साथ, कावासाकी ने इसकी कीमत रु.15,000 और कम कर दी है, जिससे KLX 230 अब रु.1.84 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
KLX 230 के साथ कावासाकी ने भारत में डुअल-स्पोर्ट सेगमेंट में कदम रखा. इसका डिज़ाइन बेहद साधारण है, जिसमें खुला फ्रेम, पतले बॉडी पैनल और सिंगल-पीस सीट है, जो इसे एक खास लुक देता है. यह मोटरसाइकिल दो रंगों में उपलब्ध है: लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे.
फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी हेडलैंप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक कॉम्पैक्ट एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. कंसोल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और एक डिजिटल घड़ी जैसे सभी ज़रूरी रीडआउट मौजूद हैं.
KLX 230 में 233 सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन लगा है, जो 8,000 आरपीएम पर 18.73 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 19 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
कीमत में गिरावट के कारण KLX 230 उन खरीदारों के लिए कहीं अधिक आकर्षक विकल्प बन गई है जो हल्की, दोहरे उद्देश्य वाली मोटरसाइकिल की तलाश में हैं, खासकर प्रवेश स्तर पर, जहां यह हीरो एक्सपल्स 210, सुजुकी वी-स्ट्रॉम 250 एसएक्स और होंडा एनएक्स 200 के मुकाबले में है.
