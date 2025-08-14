कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च

KLX 230 की कीमत रु.1.99 लाख तक कम करने के साथ ही, कावासाकी इंडिया ने KLX 230R S को रु.1.94 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च कर दिया है. KLX 230R S एक विशेष रूप से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है, इसे विशेष रूप से ट्रेल राइडिंग और बंद रास्तों वाले वातावरण में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है. अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए, इस डर्ट बाइक में KX से प्रेरित स्टाइलिंग बरकरार है और यह केवल क्लासिक लाइम ग्रीन पेंट स्कीम में उपलब्ध है.

दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मॉडल KLX230R S, जिसे CKD (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) यूनिट के रूप में लाया गया था, भारत में बना वैरिएंट के साथ-साथ भारत में भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा. आयातित मॉडल – जिसकी कीमत रु.5.21 लाख (एक्स-शोरूम) है – में हल्का एल्युमीनियम फ्रेम और स्विंगआर्म है, जबकि भारत में बने वैरिएंट में निर्माण लागत को नियंत्रण में रखने के लिए उच्च-तन्यता वाले स्टील चेसिस और स्विंगआर्म का उपयोग किया गया है.

स्थानीय रूप से निर्मित KLX 230R S का कर्ब वज़न 129 किलोग्राम है, जो आयातित मॉडल से 14 किलोग्राम ज़्यादा है. इस बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 270 मिमी और सीट की ऊँचाई 900 मिमी है. सस्पेंशन का काम 37 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क द्वारा किया जाता है जो 220 मिमी का ट्रैवल के साथ आती है, और एक लिंक-टाइप रियर सस्पेंशन जो एडजस्टेबल प्रीलोड प्रदान मिलता है और 223 मिमी का ट्रैवल देता है. इसमें 21-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर स्पोक व्हील हैं जो नॉबी टायरों से लिपटे हैं, जबकि स्टॉपिंग पावर आगे की तरफ 240 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ 220 मिमी डिस्क से आती है.

भारत में बनी KLX 230R S में वही 233 सीसी, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन लगा है, जो 7,800 आरपीएम पर 18.74 बीएचपी और 6,200 आरपीएम पर 19.1 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.