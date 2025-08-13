कावासाकी KLX 230 की कीमतें घटीं, अब रु.1.99 लाख में बिक्री के लिए उपलब्ध

दिसंबर 2024 में लॉन्च होने के लगभग आठ महीने बाद, कावासाकी ने भारत में MY26 KLX 230 लॉन्च कर दी है. इस अपडेट के साथ, मोटरसाइकिल की कीमत में लगभग रु.1.31 लाख की भारी कटौती हुई है. अब स्थानीय रूप से निर्मित, यह मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत पहले रु.3.30 लाख थी, अब रु.1.99 लाख में उपलब्ध है. (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है. हालाँकि, इसके साथ ही मैकेनिकल मोर्चे पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें दोनों तरफ कम व्हील ट्रैवल वाला सस्पेंशन और पुराने डुअल-चैनल ABS सिस्टम की जगह सिंगल-चैनल ABS शामिल है.

KLX 230 भारतीय बाज़ार में कावासाकी की पहली डुअल-स्पोर्ट पेशकश है. इस मोटरसाइकिल में एक साधारण डिज़ाइन है जिसमें एक बड़ा खुला फ्रेम, पतले बॉडी पैनल और एक सिंगल-पीस सीट है. यह बाइक दो रंगों - लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे - में उपलब्ध है. फीचर्स की बात करें तो, KLX 230 में एक एलईडी हेडलैंप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक साधारण एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. यह कंसोल ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और एक डिजिटल घड़ी सहित दैनिक रीडिंग देता है.

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 220 मिमी ट्रेवल वाला 37 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ 223 मिमी ट्रेवल वाला यूनी-ट्रैक-लिंक्ड मोनो-शॉक दिया गया है. मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 21 इंच और पीछे की तरफ 18 इंच के वायर-स्पोक व्हील सेटअप के साथ डुअल परपज़ वाले टायर लगे हैं. दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS के साथ स्टॉपिंग पावर मिलती है. KLX 230 का ग्राउंड क्लीयरेंस 265 मिमी और सीट की ऊँचाई 880 मिमी है. इसका कर्ब वेट सिर्फ़ 139 किलोग्राम है, जबकि फ्यूल टैंक की क्षमता 7.6 लीटर है.

पावरट्रेन की बात करें तो, KLX 230 में 233 सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 8,000 आरपीएम पर 18.73 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 19 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.