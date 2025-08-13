कावासाकी KLX 230 की कीमतें घटीं, अब रु.1.99 लाख में बिक्री के लिए उपलब्ध

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

कावासाकी KLX 230 की कीमतें घटीं, अब रु.1.99 लाख में बिक्री के लिए उपलब्ध

कावासाकी KLX 230 को अब स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा, जिससे इसकी कीमत में रु.1.31 लाख की भारी कटौती होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कावासाकी KLX 230 की कीमत अब रु.1.99 लाख है
  • इसमें 233 सीसी का एयर-कूल्ड इंजन लगा है
  • यह दो रंगों - लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे में उपलब्ध है

दिसंबर 2024 में लॉन्च होने के लगभग आठ महीने बाद, कावासाकी ने भारत में MY26 KLX 230 लॉन्च कर दी है. इस अपडेट के साथ, मोटरसाइकिल की कीमत में लगभग रु.1.31 लाख की भारी कटौती हुई है. अब स्थानीय रूप से निर्मित, यह मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत पहले रु.3.30 लाख थी, अब रु.1.99 लाख में उपलब्ध है. (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है. हालाँकि, इसके साथ ही मैकेनिकल मोर्चे पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें दोनों तरफ कम व्हील ट्रैवल वाला सस्पेंशन और पुराने डुअल-चैनल ABS सिस्टम की जगह सिंगल-चैनल ABS शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: कावासाकी KLX 230 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु. 3.30 लाख

Kawasaki KLX 230 Prices Slashed Now Costs Rs 1 99 Lakh

KLX 230 भारतीय बाज़ार में कावासाकी की पहली डुअल-स्पोर्ट पेशकश है. इस मोटरसाइकिल में एक साधारण डिज़ाइन है जिसमें एक बड़ा खुला फ्रेम, पतले बॉडी पैनल और एक सिंगल-पीस सीट है. यह बाइक दो रंगों - लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे - में उपलब्ध है. फीचर्स की बात करें तो, KLX 230 में एक एलईडी हेडलैंप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक साधारण एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. यह कंसोल ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और एक डिजिटल घड़ी सहित दैनिक रीडिंग देता है.

 

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 220 मिमी ट्रेवल वाला 37 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ 223 मिमी ट्रेवल वाला यूनी-ट्रैक-लिंक्ड मोनो-शॉक दिया गया है. मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 21 इंच और पीछे की तरफ 18 इंच के वायर-स्पोक व्हील सेटअप के साथ डुअल परपज़ वाले टायर लगे हैं. दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS के साथ स्टॉपिंग पावर मिलती है. KLX 230 का ग्राउंड क्लीयरेंस 265 मिमी और सीट की ऊँचाई 880 मिमी है. इसका कर्ब वेट सिर्फ़ 139 किलोग्राम है, जबकि फ्यूल टैंक की क्षमता 7.6 लीटर है.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, KLX 230 में 233 सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 8,000 आरपीएम पर 18.73 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 19 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

# Kawasaki KLX 230# Kawasaki KLX 230 price cut# Kawasaki KLX 230 specifications# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के अलावा यांत्रिक मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव शामिल हैं.
    2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख
  • यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
    वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
    नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के अलावा यांत्रिक मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव शामिल हैं.
    2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख
  • यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
    वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
    नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • कावासाकी KLX 230 की कीमतें घटीं, अब रु.1.99 लाख में बिक्री के लिए उपलब्ध