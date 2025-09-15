2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च

मीटिओर 350, रॉयल एनफील्ड की जे-सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म पर बनी पहली मोटरसाइकिल थी, जिसे 2020 में भारत में लॉन्च किया गया था. यह लोकप्रिय थंडरबर्ड के जगह आई थी, जिसका उद्देश्य उस विरासत को और अधिक आधुनिक पैकेज में आगे बढ़ाना था. पिछले कुछ वर्षों में, रॉयल एनफील्ड ने मीटिओर को नए पेंट स्कीम और कुछ नए फीचर्स के साथ बदला है, लेकिन 2025 के लिए, ब्रांड एक और बड़ा अपडेट पेश कर रहा है. ये बदलाव सिर्फ़ रंगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बदली हुई क्लासिक 350 और हंटर 350 में पहले से देखे गए अपग्रेड के अनुरूप हैं.

कीमतों की बात करें तो, मौजूदा मीटओर 350 की कीमत रु.2.08 लाख से रु.2.32 लाख (एक्स-शोरूम) थी. बदले हुए GST के कारण, मीटिओर 350 की कीमत अब रु.1.96 लाख से रु.2.15 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. अपडेटेड मोटरसाइकिल के रंग विकल्पों में बेस वेरिएंट में उपलब्ध फायरबॉल ऑरेंज और फायरबॉल ग्रे, स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन और ऑरोरा रेड और टॉप-स्पेक सुपरनोवा ब्लैक शामिल हैं.

वैरिएंट रंग कीमत (एक्स-शोरूम) फायरबॉल फायरबॉल ऑरेंज एंड फायरबॉल ग्रे ₹1,95,762 स्टेलर स्टेलर मैट ग्रे एंड स्टेलर मरीन ब्लू ₹2,03,419 स्टेलर (केरला ओनली) स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू ₹1,99,990 ऑरोरा ऑरोर रेट्रो ग्रीन एंड ऑरोरा रेड ₹2,06,290 सुपरनोवा सुपरनोवा ब्लैक ₹2,15,883

अपडेट्स की बात करें तो, मीटिओर 350 में अपने चिर-परिचित डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, और ज़्यादातर बदलाव फ़ीचर्स पर आधारित हैं. LED हेडलैंप – जो पहले से ही अन्य रॉयल एनफील्ड मॉडल्स में उपलब्ध है – अब ट्रिपर नेविगेशन पॉड के साथ सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है.

इस क्रूज़र में नए एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, और सबसे खास बात है स्लिपर क्लच मिलता है. यह अपग्रेड, जो पहले क्लासिक 350 और बाद में हंटर 350 में दिया गया था, अब मीटिओर में भी आ गया है. इसके अलावा, इसमें यूएसबी टाइप-सी फ़ास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है; वहीं, सुपरनोवा और ऑरोरा ट्रिम्स में एडजस्टेबल लीवर भी शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, अपडेटेड मीटीओर 350 में वही 349 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.