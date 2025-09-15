पत्रिकायूज़्ड कार्स
2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च

मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2025 मीटिओर 350 भारत में हुई लॉन्च
  • एलईडी हेडलैंप, ट्रिपर पॉड और असिस्ट-एंड-स्लिप क्लच स्टैंडर्ड के तौर पर उपलब्ध
  • कीमत रु.2.16 लाख (एक्स-शोरूम) है

मीटिओर 350, रॉयल एनफील्ड की जे-सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म पर बनी पहली मोटरसाइकिल थी, जिसे 2020 में भारत में लॉन्च किया गया था. यह लोकप्रिय थंडरबर्ड के जगह आई थी, जिसका उद्देश्य उस विरासत को और अधिक आधुनिक पैकेज में आगे बढ़ाना था. पिछले कुछ वर्षों में, रॉयल एनफील्ड ने मीटिओर को नए पेंट स्कीम और कुछ नए फीचर्स के साथ बदला है, लेकिन 2025 के लिए, ब्रांड एक और बड़ा अपडेट पेश कर रहा है. ये बदलाव सिर्फ़ रंगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बदली हुई क्लासिक 350 और हंटर 350 में पहले से देखे गए अपग्रेड के अनुरूप हैं.

 

यह भी पढ़ें: जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई

2025 Royal Enfield Meteor 350 Launched

कीमतों की बात करें तो, मौजूदा मीटओर 350 की कीमत रु.2.08 लाख से रु.2.32 लाख (एक्स-शोरूम) थी. बदले हुए GST के कारण, मीटिओर 350 की कीमत अब रु.1.96 लाख से रु.2.15 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. अपडेटेड मोटरसाइकिल के रंग विकल्पों में बेस वेरिएंट में उपलब्ध फायरबॉल ऑरेंज और फायरबॉल ग्रे, स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन और ऑरोरा रेड और टॉप-स्पेक सुपरनोवा ब्लैक शामिल हैं.

वैरिएंटरंगकीमत (एक्स-शोरूम)
फायरबॉलफायरबॉल ऑरेंज एंड फायरबॉल ग्रे₹1,95,762
स्टेलरस्टेलर मैट ग्रे एंड स्टेलर मरीन ब्लू ₹2,03,419
स्टेलर (केरला ओनली)स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू₹1,99,990
ऑरोराऑरोर रेट्रो ग्रीन एंड ऑरोरा रेड₹2,06,290
सुपरनोवासुपरनोवा ब्लैक₹2,15,883

अपडेट्स की बात करें तो, मीटिओर 350 में अपने चिर-परिचित डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, और ज़्यादातर बदलाव फ़ीचर्स पर आधारित हैं. LED हेडलैंप – जो पहले से ही अन्य रॉयल एनफील्ड मॉडल्स में उपलब्ध है – अब ट्रिपर नेविगेशन पॉड के साथ सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है.

 

इस क्रूज़र में नए एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, और सबसे खास बात है स्लिपर क्लच मिलता है. यह अपग्रेड, जो पहले क्लासिक 350 और बाद में हंटर 350 में दिया गया था, अब मीटिओर में भी आ गया है. इसके अलावा, इसमें यूएसबी टाइप-सी फ़ास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है; वहीं, सुपरनोवा और ऑरोरा ट्रिम्स में एडजस्टेबल लीवर भी शामिल हैं.

2025 Royal Enfield Meteor 350 Launched 2

पावरट्रेन की बात करें तो, अपडेटेड मीटीओर 350 में वही 349 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की कीमतों में रु.19,665 तक की कटौती की गई है, जबकि 450cc और 650cc मॉडल अब अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं.
    जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  • भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग है, जिसमें अधिकांश वाहन 10 वर्ष से कम पुराने हैं.
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
  • कटाना को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी.
    सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री
