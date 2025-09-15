पत्रिकायूज़्ड कार्स
जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई

रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की कीमतों में रु.19,665 तक की कटौती की गई है, जबकि 450cc और 650cc मॉडल अब अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की कीमत अब रु.3.06 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
  • 650 लाइनअप की कीमत अब रु.3.32 लाख से शुरू होती है; पहले यह रु.3.09 लाख थी
  • 350 लाइनअप की कीमत रु.1.38 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है

हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद, रॉयल एनफील्ड ने अपनी सभी मोटरसाइकिलों की कीमतों में बड़े बदलाव की घोषणा की है. जहाँ ब्रांड के 350 सीसी मॉडल और भी किफायती हो जाएँगे, वहीं बड़ी 450 सीसी और 650 सीसी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ेंगी. 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होने वाले इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स बदलावों ढांचे का पूरा प्रभाव ग्राहकों पर डालना है. खरीदारों के लिए, इसका मतलब है कि उन्हें मिश्रित लाभ मिलेगा, अधिक सुलभ एंट्री-लेवल बाइक, लेकिन बड़ी मशीनों के लिए ज़्यादा दाम.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती

 

रॉयल एनफील्ड 350 रेंज

Royal Enfield Goan Classic 350 Image 28

350 सीसी लाइनअप, जिसमें हंटर (रु.1.38 लाख से रु.1.67 लाख), बुलेट (रु.1.62 लाख से रु.2.02 लाख), क्लासिक (रु.1.81 लाख से रु.2.16 लाख ), मीटिओरर (रु.1.91 लाख से रु.2.14 लाख ) और गोअन क्लासिक (रु.2.18 लाख से रु.2.21 लाख) शामिल हैं, की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है.

 

औसतन, 350 सीसी बाइक लगभग रु.12,000 से रु.19,000 तक सस्ती हैं, यानी 8.2% की छूट है. इससे नए खरीदारों के लिए एंट्री-लेवल रॉयल एनफील्ड रेंज की कीमतें काफ़ी आसान हो जाती हैं.

 

मॉडलरंग/वैरिएंट 

जीएसटी से पहले कीमत

(₹)

जीएसटी के बाद कीमत

(₹)

कीमत में अंतर  प्रतिशत में बदलाव 
हंटर फैक्ट्री 1,49,900 1,37,640 -12,260 -8.2% 
हंटर डैपर & रिओ 1,76,750 1,62,292 -14,458 -8.2% 
हंटर रेबल/लंडन/टोक्यो 1,81,750 1,66,883 -14,867 -8.2% 
बुलेट बटेलियन1,76625 1,62,161 -14,464 -8.2% 
बुलेट मिलिट्री1,77,316 1,62,795 -14,521 -8.2% 
बुलेट स्टैंडर्ड2,01,707 1,85,187 -16,520 -8.2% 
बुलेट ब्लैक गोल्ड2,20,466 2,02,409 -18,057 -8.2% 
क्लासिकRedditch SC 1,97,253 1,81,118 -16,135 -8.2% 
क्लासिकHalcyon SC 2,00,157 1,83,784 -16,373 -8.2% 
क्लासिक मद्रास रेड और जोधपुर ब्लू 2,03,813 1,87,141 -16,672 -8.2% 
क्लासिकमेडलियन बाउंज़ 2,08,415 1,91,366 -17,049 -8.2% 
क्लासिक कमांडो सेंड 2,20,669 2,02,617 -18,052 -8.2% 
क्लासिकगन ग्रे & स्टेल्थ Black 2,298,66 2,11,062 -18,804 -8.2% 
क्लासिक एम्बराल्ड ग्रीन 2,34,972 2,15,750 -19,222 -8.2% 
मीटिओर फायरबॉल 2,08,270 1,91,233 -17,037 -8.2% 
मीटिओर स्टेलर2,18,385 2,00,520 -17,865 -8.2% 
मीटिओर अरोरा2,22,430 2,04,234 -18,196 -8.2% 
मीटिओर सुपरनोवा 2,32,545 2,13,521 -19,024 -8.2% 
गोअन क्लासिक परपल हेज़ 2,37,351 2,17,934 -19,417 -8.2% 
गोअन क्लासिक शैक ब्लैक2,37,351 2,17,934 -19,417 -8.2% 
गोअन क्लासिक रेव रेड2,40,381 2,20,716 -19,665 -8.2% 
गोअन क्लासिक ट्रिप टील2,40,381 2,20,716 -19,665 -8.2% 

 

रॉयल एनफील्ड 450 लाइनअप

Royal Enfield Himalayan 450 or Guerrilla 450 image 2

450 सीसी रेंज की बात करें तो स्क्रैम (रु.2.23 लाख से रु.2.31 लाख ), गुरिल्ला (रु.2.56 लाख से रु.2.72 लाख ) और हिमालयन (रु.3.06 लाख से रु.3.20 लाख ) जैसे मॉडल अधिक महंगे हो गए हैं, जिनकी कीमतों में रु.15,000 से रु.21,000 के बीच या लगभग 7.3% की बढ़ोतरी हुई है.

 

मॉडल रंग/वैरिएंट 

जीएसटी से पहले कीमत

(₹)

जीएसटी के बाद कीमत

(₹)

कीमत में अंतरप्रतिशत में बदलाव
स्क्रैमट्रेल ग्रीन 2,08,000 2,23,131 +15,131 +7.3% 
स्क्रैम ट्रेल ब्लू 2,08,000 2,23,131 +15,131 +7.3% 
स्क्रैम फोर्स ग्रे 2,15,000 2,30,641 +15,641 +7.3% 
स्क्रैमफोर्स टील 2,15,000 2,30,641 +15,641 +7.3% 
स्क्रैमफोर्स ब्लू 2,15,000 2,30,641 +15,641 +7.3% 
गुरिल्ला स्मोक सिल्वर 2,39,000 2,56,387 +17,387 +7.3% 
गुरिल्लायेलो रिबन 2,54,000 2,72,479 +18,479 +7.3% 
गुरिल्लाब्रेव ब्लू 2,54,000 2,72,479 +18,479 +7.3% 
हिमालयनकाज़ा ब्राउन2,85,000 3,05,736 +20,736 +7.3% 
हिमालयन स्टेट हिमालय साल्ट  2,89,000 3,10,028 +21,028 +7.3% 
हिमालयन स्टेट पोपी ब्लू2,89,000 3,10,028 +21,028 +7.3% 
हिमालयन कमेट व्हाइट 2,93,000 3,14,319 +21,319 +7.3% 

 

रॉयल एनफील्ड 650 कीमतें

Royal Enfield Super Meteor 650 Royal Enfield Interceptor 650 2

सबसे मॉडल पर, 650 सीसी की मशीनों, जिनमें इंटरसेप्टर (रु.3.32 लाख से रु.3.63 लाख), कॉन्टिनेंटल जीटी (रु.3.50 लाख से रु.3.78 लाख), क्लासिक 650 (रु.3.61 लाख से रु.3.75 लाख ), शॉटगन (रु.3.94 लाख से रु.4.09 लाख ), बियर 650 (रु,3.72 लाख से रु.3.94 लाख ) और सुपर मीटिओर (रु.3.99 लाख से रु.4.32 लाख) शामिल हैं, की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है.

 

650 सीसी लाइनअप के लिए बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा है, जो लगभग रु.22,000 से लेकर लगभग रु.30,000 तक है (फिर से लगभग रु.7.3%) है. हालाँकि यह ज़्यादा महंगा है, फिर भी ये बाइक्स भारत में सबसे किफ़ायती ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में से एक हैं.

 

मॉडलरंग/वैरिएंट 

जीएसटी से पहले कीमत

(₹)

जीएसटी के बाद कीमत

(₹)

कीमत में अंतरप्रतिशत में बदलाव 
इंटरसेप्टर Cali ग्रीन 3,09,551 3,32,073 +22,522 +7.3% 
इंटरसेप्टरCanyon रेड 3,09,551 3,32,073 +22,522 +7.3% 
इंटरसेप्टर सनसेट रेड 3,17,728 3,40,845 +23,117 +7.3% 
इंटरसेप्टर बार्सेलोना ब्लू 3,27,943 3,51,804 +23,861 +7.3% 
इंटरसेप्टर ब्लैक रे 3,27,943 3,51,804 +23,861 +7.3% 
इंटरसेप्टर मार्क 2 3,381,58 3,62,762 +24,604 +7.3% 
कॉन्टिनेन्टल GT ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन3,25,897 3,49,609 +23,712 +7.3% 
कॉन्टिनेन्टल GT रॉकी रेड 3,25,897 3,49,609 +23,712 +7.3% 
कॉन्टिनेन्टल GT एपेक्स ग्रे3,46.330 3,71,529 +25,199 +7.3% 
कॉन्टिनेन्टल GT स्लिप स्ट्रीम ब्लू 3,46,330 3,71,529 +25,199 +7.3% 
कॉन्टिनेन्टल GT Mr क्लीन 3,52.459 3,78,104 +25,645 +7.3% 
क्लासिक 650 वल्लन रेड 3,36,610 3,61,243 +24,633 +7.3% 
क्लासिक 650 ब्रूथिंगथोर्प ब्लू3,36,610 3,61,243 +24,633 +7.3% 
क्लासिक 650 टील3,41,037 3,65,995 +24,958 +7.3% 
क्लासिक 650 ब्लैक क्रोम 3,49,890 3,75,497 +25,607 +7.3% 
शॉटगन शीट मेटल ग्रे3,67,202 3,94,076 +26,874 +7.3% 
शॉटगनप्लास्मा ब्लू 3,78,140 4,05,814 +27,674 +7.3% 
शॉटगन ड्रिल ग्रीन 3,78,140 4,05,814 +27,674 +7.3% 
शॉटगन स्टेंसिल व्हाइट3,81,064 4,08,953 +27,889 +7.3% 
बियर 650 बोर्ड वॉक 3,46,330 3,71,675 +25,345 +7.3% 
बियर 650 वाइल्ड हनी 3,51,441 3,77,161 +25,720 +7.3% 
बियर 650 पेट्रोल ग्रीन 3,51,441 3,77,161 +25,720 +7.3% 
बियर 650 गोल्डन शैडो 3,58,591 3,84,834 +26,243 +7.3% 
बियर 650 टू फोर नाइन 3,66,760 3,93,601 +26,841 +7.3% 
सुपर मीटिओर  एस्ट्रल ग्रीन 3,71,767 3,98,975 +27,208 +7.3% 
सुपर मीटिओर एस्ट्रल ब्लैक3,71,767 3,98,975 +27,208 +7.3% 
सुपर मीटिओर  इंटरस्टेलर ग्रे3,87,320 4,15,667 +28,347 +7.3% 
सुपर मीटिओरइंटरस्टेलर ग्रीन3,87,320 4,15,667 +28,347 +7.3% 
 सुपर मीटिओर Celestial ब्लू4,02,876 4,32,362 +29,486 +7.3% 
सुपर मीटिओरCelestial रेड 4,02,876 4,32,362 +29,486 +7.3% 
# Royal Enfield# Royal Enfield Motorcycle# GST on Royal Enfield Bikes# GST 2.0# GST Rate Cuts# GST Surcharge# GST Two Wheelers# GST in India# GST on Two-Wheelers# Royal Enfield bikes# Royal Enfield Classic 350# Royal Enfield Bullet 350# Royal Enfield Hunter 350# Royal Enfield Meteor 350# Royal Enfield Bullet 350 engine# Bikes# Auto Industry# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
  • ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
    GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
  • क्लासिक लीजेंड्स जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दे रही है, तथा जावा और येज्दी मॉडलों की कीमतें कम कर रही है.
    GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं
