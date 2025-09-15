जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की कीमत अब रु.3.06 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
- 650 लाइनअप की कीमत अब रु.3.32 लाख से शुरू होती है; पहले यह रु.3.09 लाख थी
- 350 लाइनअप की कीमत रु.1.38 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद, रॉयल एनफील्ड ने अपनी सभी मोटरसाइकिलों की कीमतों में बड़े बदलाव की घोषणा की है. जहाँ ब्रांड के 350 सीसी मॉडल और भी किफायती हो जाएँगे, वहीं बड़ी 450 सीसी और 650 सीसी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ेंगी. 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होने वाले इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स बदलावों ढांचे का पूरा प्रभाव ग्राहकों पर डालना है. खरीदारों के लिए, इसका मतलब है कि उन्हें मिश्रित लाभ मिलेगा, अधिक सुलभ एंट्री-लेवल बाइक, लेकिन बड़ी मशीनों के लिए ज़्यादा दाम.
यह भी पढ़ें: GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती
रॉयल एनफील्ड 350 रेंज
350 सीसी लाइनअप, जिसमें हंटर (रु.1.38 लाख से रु.1.67 लाख), बुलेट (रु.1.62 लाख से रु.2.02 लाख), क्लासिक (रु.1.81 लाख से रु.2.16 लाख ), मीटिओरर (रु.1.91 लाख से रु.2.14 लाख ) और गोअन क्लासिक (रु.2.18 लाख से रु.2.21 लाख) शामिल हैं, की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है.
औसतन, 350 सीसी बाइक लगभग रु.12,000 से रु.19,000 तक सस्ती हैं, यानी 8.2% की छूट है. इससे नए खरीदारों के लिए एंट्री-लेवल रॉयल एनफील्ड रेंज की कीमतें काफ़ी आसान हो जाती हैं.
|मॉडल
|रंग/वैरिएंट
जीएसटी से पहले कीमत
(₹)
जीएसटी के बाद कीमत
(₹)
|कीमत में अंतर
|प्रतिशत में बदलाव
|हंटर
|फैक्ट्री
|1,49,900
|1,37,640
|-12,260
|-8.2%
|हंटर
|डैपर & रिओ
|1,76,750
|1,62,292
|-14,458
|-8.2%
|हंटर
|रेबल/लंडन/टोक्यो
|1,81,750
|1,66,883
|-14,867
|-8.2%
|बुलेट
|बटेलियन
|1,76625
|1,62,161
|-14,464
|-8.2%
|बुलेट
|मिलिट्री
|1,77,316
|1,62,795
|-14,521
|-8.2%
|बुलेट
|स्टैंडर्ड
|2,01,707
|1,85,187
|-16,520
|-8.2%
|बुलेट
|ब्लैक गोल्ड
|2,20,466
|2,02,409
|-18,057
|-8.2%
|क्लासिक
|Redditch SC
|1,97,253
|1,81,118
|-16,135
|-8.2%
|क्लासिक
|Halcyon SC
|2,00,157
|1,83,784
|-16,373
|-8.2%
|क्लासिक
|मद्रास रेड और जोधपुर ब्लू
|2,03,813
|1,87,141
|-16,672
|-8.2%
|क्लासिक
|मेडलियन बाउंज़
|2,08,415
|1,91,366
|-17,049
|-8.2%
|क्लासिक
|कमांडो सेंड
|2,20,669
|2,02,617
|-18,052
|-8.2%
|क्लासिक
|गन ग्रे & स्टेल्थ Black
|2,298,66
|2,11,062
|-18,804
|-8.2%
|क्लासिक
|एम्बराल्ड ग्रीन
|2,34,972
|2,15,750
|-19,222
|-8.2%
|मीटिओर
|फायरबॉल
|2,08,270
|1,91,233
|-17,037
|-8.2%
|मीटिओर
|स्टेलर
|2,18,385
|2,00,520
|-17,865
|-8.2%
|मीटिओर
|अरोरा
|2,22,430
|2,04,234
|-18,196
|-8.2%
|मीटिओर
|सुपरनोवा
|2,32,545
|2,13,521
|-19,024
|-8.2%
|गोअन क्लासिक
|परपल हेज़
|2,37,351
|2,17,934
|-19,417
|-8.2%
|गोअन क्लासिक
|शैक ब्लैक
|2,37,351
|2,17,934
|-19,417
|-8.2%
|गोअन क्लासिक
|रेव रेड
|2,40,381
|2,20,716
|-19,665
|-8.2%
|गोअन क्लासिक
|ट्रिप टील
|2,40,381
|2,20,716
|-19,665
|-8.2%
रॉयल एनफील्ड 450 लाइनअप
450 सीसी रेंज की बात करें तो स्क्रैम (रु.2.23 लाख से रु.2.31 लाख ), गुरिल्ला (रु.2.56 लाख से रु.2.72 लाख ) और हिमालयन (रु.3.06 लाख से रु.3.20 लाख ) जैसे मॉडल अधिक महंगे हो गए हैं, जिनकी कीमतों में रु.15,000 से रु.21,000 के बीच या लगभग 7.3% की बढ़ोतरी हुई है.
|मॉडल
|रंग/वैरिएंट
जीएसटी से पहले कीमत
(₹)
जीएसटी के बाद कीमत
(₹)
|कीमत में अंतर
|प्रतिशत में बदलाव
|स्क्रैम
|ट्रेल ग्रीन
|2,08,000
|2,23,131
|+15,131
|+7.3%
|स्क्रैम
|ट्रेल ब्लू
|2,08,000
|2,23,131
|+15,131
|+7.3%
|स्क्रैम
|फोर्स ग्रे
|2,15,000
|2,30,641
|+15,641
|+7.3%
|स्क्रैम
|फोर्स टील
|2,15,000
|2,30,641
|+15,641
|+7.3%
|स्क्रैम
|फोर्स ब्लू
|2,15,000
|2,30,641
|+15,641
|+7.3%
|गुरिल्ला
|स्मोक सिल्वर
|2,39,000
|2,56,387
|+17,387
|+7.3%
|गुरिल्ला
|येलो रिबन
|2,54,000
|2,72,479
|+18,479
|+7.3%
|गुरिल्ला
|ब्रेव ब्लू
|2,54,000
|2,72,479
|+18,479
|+7.3%
|हिमालयन
|काज़ा ब्राउन
|2,85,000
|3,05,736
|+20,736
|+7.3%
|हिमालयन
|स्टेट हिमालय साल्ट
|2,89,000
|3,10,028
|+21,028
|+7.3%
|हिमालयन
|स्टेट पोपी ब्लू
|2,89,000
|3,10,028
|+21,028
|+7.3%
|हिमालयन
|कमेट व्हाइट
|2,93,000
|3,14,319
|+21,319
|+7.3%
रॉयल एनफील्ड 650 कीमतें
सबसे मॉडल पर, 650 सीसी की मशीनों, जिनमें इंटरसेप्टर (रु.3.32 लाख से रु.3.63 लाख), कॉन्टिनेंटल जीटी (रु.3.50 लाख से रु.3.78 लाख), क्लासिक 650 (रु.3.61 लाख से रु.3.75 लाख ), शॉटगन (रु.3.94 लाख से रु.4.09 लाख ), बियर 650 (रु,3.72 लाख से रु.3.94 लाख ) और सुपर मीटिओर (रु.3.99 लाख से रु.4.32 लाख) शामिल हैं, की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है.
650 सीसी लाइनअप के लिए बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा है, जो लगभग रु.22,000 से लेकर लगभग रु.30,000 तक है (फिर से लगभग रु.7.3%) है. हालाँकि यह ज़्यादा महंगा है, फिर भी ये बाइक्स भारत में सबसे किफ़ायती ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में से एक हैं.
|मॉडल
|रंग/वैरिएंट
जीएसटी से पहले कीमत
(₹)
जीएसटी के बाद कीमत
(₹)
|कीमत में अंतर
|प्रतिशत में बदलाव
|इंटरसेप्टर
|Cali ग्रीन
|3,09,551
|3,32,073
|+22,522
|+7.3%
|इंटरसेप्टर
|Canyon रेड
|3,09,551
|3,32,073
|+22,522
|+7.3%
|इंटरसेप्टर
|सनसेट रेड
|3,17,728
|3,40,845
|+23,117
|+7.3%
|इंटरसेप्टर
|बार्सेलोना ब्लू
|3,27,943
|3,51,804
|+23,861
|+7.3%
|इंटरसेप्टर
|ब्लैक रे
|3,27,943
|3,51,804
|+23,861
|+7.3%
|इंटरसेप्टर
|मार्क 2
|3,381,58
|3,62,762
|+24,604
|+7.3%
|कॉन्टिनेन्टल GT
|ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन
|3,25,897
|3,49,609
|+23,712
|+7.3%
|कॉन्टिनेन्टल GT
|रॉकी रेड
|3,25,897
|3,49,609
|+23,712
|+7.3%
|कॉन्टिनेन्टल GT
|एपेक्स ग्रे
|3,46.330
|3,71,529
|+25,199
|+7.3%
|कॉन्टिनेन्टल GT
|स्लिप स्ट्रीम ब्लू
|3,46,330
|3,71,529
|+25,199
|+7.3%
|कॉन्टिनेन्टल GT
|Mr क्लीन
|3,52.459
|3,78,104
|+25,645
|+7.3%
|क्लासिक 650
|वल्लन रेड
|3,36,610
|3,61,243
|+24,633
|+7.3%
|क्लासिक 650
|ब्रूथिंगथोर्प ब्लू
|3,36,610
|3,61,243
|+24,633
|+7.3%
|क्लासिक 650
|टील
|3,41,037
|3,65,995
|+24,958
|+7.3%
|क्लासिक 650
|ब्लैक क्रोम
|3,49,890
|3,75,497
|+25,607
|+7.3%
|शॉटगन
|शीट मेटल ग्रे
|3,67,202
|3,94,076
|+26,874
|+7.3%
|शॉटगन
|प्लास्मा ब्लू
|3,78,140
|4,05,814
|+27,674
|+7.3%
|शॉटगन
|ड्रिल ग्रीन
|3,78,140
|4,05,814
|+27,674
|+7.3%
|शॉटगन
|स्टेंसिल व्हाइट
|3,81,064
|4,08,953
|+27,889
|+7.3%
|बियर 650
|बोर्ड वॉक
|3,46,330
|3,71,675
|+25,345
|+7.3%
|बियर 650
|वाइल्ड हनी
|3,51,441
|3,77,161
|+25,720
|+7.3%
|बियर 650
|पेट्रोल ग्रीन
|3,51,441
|3,77,161
|+25,720
|+7.3%
|बियर 650
|गोल्डन शैडो
|3,58,591
|3,84,834
|+26,243
|+7.3%
|बियर 650
|टू फोर नाइन
|3,66,760
|3,93,601
|+26,841
|+7.3%
|सुपर मीटिओर
|एस्ट्रल ग्रीन
|3,71,767
|3,98,975
|+27,208
|+7.3%
|सुपर मीटिओर
|एस्ट्रल ब्लैक
|3,71,767
|3,98,975
|+27,208
|+7.3%
|सुपर मीटिओर
|इंटरस्टेलर ग्रे
|3,87,320
|4,15,667
|+28,347
|+7.3%
|सुपर मीटिओर
|इंटरस्टेलर ग्रीन
|3,87,320
|4,15,667
|+28,347
|+7.3%
|सुपर मीटिओर
|Celestial ब्लू
|4,02,876
|4,32,362
|+29,486
|+7.3%
|सुपर मीटिओर
|Celestial रेड
|4,02,876
|4,32,362
|+29,486
|+7.3%
