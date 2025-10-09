रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा

रॉयल एनफील्ड पोर्टफोलियो में अगर कोई एक मोटरसाइकिल है जिसका बेसब्री से इंतजार है, तो वह आगामी हिमालयन 750 है. इस पैरेलल-ट्विन टूरिंग मोटरसाइकिल की प्री-प्रोडक्शन यूनिट को कई मौकों पर अलग-अलग सड़क परिस्थितियों में टैस्टिंग करते हुए देखा गया है, जिनमें से एक बार, ब्रांड के आला अधिकारियों द्वारा लद्दाख में मोटरसाइकिल चलाई गई थी, जो दर्शाता है कि मोटरसाइकिल निर्माण के लिए तैयार होने के बहुत करीब है.

अब, हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमालयन 750 का प्रोडक्शन वर्ज़न आगामी EICMA 2025 में प्रदर्शित होगी, जो 6-9 नवंबर को इटली के मिलान में आयोजित होगा. EICMA 2024 के पिछले वैरिएंट में, रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 650 का प्रदर्शन किया था, बियर 650 लॉन्च किया था और अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक, फ्लाइंग फ्ली C6 का पेश किया था. EICMA में मोटरसाइकिल के प्रदर्शन के बाद, निर्माता द्वारा गोवा में 21-23 नवंबर को आयोजित होने वाले मोटोवर्स इवेंट में हिमालयन 750 को पेश किये जाने की उम्मीद है.

अब, हिमालयन 750 की बात करें तो, यह संभावना नहीं है कि रॉयल एनफील्ड पेश होने के समय मोटरसाइकिल के सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा करेगी. हालाँकि, स्पाई तस्वीरों को देखकर, हमें हिमालयन 750 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका एक अच्छा अंदाज़ा है. शुरुआत में, जहाँ तक लुक की बात है, यह हिमालयन 450 का एक बेहतर वैरिएंट होगा जिसका स्टांस ज़्यादा चौड़ा होगा. अन्य डिज़ाइन हाइलाइट्स में गोलाकार एलईडी हेडलैंप, लंबी विंडस्क्रीन, बड़ा फ्यूल टैंक, एडीवी-स्टाइल साइड पैनल, स्टेप्ड सीट, लगेज रैक और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर और ब्रेक लैंप टेल असेंबली शामिल होंगे जैसा कि मौजूदा हिमालयन 450 में देखा जाता है.

इसके बाद, पावरट्रेन की बात करें तो, यह सर्वविदित है कि रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन इंजन के 750 सीसी के उच्च-इंजन वाले वैरिएंट पर काम कर रही है. इंजन को हल्का, अधिक कुशल और सक्षम बनाने के लिए अंदर इंजन के हिस्से में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. पावर की बात करें तो यह लगभग 50 बीएचपी और 65 एनएम के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि गियरबॉक्स का काम बदले हुए रियर रेशियो वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स द्वारा ही किया जाएगा.

साइकिल पार्ट्स के मामले में, हिमालयन 750 में 650 ट्विन्स के ढांचे पर आधारित एक नया कठोर चेसिस होगा, जबकि सस्पेंशन का काम चंकी लॉन्ग-ट्रैवल यूएसडी और पीछे एक प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा किया जाएगा. जबकि हिमालयन 450 के सस्पेंशन को सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ नॉन-एडजस्टेबल सेटअपों में से एक माना जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि 750 के लिए भी ऐसा ही अनुभव होगा. इस बिंदु पर एडजस्टेबल सस्पेंशन की पेशकश बहस का विषय है, लेकिन इसे अलग से पेश किया जा सकता है. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ ट्विन ब्रेक सेटअप और पीछे की तरफ सिंगल डिस्क द्वारा किया जाएगा. टायरों के लिए, मोटरसाइकिल अलग-अलग सड़क सतहों से निपटने के लिए दोहरे उद्देश्य वाले रबर के साथ आएगी.

अंत में, लॉन्च टाइमलाइन के संबंध में, हम उम्मीद करते हैं कि रॉयल एनफील्ड आधिकारिक तौर पर हिमालयन 750 को 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च करेगी.