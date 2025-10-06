एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- एथर ने 5,00,000वां इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया
- रिज्टा एक ऐतिहासिक यूनिट थी
- रिज्टा, एथर के कुल निर्माण का एक-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा है
एथर एनर्जी ने तमिलनाडु स्थित अपने होसुर प्लांट से लॉन्च किए गए ऐतिहासिक स्कूटर, रिज्टा के साथ 5,00,000वीं यूनिट निर्माण की उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है. यह उपलब्धि एथर द्वारा 2018 में अपने पहले स्कूटर, 450 को लॉन्च करने के सात साल बाद हासिल की गई है.
रिज़्टा एथर के सबसे सफल मॉडलों में से एक बन गया है, जो कंपनी के कुल निर्माण का एक-तिहाई से भी ज़्यादा हिस्सा है. अप्रैल 2025 में लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही इसने एक लाख बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया. सबसे महंगे रिज़्टा Z वेरिएंट में अब एक नया टच-इनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो स्टैंडर्ड के तौर पर आता है.
यह भी पढ़ें: एथर ने रिज़्टा Z में पेश किया टच-टचस्क्रीन डिस्प्ले
दूसरी ओर, इस साल एथर के कम्युनिटी डे इवेंट में दो नए कॉन्सेप्ट स्कूटर पेश किए गए, एक पारिवारिक EL01, जिसका निर्माण 2026 में शुरू होगा, और दूसरा ज़्यादा आधुनिक रेडक्स, जो अभी एक डिज़ाइन प्रयोग ही है. इसके साथ ही, एथर ने 450 एपेक्स के लिए क्रूज़ कंट्रोल और एक नया 6 kW फ़ास्ट चार्जर भी पेश किया.
ब्रांड वर्तमान में होसुर में दो प्लांट चलाता है, एक वाहन असेंबली और दूसरा बैटरी निर्माण के लिए, जिसकी कुल क्षमता 4.2 लाख स्कूटर प्रति वर्ष है. ईवी ब्रांड बिडकिन, ऑरिक, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में अपनी तीसरी फैक्ट्री, फैक्ट्री 3.0, भी स्थापित कर रहा है, जिसका विकास दो चरणों में किया जाएगा.
