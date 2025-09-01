एथर ने रिज़्टा Z में पेश किया टच-टचस्क्रीन डिस्प्ले
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित सितंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- रिज़्टा Z डैश अब टचस्क्रीन यूनिट बन गया है
- मौजूदा Z वैरिएंट के मालिकों को यह OTA अपडेट के ज़रिए रातोंरात मिल जाएगा
- यह तीन बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध रहेगा
अपने 2025 कम्युनिटी डे इवेंट के तहत, बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता एथर एनर्जी ने अपने लोकप्रिय रिज़्टा मॉडल के लिए एक नया फीचर पेश किया है. रिज़्टा के सबसे महंगे Z वैरिएंट में अब टच-इनेबल्ड क्लस्टर दिया गया है, जो नए खरीदारों के लिए मानक के रूप में उपलब्ध होगा. मौजूदा रिज़्टा Z मालिकों को यह टच फंक्शनलिटी ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के ज़रिए मिलेगी.
इस बीच, बेस वैरिएंट रिज़्टा एस में 7.0-इंच 'डीपव्यू' डिस्प्ले पहले की तरह ही रहेगा. हालाँकि, ज़ेड वेरिएंट के 7.0-इंच टीएफटी डिस्प्ले में अब टच फंक्शनलिटी है, जिससे यूज़र्स क्लस्टर में नेविगेट कर सकते हैं. इस टच फीचर के लिए हार्डवेयर पहले से ही मौजूद है, और अब यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: एथर रेडक्स कॉन्सेप्ट स्कूटर-मोटरसाइकिल क्रॉसओवर के रूप में पेश हुआ
रिज़्टा एथर एनर्जी के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन साबित हुआ है, और टच-सक्षम फ़ीचर के जुड़ने से यह संभावित खरीदारों के लिए और भी आकर्षक बन जाएगा. इसने अप्रैल 2025 में लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही एक लाख से ज़्यादा रिटेल यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार करते हुए एक महत्वपूर्ण बिक्री मील का पत्थर भी हासिल किया. इस प्रभावशाली सफलता का श्रेय काफी हद तक पारिवारिक स्कूटर खरीदारों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दिया जा सकता है, जिसकी मज़बूत माँग के कारण रिज़्टा ने अतीत में एथर की कुल बिक्री में 60% की हिस्सेदारी हासिल की है.
एथर रिज़्टा दो वेरिएंट, S और Z, में उपलब्ध है और इसमें तीन बैटरी विकल्प हैं: 2.7 kW, 2.9 kW और 3.7 kW। वेरिएंट के आधार पर, IDC रेंज 123 किमी से 159 किमी के बीच है. दोनों ही वेरिएंट 4.3 kW (5.77 bhp) का अधिकतम ताकत और 22 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. दोनों वेरिएंट की अधिकतम गति 80 किमी प्रति घंटा बताई गई है, और 0-40 किमी प्रति घंटा की गति 4.7 सेकंड में पहुँच जाती है.
एथर के कम्यूनिटी डे कार्यक्रम के तीसरे वैरिएंट में दो नए कॉन्सेप्ट स्कूटरों का भी पेश किया गया. पहला EL01 है, जो एक पारिवारिक मॉडल है और इसका निर्माण शुरू हो चुका है और इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा. दूसरा रेडक्स है, जो एक 'प्रायोगिक परियोजना' है और इसका निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड ने 450 एपेक्स के लिए एक नया क्रूज़ कंट्रोल फ़ीचर और एक नया 6 किलोवाट फ़ास्ट चार्जर भी पेश किया है.
