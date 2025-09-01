एथर रेडक्स कॉन्सेप्ट स्कूटर-मोटरसाइकिल क्रॉसओवर के रूप में पेश हुआ

एथर एनर्जी ने रेडक्स कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा दिया है, जो एक स्कूटर और मोटरसाइकिल का क्रॉसओवर प्रतीत होता है. इस कॉन्सेप्ट को ब्रांड के 2025 कम्युनिटी डे इवेंट में EL01 कॉन्सेप्ट और ब्रांड के मौजूदा लाइनअप के कई अन्य अपडेट्स के साथ पेश किया गया था. रेडक्स एक क्रांतिकारी दिखने वाला दोपहिया वाहन है जो हर जगह शार्प डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ काफी व्यस्त दिखता है, और वर्तमान में इसे एक 'प्रायोगिक परियोजना' के रूप में दिखाया गया है.

EL01 कॉन्सेप्ट के विपरीत, रेडक्स को एथर एक "मोटो-स्कूटर" कहता है. यह हल्के एल्युमीनियम फ्रेम से बना है और इसमें 3D-प्रिंटेड जालीदार सीट और एम्पलीटेक्स से बना बॉडीवर्क है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में एथर का दावा है कि यह टिकाऊ और मजबूत दोनों है. इस कॉन्सेप्ट स्कूटर के दोनों तरफ कान जैसे नुकीले किनारे हैं, जो आगे की तरफ इंडिकेटर का भी काम करते हैं.

एथर का कहना है कि रेडक्स को एडेप्टिव राइड डायनामिक्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सवारी की परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को एडजेस्ट कर सकता है. इससे वाहन को एक एडेप्टिव रुख मिलता है, जिससे वाहन अपने एर्गोनॉमिक्स को बदल सकता है और जब सवार एक प्रतिबद्ध रुख में झुकता है तो आरामदायक पोजिशन से स्पोर्टी स्थिति में बदल सकता है. रेडक्स कॉन्सेप्ट में वर्तमान में स्लिक टायर लगे हैं, जबकि सस्पेंशन का काम ओहलिन्स द्वारा किया जाता है.

तकनीकी रूप से, रेडक्स में Morph-UI नाम का एक नया इंटरफ़ेस है, जो चुने हुए राइडिंग मोड के अनुसार अपने लेआउट को बदलता है. Redux में एक कीलेस स्टार्ट सिस्टम भी है, जिससे यह राइडर को पहचान सकता है और बिना चाबी के भी गाड़ी को चला सकता है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो, एथर ने भविष्य के इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ तेज़ गति प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए "टेक ऑफ" नाम का एक मोड पेश किया है, हालाँकि खास परफॉर्मेंस के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं. फ़िलहाल, रेडक्स एक कॉन्सेप्ट है और इसका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है.