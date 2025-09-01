एथर कॉन्सेप्ट EL01 ई-स्कूटर स्टील फ्रेम और डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ हुआ पेश

एथर एनर्जी ने बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी को कड़ी टक्कर देने के लिए एक महत्वपूर्ण नए मॉडल विज़न को पेश किया है. एथर कम्युनिटी डे 2025 में, स्कूटर निर्माता ने कॉन्सेप्ट EL01 से पर्दा उठाया, जो एक आगामी पारिवारिक स्कूटर की झलक दिखाई है, जो कैलेंडर वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में बाज़ार में आएगा. यह कंपनी के नए 'EL' प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह न केवल आने वाले वर्षों में नए मॉडलों के लॉन्च में तेज़ी लाएगा, बल्कि बड़े पैमाने पर निर्माण को भी आसान और सस्ता बनाएगा.

एथर कॉन्सेप्ट EL01: प्लेटफॉर्म और फ्रेम

नए प्लेटफ़ॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव पूरी तरह से स्टील, यूनिबॉडी निर्माण में बदलाव है. 450 सीरीज़ और रिज़्टा के विपरीत, जिनमें फ्रेम बनाने के लिए कई हिस्सों के साथ-साथ एल्यूमीनियम का इस्तेमाल होता है, ईएल आर्किटेक्चर पर आधारित स्कूटरों में सिंगल-पीस स्टील फ्रेम होगा, जिसे अलग-अलग बॉडी स्टाइल के हिसाब से बदला जा सकता है.

कार एंड बाइक को पता चला है कि स्टील पर स्विच करने के बावजूद, एथर नए प्लेटफ़ॉर्म का वज़न एल्युमीनियम-आधारित मॉडलों के वज़न के आसपास ही रखने में कामयाब रहा है. वज़न कम करने का एक स्पष्ट उपाय इस प्लेटफ़ॉर्म पर सिंगल-साइडेड स्विंग आर्म का विकल्प चुनना है.

एथर कॉन्सेप्ट EL01: आयाम, सस्पेंशन और पहिए

अपने प्रेजेंटेशन में, एथर ने पुष्टि की कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्पोर्टी स्कूटर, फ़ैमिली स्कूटर और मैक्सी-स्कूटर बनाए जा सकते हैं. यह नया प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी लंबे व्हीलबेस (रिज़्टा से भी ज़्यादा) और पहियों के आकार के कई संयोजनों की अनुमति देता है - दोनों तरफ़ 12 इंच, आगे 14 इंच और पीछे 12 इंच, साथ ही दोनों तरफ़ 14 इंच के पहिए मिलते हैं.

जबकि EL01 में पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क का उपयोग किया गया है, इसमें नया है सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर की स्थिति, जिसे स्कूटर के पिछले हिस्से की ओर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि अधिक सस्पेंशन यात्रा की अनुमति मिल सके, जिसके परिणामस्वरूप सवारी में अधिक आराम मिलेगा.

एथर कॉन्सेप्ट EL01: बैटरी, प्रदर्शन और चार्जिंग

ईएल प्लेटफॉर्म पर आधारित स्कूटरों में 2 किलोवाट घंटे से लेकर 5 किलोवाट घंटे तक की बैटरी लगाई जा सकेगी, तथा एथर ने सेल रसायन चुनने के मामले में पूर्ण लचीलेपन का दावा किया है, चाहे वह निकल मैंगनीज कोबाल्ट (एनएमसी) हो या लिथियम फेरो-फॉस्फेट (एलएफपी).

कंपनी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईएल आर्किटेक्चर पर आधारित मॉडलों में 450 सीरीज की तरह प्रदर्शन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिससे कम शक्तिशाली मोटरों का संकेत मिलता है, तथा अगली पीढ़ी की 450 सीरीज के लिए इस प्लेटफॉर्म की संभावना को भी खारिज कर दिया गया है.

चार्जिंग के मोर्चे पर एक नया बदलाव ऑनबोर्ड चार्जर को ड्राइव कंट्रोलर के साथ जोड़ना है, जिससे पोर्टेबल चार्जर की ज़रूरत खत्म हो जाती है और सीट के नीचे ज़रूरी स्टोरेज स्पेस खाली हो जाता है. हालाँकि, कार एंड बाइक को पता है कि वॉल्यूम के मामले में EL01, रिज़्टा के बड़े अंडरसीट कम्पार्टमेंट की बराबरी नहीं कर पाएगा.

जबकि EL01 में 7.0-इंच का डिस्प्ले है, एथर EL प्लेटफॉर्म स्कूटरों पर 5.0-इंच TFT से लेकर 7.0-इंच फुल-टच डैश तक की स्क्रीन लगाने में सक्षम होगा.

कॉन्सेप्ट EL01, जिसका रिज़्टा से कुछ हद तक ओवरलैप होना तय है, का निर्माण एथर के महाराष्ट्र स्थित नए प्लांट में किया जाएगा. अगले साल दिवाली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है, EL01 एथर का पहला मॉडल हो सकता है जिसकी कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) से कम होगी.