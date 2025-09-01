2025 एथर 450 एपेक्स में क्रूज़ कंट्रोल का विकल्प मिला
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- रिवर्स बटन क्रूज़ कंट्रोल टॉगल का भी काम करता है
- सिटी, हिल और क्रॉल फ़ंक्शन मिलता है
- 2025 एथर 450 एपेक्स के मालिकों को यह OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा
स्मार्ट राइडिंग एड्स की बढ़ती माँग के साथ, एथर एनर्जी का फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर, 450 एपेक्स, अब 'इनफिनिट क्रूज़' नाम का क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम से लैस है. इसको एथर कम्युनिटी डे 2025 में पेश किया गया, जहाँ ब्रांड के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी प्रदर्शन होगा. क्रूज़ कंट्रोल फ़ीचर अब से बिकने वाली सभी नई एपेक्स यूनिट्स के साथ उपलब्ध होगा, जबकि 2025 में 450 एपेक्स खरीदने वाले ग्राहकों को यह ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के ज़रिए मिलेगा.
यह भी पढ़ें: एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
एथर के इनफिनिट क्रूज़ में तीन मुख्य कार्य शामिल हैं: सिटी क्रूज़, हिल क्रूज़ और क्रॉल कंट्रोल, और ये सभी अलग-अलग तरह की राइडिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. सिटी क्रूज़ समतल सड़कों पर एक स्थिर गति बनाए रखता है, जबकि हिल क्रूज़ ढलानों पर - ऊपर और नीचे दोनों तरफ - बिना लगातार थ्रॉटल इनपुट की आवश्यकता के, एकसमान गति बनाए रखने में मदद करता है. वहीं, क्रॉल कंट्रोल स्कूटर को 10 किमी प्रति घंटे जितनी कम गति पर भी चलने देता है, जिससे यह भारी ट्रैफ़िक या तंग, कम गति वाली परिस्थितियों में उपयोगी हो जाता है.
पारंपरिक क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम, जो अक्सर अलग-अलग स्विच या मेनू पर निर्भर करते हैं, के विपरीत, इनफिनिट क्रूज़ चलते-फिरते क्रूज़ कंट्रोल को चालू करने के लिए रिवर्स बटन का इस्तेमाल करता है. 10 किमी/घंटा से ज़्यादा की स्पीड होने पर, बस एक टैप से यह चालू हो जाता है. सवार अपनी पसंदीदा गति लॉक कर सकते हैं, और अगर स्कूटर रुक जाता है, तो सिस्टम अपने आप रुक जाता है. जैसे ही स्कूटर वापस लॉक की गई गति पर पहुँच जाता है, क्रूज़ कंट्रोल बिना किसी मैन्युअली दोबारा चालू किए फिर से चालू हो जाता है. थ्रॉटल इनपुट लागू होने पर भी क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव रहता है.
इस अतिरिक्त फीचर के अलावा, 450 एपेक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 3.7 kWh का बैटरी पैक पहले जैसा ही है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 157 किमी तक चल सकता है. अधिकतम ताकत 7 kW (9.39 bhp) और टॉर्क 26 Nm है. इसमें 5 राइड मोड पहले जैसे ही हैं, जिनमें से Wrap+ मोड के ज़रिए यह 100 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है, जबकि 0 से 40 किमी/घंटा की गति 2.9 सेकंड में प्राप्त करने का दावा किया गया है.
