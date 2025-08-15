एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- BaaS प्लान रु.1 प्रति किलोमीटर से शुरू होते हैं
- BaaS मॉडल के तहत एक साल के लिए मुफ़्त फ़ास्ट चार्जिंग मिलती है
- बायबैक प्रोग्राम का विस्तार; AtherStack Pro उपयोगकर्ताओं को बढ़ी हुई मुफ़्त वारंटी मिलती है
एथर एनर्जी ने देश में बिकने वाले अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) मॉडल लॉन्च किया है. शुरुआती लागत कम करने और स्वामित्व को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, BaaS के ज़रिए खरीदार एथर रिज़्टा को रु.75,999 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, जबकि परफॉर्मेंस-केंद्रित 450 सीरीज़ की शुरुआती कीमत रु.84,341 है (दोनों एक्स-शोरूम) तय की गई हैं. इसे चुनने पर, बैटरी की लागत को सब्सक्रिप्शन-आधारित भुगतान योजना के माध्यम से अलग से प्रबंधित किया जाता है.
नई बैटरी ऐज़ अ सर्विस (BaaS) पेशकश के तहत, एथर एनर्जी ने परिचित उपयोग-आधारित भुगतान मॉडल पेश किया है, जहाँ ग्राहक अपनी यात्रा की दूरी के आधार पर बैटरी के लिए भुगतान करते हैं. यह योजना रु.1 प्रति किलोमीटर से शुरू होती है, जो 48 महीने की योजना पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम मासिक उपयोग 1,000 किलोमीटर है.
यह भी पढ़ें: एथर एनर्जी भविष्य के मॉडलों में हेलो स्मार्ट हेलमेट के माध्यम से वॉयस कमांड की करेगा पेशकश
BaaS मॉडल के साथ, एथर रिज़्टा की शुरुआती कीमत घटकर रु.75,999 हो जाती है, जबकि बैटरी सहित इसकी मानक शुरुआती कीमत रु.1.05 लाख है. इसी तरह, इस योजना के तहत 450S की कीमत रु.84,341 है, जबकि इसकी पूरी खरीद पर रु.1.20 लाख (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) खर्च होते हैं. इसके अतिरिक्त, BaaS चुनने वाले ग्राहकों को एथर के 3,300 से ज़्यादा फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशनों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तक एक साल की निःशुल्क पहुँच मिलेगी.
इसके अलावा, इस साल फरवरी में सीमित ग्राहकों के लिए ‘एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम’ शुरू करने के बाद, एथर एनर्जी अब इसे बड़े ग्राहक आधार के लिए उपलब्ध करा रही है. यह प्रोग्राम तीन साल बाद स्कूटर की मूल कीमत का 60 प्रतिशत तक और चार साल बाद 50 प्रतिशत तक बायबैक मूल्य दे रही है, जो चलाए गए कुल किलोमीटर पर निर्भर करता है.
एथर ने एथरस्टैक प्रो उपयोगकर्ताओं के लिए एक 'विस्तारित बड़ी वारंटी' भी शुरू की है. यह बैटरी और मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर और डैशबोर्ड सहित 11 अन्य पार्ट्स को पाँच साल या 60,000 किलोमीटर तक, जो भी पहले हो, कवर करती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स