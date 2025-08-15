एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू

एथर एनर्जी ने देश में बिकने वाले अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) मॉडल लॉन्च किया है. शुरुआती लागत कम करने और स्वामित्व को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, BaaS के ज़रिए खरीदार एथर रिज़्टा को रु.75,999 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, जबकि परफॉर्मेंस-केंद्रित 450 सीरीज़ की शुरुआती कीमत रु.84,341 है (दोनों एक्स-शोरूम) तय की गई हैं. इसे चुनने पर, बैटरी की लागत को सब्सक्रिप्शन-आधारित भुगतान योजना के माध्यम से अलग से प्रबंधित किया जाता है.

नई बैटरी ऐज़ अ सर्विस (BaaS) पेशकश के तहत, एथर एनर्जी ने परिचित उपयोग-आधारित भुगतान मॉडल पेश किया है, जहाँ ग्राहक अपनी यात्रा की दूरी के आधार पर बैटरी के लिए भुगतान करते हैं. यह योजना रु.1 प्रति किलोमीटर से शुरू होती है, जो 48 महीने की योजना पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम मासिक उपयोग 1,000 किलोमीटर है.

BaaS मॉडल के साथ, एथर रिज़्टा की शुरुआती कीमत घटकर रु.75,999 हो जाती है, जबकि बैटरी सहित इसकी मानक शुरुआती कीमत रु.1.05 लाख है. इसी तरह, इस योजना के तहत 450S की कीमत रु.84,341 है, जबकि इसकी पूरी खरीद पर रु.1.20 लाख (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) खर्च होते हैं. इसके अतिरिक्त, BaaS चुनने वाले ग्राहकों को एथर के 3,300 से ज़्यादा फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशनों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तक एक साल की निःशुल्क पहुँच मिलेगी.

इसके अलावा, इस साल फरवरी में सीमित ग्राहकों के लिए ‘एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम’ शुरू करने के बाद, एथर एनर्जी अब इसे बड़े ग्राहक आधार के लिए उपलब्ध करा रही है. यह प्रोग्राम तीन साल बाद स्कूटर की मूल कीमत का 60 प्रतिशत तक और चार साल बाद 50 प्रतिशत तक बायबैक मूल्य दे रही है, जो चलाए गए कुल किलोमीटर पर निर्भर करता है.

एथर ने एथरस्टैक प्रो उपयोगकर्ताओं के लिए एक 'विस्तारित बड़ी वारंटी' भी शुरू की है. यह बैटरी और मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर और डैशबोर्ड सहित 11 अन्य पार्ट्स को पाँच साल या 60,000 किलोमीटर तक, जो भी पहले हो, कवर करती है.