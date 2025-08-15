पत्रिकायूज़्ड कार्स
एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू

बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • BaaS प्लान रु.1 प्रति किलोमीटर से शुरू होते हैं
  • BaaS मॉडल के तहत एक साल के लिए मुफ़्त फ़ास्ट चार्जिंग मिलती है
  • बायबैक प्रोग्राम का विस्तार; AtherStack Pro उपयोगकर्ताओं को बढ़ी हुई मुफ़्त वारंटी मिलती है

एथर एनर्जी ने देश में बिकने वाले अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) मॉडल लॉन्च किया है. शुरुआती लागत कम करने और स्वामित्व को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, BaaS के ज़रिए खरीदार एथर रिज़्टा को रु.75,999 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, जबकि परफॉर्मेंस-केंद्रित 450 सीरीज़ की शुरुआती कीमत रु.84,341 है (दोनों एक्स-शोरूम) तय की गई हैं. इसे चुनने पर, बैटरी की लागत को सब्सक्रिप्शन-आधारित भुगतान योजना के माध्यम से अलग से प्रबंधित किया जाता है.

Ather Rizta 29

नई बैटरी ऐज़ अ सर्विस (BaaS) पेशकश के तहत, एथर एनर्जी ने परिचित उपयोग-आधारित भुगतान मॉडल पेश किया है, जहाँ ग्राहक अपनी यात्रा की दूरी के आधार पर बैटरी के लिए भुगतान करते हैं. यह योजना रु.1 प्रति किलोमीटर से शुरू होती है, जो 48 महीने की योजना पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम मासिक उपयोग 1,000 किलोमीटर है.

 

यह भी पढ़ें: एथर एनर्जी भविष्य के मॉडलों में हेलो स्मार्ट हेलमेट के माध्यम से वॉयस कमांड की करेगा पेशकश

 

BaaS मॉडल के साथ, एथर रिज़्टा की शुरुआती कीमत घटकर रु.75,999 हो जाती है, जबकि बैटरी सहित इसकी मानक शुरुआती कीमत रु.1.05 लाख है. इसी तरह, इस योजना के तहत 450S की कीमत रु.84,341 है, जबकि इसकी पूरी खरीद पर रु.1.20 लाख (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) खर्च होते हैं. इसके अतिरिक्त, BaaS चुनने वाले ग्राहकों को एथर के 3,300 से ज़्यादा फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशनों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तक एक साल की निःशुल्क पहुँच मिलेगी.

Ather 450 X Web 17

इसके अलावा, इस साल फरवरी में सीमित ग्राहकों के लिए ‘एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम’ शुरू करने के बाद, एथर एनर्जी अब इसे बड़े ग्राहक आधार के लिए उपलब्ध करा रही है. यह प्रोग्राम तीन साल बाद स्कूटर की मूल कीमत का 60 प्रतिशत तक और चार साल बाद 50 प्रतिशत तक बायबैक मूल्य दे रही है, जो चलाए गए कुल किलोमीटर पर निर्भर करता है.

 

एथर ने एथरस्टैक प्रो उपयोगकर्ताओं के लिए एक 'विस्तारित बड़ी वारंटी' भी शुरू की है. यह बैटरी और मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर और डैशबोर्ड सहित 11 अन्य पार्ट्स को पाँच साल या 60,000 किलोमीटर तक, जो भी पहले हो, कवर करती है.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • KLX 230R S एक खास उद्देश्य से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है, जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है.
    कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
  • छोटी ड्यूक, MT-15 के खिलाफ़ मैदान में उतरने के लिए तैयार है, जिसमें R15 का इंजन लगा है. कागज़ों पर दोनों की क्या स्थिति है? आइए जानें.
    केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमतों की तुलना
  • इस फीचर की पूरी डिटेल 30 अगस्त को आयोजित होने वाले एथर कम्युनिटी डे के अगले एडिशन में सामने आएगी.
    एथर एनर्जी भविष्य के मॉडलों में हेलो स्मार्ट हेलमेट के माध्यम से वॉयस कमांड की करेगा पेशकश
  • लॉन्च होने के बाद, टीवीएस एनटॉर्क 150, टीवीएस मोटर कंपनी का पहला 150 सीसी स्कूटर होगा.
    टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश
