एथर एनर्जी भविष्य के मॉडलों में हेलो स्मार्ट हेलमेट के माध्यम से वॉयस कमांड की करेगा पेशकश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 13, 2025
हाइलाइट्स
- एथर कम्युनिटी डे पर एथर नए वॉइस कमांड फ़ीचर को पेश करेगा
- 30 अगस्त को कई कॉन्सेप्ट पेश किए जाएँगे
- एथर स्टैक 7.0 को भी पेश किया जाएगा
एथर एनर्जी ने अपने भविष्य के मॉडल पोर्टफोलियो के लिए एक आगामी फीचर की झलक दिखाई है. बेंगलुरु स्थित यह ईवी स्टार्टअप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए वॉयस कमांड फीचर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह फीचर कंपनी के अपने 'हेलो' हेलमेट के ज़रिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसका पहली बार 2024 में एथर कम्युनिटी डे पर पेश किया गया था, लेकिन अभी इसका पूरे पैमाने पर निर्माण शुरू नहीं हुआ है. इस नए फीचर की जानकारी 30 अगस्त को होने वाले एथर कम्युनिटी डे के आगामी एडिशन में सामने आएगी, जहाँ एथर कई अन्य शोकेस भी करेगा.
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण निस्संदेह एथर द्वारा पेश किए जाने वाले नए कॉन्सेप्ट होंगे. ईएल प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित नए कॉन्सेप्ट एथर के लिए ज़्यादा किफ़ायती साबित होने की उम्मीद है. रिज्टा की वर्तमान कीमत रु.1.11 लाख (एक्स-शोरूम) मुंबई है. एथर ने पहले रु.1 लाख से कम कीमत वाले बाज़ार में प्रवेश करने से इनकार किया था, लेकिन यह देखना बाकी है कि जब नई स्कूटर रेंज बिक्री के लिए आएगी, तो उसे किस तरह पेश किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: 3.7 kWh बैटरी पैक के साथ एथर रिज्टा S हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.37 लाख
कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस समारोह में अपने सॉफ्टवेयर स्टैक, एथर स्टैक 7.0 का अपडेटेड वैरिएंट और अगली पीढ़ी के फास्ट चार्जर भी लॉन्च करेगी
पिछले साल एथर कम्युनिटी डे पर एथर रिज़्टा लॉन्च किया गया था. ब्रांड का दूसरा स्कूटर, रिज़्टा, उन लोगों के लिए था जो एक 'फैमिली स्कूटर' की तलाश में थे, और 450 सीरीज़ के बाद कंपनी की ओर से यह एक ज़्यादा किफ़ायती पेशकश थी. लॉन्च के बाद से, एथर ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेच दी हैं. कंपनी ने पिछले साल के इवेंट में अपनी हेलो स्मार्ट हेलमेट सीरीज़ भी पेश की थी.
