स्कोडा काइलाक रु.19,000 तक हुई महंगी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 7, 2026
हाइलाइट्स
- स्कोडा काइलाक की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है
- कीमतें अब रु.7.59 लाख से रु.12.99 लाख के बीच हैं
- सभी वैरिएंट प्रभावित हैं; बढ़ोतरी रु.4,000 से रु.19,000 तक है
स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपने एंट्री-लेवल मॉडल, काइलाक की कीमतों में बदलाव किया है. नई कीमतों में 2025 की कीमतों की तुलना में 1.5% तक की वृद्धि हुई है. कई अन्य कार निर्माताओं के विपरीत, जिन्होंने औपचारिक रूप से मूल्य बदलाव की घोषणा की, स्कोडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कीमतों को अपडेट करके चुपचाप इस बदलाव को लागू किया है. नीचे वेरिएंट के अनुसार नई और पुरानी कीमतों का जानकारी दी गई है.
|वैरिएंट्स
|नई कीमतें
|पुरानी कीमतें
|अंतर
|क्लासिक 1.0T मैनुअल
|रु.7.59 लाख
|रु.7.55 लाख
|रु. 4,000
|सिग्नेचर 1.0 मैनुअल
|रु.9.10 लाख
|रु. 9.00 लाख
|रु.10,000
|सिग्नेचर+ 1.0 मैनुअल
|रु.10.44 लाख
|रु.10.34 लाख
|रु.10,000
|प्रेस्टीज 1.0 मैनुअल
|रु.11.99 लाख
|रु.11.84 लाख
|रु.15,000
|सिग्नेचर 1.0 ऑटोमेटिक
|रु.10.10 लाख
|रु.10.00 लाख
|रु.10,000
|सिग्नेचर+ 1.0 ऑटोमेटिक
|रु.11.44 लाख
|रु.11.34 लाख
|रु.10,000
|प्रेस्टीज 1.0 ऑटोमेटिक
|रु.12.99 लाख
|रु.12.80 लाख
|रु.19,000
काइलाक में 1.0 लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो भारत में अन्य स्कोडा और फोक्सवैगन मॉडलों में भी मिलता है. यह इंजन 114 bhp की ताकत और 178 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, साथ ही खरीदारों के पास 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी उपलब्ध है.
स्कोडा काइलाक एक बेहद प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है, जहां उसका मुकाबला किआ सॉनेट (रु.7.30 लाख से शुरू), टाटा नेक्सॉन (रु.7.31 लाख), महिंद्रा एक्सयूवी 3XO (रु.8.15 लाख), मारुति सुजुकी ब्रेज़ा (रु.8.26 लाख) और ह्यून्दे वेन्यू (8 लाख) जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों से है, ये सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.
