स्कोडा काइलाक रु.19,000 तक हुई महंगी

काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें अब रु.7.59 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 7, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • स्कोडा काइलाक की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है
  • कीमतें अब रु.7.59 लाख से रु.12.99 लाख के बीच हैं
  • सभी वैरिएंट प्रभावित हैं; बढ़ोतरी रु.4,000 से रु.19,000 तक है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपने एंट्री-लेवल मॉडल, काइलाक की कीमतों में बदलाव किया है. नई कीमतों में 2025 की कीमतों की तुलना में 1.5% तक की वृद्धि हुई है. कई अन्य कार निर्माताओं के विपरीत, जिन्होंने औपचारिक रूप से मूल्य बदलाव की घोषणा की, स्कोडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कीमतों को अपडेट करके चुपचाप इस बदलाव को लागू किया है. नीचे वेरिएंट के अनुसार नई और पुरानी कीमतों का जानकारी दी गई है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट पेश होने से पहले फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी

वैरिएंट्स नई कीमतें पुरानी कीमतें अंतर 
क्लासिक 1.0T मैनुअल  रु.7.59 लाख रु.7.55 लाखरु. 4,000 
सिग्नेचर 1.0 मैनुअलरु.9.10 लाख रु. 9.00 लाखरु.10,000 
सिग्नेचर+ 1.0 मैनुअलरु.10.44 लाख रु.10.34 लाख रु.10,000 
प्रेस्टीज 1.0 मैनुअलरु.11.99 लाख रु.11.84 लाख रु.15,000 
सिग्नेचर 1.0 ऑटोमेटिकरु.10.10 लाख रु.10.00 लाख रु.10,000 
सिग्नेचर+ 1.0 ऑटोमेटिक रु.11.44 लाखरु.11.34 लाख रु.10,000 
प्रेस्टीज 1.0 ऑटोमेटिकरु.12.99 लाख रु.12.80 लाख रु.19,000 
Skoda Kylaq Web 16

काइलाक में 1.0 लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो भारत में अन्य स्कोडा और फोक्सवैगन मॉडलों में भी मिलता है. यह इंजन 114 bhp की ताकत और 178 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, साथ ही खरीदारों के पास 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी उपलब्ध है.

 

स्कोडा काइलाक एक बेहद प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है, जहां उसका मुकाबला किआ सॉनेट (रु.7.30 लाख से शुरू), टाटा नेक्सॉन (रु.7.31 लाख), महिंद्रा एक्सयूवी 3XO (रु.8.15 लाख), मारुति सुजुकी ब्रेज़ा (रु.8.26 लाख) और ह्यून्दे वेन्यू (8 लाख) जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों से है, ये सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

# Skoda Auto India# Skoda Kylaq# Skoda Kylaq sub-compact SUV# Skoda Kylaq Prices# Skoda Kylaq Price Hike# Skoda Kylaq sub-4 metre SUV# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • स्कोडा इंडिया ने 2022 में अपने पिछले कैलेंडर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 53,721 कारों की बिक्री को पार कर लिया है.
    स्कोडा इंडिया ने 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री दर्ज की, पहले 10 महीनों में 61,607 कारें बिकीं
  • ऑक्टेविया RS ने भारत में ऑटो एक्सपो 2025 में अपनी शुरुआत की, और इसकी सभी 100 यूनिट्स बिक गईं.
    स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.49.99 लाख
  • दमदार आरएस का लॉन्च - जिसे पूरी तरह से तैयार कार के रूप में भेजा जा रहा है - लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध ऑक्टेविया नामप्लेट की भारतीय बाजार में वापसी का भी प्रतीक होगी.
    नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात
