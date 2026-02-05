स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- स्कोडा काइलाक की डिलीवरी जनवरी 2025 में शुरू हुई
- इस समय काइलाक स्कोडा लाइन-अप में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है
- काइलाक अब 6 मुख्य वेरिएंट पर आधारित 11 ट्रिम्स में उपलब्ध है
स्कोडा काइलाक की 50,000वीं यूनिट लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद, चेक रिपब्लिक की कार निर्माता कंपनी ने भारत में इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की 50,000 यूनिट्स बेचने की घोषणा की है. यह उपलब्धि एक साल के भीतर हासिल की गई, क्योंकि स्कोडा काइलाक की डिलेवरी जनवरी 2025 में शुरू हुई थी. काइलाक ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है, जिसकी औसतन हर महीने 3500 से 4000 यूनिट्स की बिक्री होती है. इसी वजह से स्कोडा ऑटो इंडिया ने 2025 में अब तक की सबसे बेहतरीन बिक्री दर्ज की है.
यह भी पढ़ें: स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
काइलाक की पहली वर्षगांठ पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा, “काइलाक भारत के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का एक मजबूत प्रमाण है और इसके जरिए हमने बाजार के सबसे प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में प्रवेश किया. 50,000 बिक्री का आंकड़ा पार करना हमारे लिए गर्व की बात है और यह स्कोडा ब्रांड पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. इस गति को बनाए रखने के लिए, हम काइलाक लाइन-अप को ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप सुधारों के साथ विस्तारित कर रहे हैं, साथ ही काइलाक को अपने सेगमेंट में असली ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली सबसे सुलभ गाड़ी बना रहे हैं.”
काइलाक के वैरिएंट लाइनअप को दो नए ट्रिम्स - क्लासिक+ और सबसे महंगे प्रेस्टीज+ - के साथ अपडेट किया गया है. बेस मॉडल क्लासिक से ऊपर आने वाले क्लासिक+ में क्रूज़ कंट्रोल, LED कैबिन लाइटिंग, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, चार स्पीकर्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, साथ ही एक किफायती ऑटोमैटिक ऑप्शन भी उपलब्ध कराया गया है. क्लासिक+ ऑटोमेटिक की कीमत रु.9.25 लाख है, जो सिग्नेचर ऑटोमेटिक से रु.1.18 लाख कम है.
प्रेस्टीज+ पूरी तरह से फीचर लोडेड विकल्प के रूप में जारी है, जिसमें पहले के प्रेस्टीज ट्रिम के सभी फीचर्स उसी कीमत पर मौजूद हैं. वहीं, रेगुलर प्रेस्टीज अब अधिक किफायती है और हालांकि इसमें पावर फ्रंट सीटें नहीं हैं, फिर भी इसमें सीट वेंटिलेशन की सुविधा बरकरार है, जिससे इसका मूल्य निर्धारण बरकरार रहता है.
इन बदलावों के बारे में बात करते हुए गुप्ता ने कहा, “ये अपग्रेड उन फीचर्स को भी सभी वेरिएंट्स के लिए सुलभ बनाते हैं जो आज के ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. एक व्यापक और अधिक व्यवस्थित रेंज के साथ, और इस साल के अंत में आने वाले और भी रोमांचक बदलावों के साथ, काइलाक भारतीय सड़कों के लिए यूरोपीय तकनीक, बेहतरीन मूल्य और शानदार ड्राइविंग अनुभव देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स