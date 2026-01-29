पत्रिकायूज़्ड कार्स
स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 29, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • स्कोडा ने 2025 में काइलाक की 40,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री का लक्ष्य रखा है
  • निर्माण शुरू होने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है
  • इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को हाल ही में दो नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है

स्कोडा इंडिया ने दिसंबर 2024 में निर्माण शुरू होने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद, अपने चाकन प्लांट से काइलाक की 50,000वीं यूनिट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है. काइलाक भारत में चेक कार निर्माता कंपनी के लिए बिक्री में एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है, जिसने स्कोडा को 2025 में 72,000 से अधिक यूनिटों की अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Skoda Kylaq Web 6

“काइलाक की 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा हमारे ग्राहकों के इस मॉडल के प्रति दिखाए गए गहरे विश्वास और स्नेह को दर्शाता है. सिद्ध MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर निर्मित, काइलाक की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि भारत में, भारत और दुनिया के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन, घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों से प्रशंसा और विश्वास अर्जित करना जारी रखते हैं,” स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के एमडी और सीईओ, पीयूष अरोरा ने कहा.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक क्लासिक+ और प्रेस्टीज+ की कीमतें आईं सामने

 

स्कोडा ने दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में काइलाक की 40,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है.

Skoda Kylaq Classic Plus 1

2025 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई काइलाक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में स्कोडा का पहला प्रयास है और फैबिया के बंद होने के एक दशक बाद यह उसका पहला सबकॉम्पैक्ट मॉडल है. कंपनी के भरोसेमंद 1.0 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध काइलाक, अपने पहले ही साल में स्कोडा का एक लोकप्रिय मॉडल साबित हुआ है.

 

हाल ही में एसयूवी को दो नए वेरिएंट्स के जुड़ने और मिड-स्पेक मॉडल्स में फीचर्स को और बेहतर बनाने के साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट मिला है. साल के अंत तक एक तीसरा स्पोर्टलाइन वेरिएंट भी लॉन्च होने की संभावना है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात शुल्क में कमी 15,000 यूरो (लगभग रु.16 लाख) से अधिक कीमत वाले सभी वाहनों पर लागू हो सकती है.
    भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क 40% तक कम होने की संभावना: रिपोर्ट
  • स्कोडा ने एक नए स्पोर्टलाइन वैरिएंट की भी पुष्टि की है जो इस साल के अंत में लाइनअप में शामिल होगा.
    स्कोडा काइलाक क्लासिक+ और प्रेस्टीज+ की कीमतें आईं सामने
  • यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश
