स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
प्रकाशित जनवरी 29, 2026
हाइलाइट्स
- स्कोडा ने 2025 में काइलाक की 40,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री का लक्ष्य रखा है
- निर्माण शुरू होने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है
- इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को हाल ही में दो नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है
स्कोडा इंडिया ने दिसंबर 2024 में निर्माण शुरू होने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद, अपने चाकन प्लांट से काइलाक की 50,000वीं यूनिट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है. काइलाक भारत में चेक कार निर्माता कंपनी के लिए बिक्री में एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है, जिसने स्कोडा को 2025 में 72,000 से अधिक यूनिटों की अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
“काइलाक की 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा हमारे ग्राहकों के इस मॉडल के प्रति दिखाए गए गहरे विश्वास और स्नेह को दर्शाता है. सिद्ध MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर निर्मित, काइलाक की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि भारत में, भारत और दुनिया के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन, घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों से प्रशंसा और विश्वास अर्जित करना जारी रखते हैं,” स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के एमडी और सीईओ, पीयूष अरोरा ने कहा.
स्कोडा ने दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में काइलाक की 40,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है.
2025 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई काइलाक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में स्कोडा का पहला प्रयास है और फैबिया के बंद होने के एक दशक बाद यह उसका पहला सबकॉम्पैक्ट मॉडल है. कंपनी के भरोसेमंद 1.0 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध काइलाक, अपने पहले ही साल में स्कोडा का एक लोकप्रिय मॉडल साबित हुआ है.
हाल ही में एसयूवी को दो नए वेरिएंट्स के जुड़ने और मिड-स्पेक मॉडल्स में फीचर्स को और बेहतर बनाने के साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट मिला है. साल के अंत तक एक तीसरा स्पोर्टलाइन वेरिएंट भी लॉन्च होने की संभावना है.
