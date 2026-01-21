स्कोडा काइलाक क्लासिक+ और प्रेस्टीज+ की कीमतें आईं सामने

स्कोडा ने अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी काइलाक के लाइन-अप में दो नए वेरिएंट जोड़े हैं - लोअर-स्पेक क्लासिक+ और सबसे महंग प्रेस्टीज+. काइलाक क्लासिक+ की शुरुआती कीमत रु.8.25 लाख है, जबकि नई प्रेस्टीज+ की कीमत रु.11.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. दोनों वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं.

स्कोडा काइलाक क्लासिक+: इसमें आपको क्या मिलता है?

एंट्री-लेवल क्लासिक ट्रिम से एक कदम ऊपर, क्लासिक+ में महंगे वेरिएंट की कुछ खासियतें शामिल हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, एलईडी कैबिन लाइटिंग, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग रियर व्यू मिरर, चार स्पीकर और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ आदि.

कुछ छोटे-मोटे बदलावों के अलावा, क्लासिक+ मॉडल काइलाक ऑटोमैटिक (AT) की शुरुआती कीमत को कम कर देता है, जिसमें गियरबॉक्स का विकल्प पहले सिग्नेचर मॉडल से ही उपलब्ध था. क्लासिक+ ऑटोमेटिक की कीमत रु.9.25 लाख है, जो सिग्नेचर ऑटोमेटिक से लगभग रु.1.18 लाख कम है.

स्कोडा काइलाक प्रेस्टीज+: इसमें आपको क्या मिलता है?

नई प्रेस्टीज+ ट्रिम की बात करें तो, इसमें पिछले सबसे महंगे प्रेस्टीज ट्रिम लेवल की सभी खूबियां मौजूद हैं, कोई नया फीचर नहीं जोड़ा गया है. हालांकि, स्कोडा ने प्रेस्टीज ट्रिम से पावर फ्रंट सीटें हटा दी हैं, लेकिन वेंटिलेशन की सुविधा अभी भी उपलब्ध है. इसे नए सबसे महंगे वेरिएंट से एक पायदान नीचे कर दिया गया है. एक और दिलचस्प बदलाव यह है कि प्रेस्टीज वेरिएंट में इन-बिल्ट टेलीमैटिक्स फंक्शन नहीं है, जिसे अब स्कोडा एक्सेसरी डोंगल के रूप में पेश कर रही है.

प्रेस्टीज ट्रिम में अब पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें नहीं हैं, हालांकि इसमें सीट वेंटिलेशन की सुविधा बरकरार है; पावर से चलने वाली सीटें केवल नए प्रेस्टीज+ ट्रिम में ही उपलब्ध हैं

पहले की तरह, खरीदार 1.0 टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्प प्राप्त कर सकते हैं.

स्कोडा काइलाक: फीचर्स में बदलाव और नई कीमतें

दो नए वेरिएंट के अलावा, स्कोडा ने कुछ फीचर्स में भी बदलाव किए हैं, जिसके चलते कुछ वेरिएंट महंगे हो गए हैं. बेस क्लासिक ट्रिम के 2026 मॉडल ईयर के लिए व्हील कवर नहीं मिलेंगे, हालांकि इससे कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है.

अब नई क्लासिक+ ट्रिम से आगे के वैरिएंट में सनरूफ की सुविधा उपलब्ध है

सिग्नेचर ट्रिम से आगे बढ़ते हुए, अब आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ की सुविधा मिलती है - जो पहले केवल सबसे महंगे वैरिएंट में ही उपलब्ध थी. इसके अलावा, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए पैडल शिफ्टर्स भी जोड़े गए हैं, जो 2025 में केवल प्रेस्टीज ट्रिम में ही मिलते थे. रेन-सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर भी अब पैकेज का हिस्सा हैं.

इसके अतिरिक्त, सिग्नेचर+ ट्रिम से आगे के वेरिएंट में टेलीमैटिक्स फंक्शन एक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध हैं, जबकि प्रेस्टीज ट्रिम में अब पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें नहीं मिलती हैं.



इससे मॉडल की कीमत पर क्या असर पड़ता है, यह इस प्रकार है:

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर क्लासिक मैनुअल रु.7.59 लाख रु.7.59 लाख Nil क्लासिक+ मैनुअल (नया) — रु.8.25 लाख NA क्लासिक+ ऑटोमेटिक (नया) — रु.9.25 लाख NA सिग्नेचर मैनुअल रु.9.10 लाख रु.9.43 लाख रु.33,000 सिग्नेचर ऑटोमेटिक रु.10.10 लाख रु.10.43 लाख रु.33,000 सिग्नेचर+ मैनुअल रु.10.44 लाख रु.10.77 लाख रु.33,000 सिग्नेचर + ऑटोमेटिक रु.11.44 लाख रु.11.77 लाख रु.33,000 प्रेस्टीज मैनुअल रु.11.99 लाख रु.11.75 लाख (रु.24,000) प्रेस्टीज ऑटोमेटिक रु.12.99 लाख रु.12.75 लाख (रु.24,000) प्रेस्टीज+ मैनुअल (नया) — रु.11.99 लाख NA प्रेस्टीज+ ऑटोमेटिक (नय) — रु.12.99 लाख NA

फीचर में बढ़ोतरी के कारण सिग्नेचर ट्रिम की कीमत अब रु.33,000 बढ़ गई है, जबकि प्रेस्टीज ट्रिम की कीमत रु.24,000 कम हो गई है. दिलचस्प बात यह है कि नए सबसे महंगे वैरिएंट के जुड़ने से फुली लोडेड काइलाक की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो मैनुअल वैरिएंट के लिए रु.11.99 लाख और ऑटोमैटिक वैरिएंट के लिए रु.12.99 लाख के सथ अपरिवर्तित है.