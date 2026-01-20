स्कोडा कोडियाक RS भारत में 2026 की दूसरी तिमाही में होगी लॉन्च, ऑक्टेविया RS की 100 और यूनिट्स भी आएंगी भारत
- कोडियाक RS सीमित संख्या में उपलब्ध होगी
- इसमें 261 बीएचपी का 2.0 टीएसआई इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव मिलेगा
- ऑक्टेविया आरएस की दूसरी खेप (100 यूनिट) की पुष्टि हो गई है
स्कोडा 2026 में भारतीय बाजार के लिए अपने दमदार RS मॉडल के साथ बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. चेक कार निर्माता कंपनी की ओर से भारत में पहली बार एक परफॉर्मेंस SUV पेश की जाएगी, जिसका नाम कोडियाक RS है और जिसकी लॉन्चिंग 2026 की दूसरी तिमाही में होने की पुष्टि हो चुकी है. सीमित संख्या में उपलब्ध होने वाली कोडियाक RS, ब्रांड की फ्लैगशिप पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी का सबसे दमदार वैरिएंट है और इसमें वही 2.0 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो पिछले साल भारत में लॉन्च हुई ऑक्टेविया RS में था.
भारत में पहले से बिक रहे कोडियाक RS के स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसमें दिखने में कुछ बदलाव किए गए हैं. इसमें स्पोर्टी बंपर, ब्लैक कलर की कॉस्मेटिक डिटेलिंग, बड़े RS-के लिए खाास व्हील और पीछे की तरफ ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है. कैबिन में ऑक्टेविया की तरह ऑल-ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ स्पोर्ट्स सीटें दी गई हैं. कोडियाक RS अपने स्टैंडर्ड मॉडल की सभी खूबियों को बरकरार रखता है और इसमें वही 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जो भारत में बिक रहे सबसे महंगे कोडियाक में है.
मैकेनिकल साइड की बात करें तो, कोडियाक में ऑक्टेविया RS के समान 2.0 टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 261 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स दिया गया है. ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और स्कोडा का दावा है कि यह परफॉर्मेंस एसयूवी 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी प्रति घंटे है.
भारत के लिए अतिरिक्त ऑक्टेविया RS यूनिट्स की पुष्टि हुई
कोडियाक आरएस के अलावा, कार प्रेमियों के पास जश्न मनाने का एक और कारण है. स्कोडा ने पुष्टि की है कि फिलहाल बिक चुकी ऑक्टेविया RS 2026 में भारत में वापसी करेगी और आने वाले महीनों में इसकी 100 यूनिट्स का दूसरा लॉट उपलब्ध होगा.
ऑक्टेविस RS ने भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में अपनी पहली प्रस्तुति दी और उसी वर्ष अक्टूबर में इसे देश में लॉन्च किया गया. हालांकि, कीमतों की घोषणा से एक सप्ताह पहले बुकिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में सभी 100 यूनिट बिक गईं.
पिछली खेप की तरह, उम्मीद है कि नई खेप में भी फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट होगा और इसमें वही जाना-पहचाना 261 bhp का 2.0 TSI इंजन लगा होगा. हालांकि, कीमतें पहली खेप की रु.49.99 लाख (एक्स-शोरूम) की लॉन्च कीमत से अधिक हो सकती हैं.
