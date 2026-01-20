स्कोडा कुशक का फेसलिफ्ट नई तकनीक और पावरट्रेन के साथ आया सामने
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 20, 2026
हाइलाइट्स
- सबसे महंगे वेरिएंट में नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर मसाज सीटें और भी बहुत कुछ मिलता है
- 1.0 TSI इंजन के लिए नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प उपलब्ध है
- प्री-बुकिंग अब शुरू हो गई है, डिलेवरी मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगी
स्कोडा ने आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले कुशक फेसलिफ्ट को पेश कर दिया है. कुशक, स्कोडा फोक्सवैगन की भारत में लॉन्च होने वाली पहली 2.0 इंजन वाली कार है जिसे मिड-साइकिल अपडेट मिला है. स्कोडा स्लाविया, वीडब्ल्यू टाइगुन और वीडब्ल्यू वर्टुस के लिए भी अगले साल फेसलिफ्ट की योजना बनाई जा रही है. 2026 कुशक में कुछ ध्यान देने लायक स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं, जिससे इसका पूरा डिज़ाइन और भी दमदार हो गया है, साथ ही इसके बाहरी हिस्से में कुछ आधुनिक डिज़ाइन एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं.
यह भी पढ़ें:
2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग
सामने से शुरू करें तो, कुशक के फ्रंट डिज़ाइन में ज़बरदस्त बदलाव किए गए हैं. इसकी पहचान बन चुकी बटरफ्लाई ग्रिल अब पहले से ज़्यादा उभरी हुई और सीधी है, और इसके दोनों ओर पहले की तरह ही आकर्षक LED हेडलाइट्स लगी हैं. ग्रिल की खड़ी पट्टियाँ क्रोम फिनिश में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला स्टाइलिंग एलिमेंट हेडलाइट्स के अंदर लगी एम्बेडेड लाइटबार है, जो डे-टाइम रनिंग लाइट्स को जोड़ती है. नीचे की तरफ, बंपर डिज़ाइन को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें नए उल्टे L-आकार के साइड वेंट्स में ऊँचे स्थान पर फॉग लैंप्स लगे हैं और नीचे की तरफ पहले से ज़्यादा आकर्षक क्लैडिंग है, साथ ही फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी है.
साइड से देखने पर, अपडेटेड कुशक अपने पुराने मॉडल से लगभग एक जैसी दिखती है, बस नए अलॉय व्हील डिजाइन ही इसे अलग करते हैं.
पीछे की ओर देखें तो सबसे बड़ा बदलाव नए फॉक्स लाइटबार डिज़ाइन वाले टेललैंप्स में देखने को मिलता है, जिसमें एक इल्यूमिनेटेड स्कोडा वर्डमार्क लगा हुआ है. इसके अलावा रियर बंपर का डिज़ाइन भी अपडेट किया गया है, जिससे एसयूवी को और भी दमदार लुक मिलता है.
2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: कैबिन
कैबिन की बात करें तो, अंतर बारीकियों में नज़र आते हैं. डैशबोर्ड का पूरा डिज़ाइन पिछली एसयूवी से अपरिवर्तित है, हालांकि डैशबोर्ड पर लगे चमकदार काले प्लास्टिक की मोटी परत को मैट फ़िनिश पैनल से बदल दिया गया है. यही बदलाव सेंटर कंसोल पर भी दिखाई देता है. इसके अलावा, स्कोडा ने डुअल टोन ब्लैक और ग्रे कैबिन डिज़ाइन से हटकर ब्लैक और बेज थीम को अपनाया है. कैबिन का बाकी हिस्सा लगभग अपरिवर्तित है, जिसमें पिछली एसयूवी से लिया गया 2-स्पोक स्टीयरिंग डिज़ाइन भी शामिल है.
2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: खासियतें
फीचर्स की बात करें तो, बदलाव एंट्री लेवल मॉडल से ही शुरू हो जाते हैं. स्कोडा ने स्टैंडर्ड फीचर्स की लिस्ट को बढ़ाते हुए अब इसमें एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वाइपर, सनरूफ, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और अलॉय व्हील्स शामिल किए हैं. इसके अलावा, 8.0 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, कीलेस एंट्री और गो, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स मिड-स्पेक वेरिएंट से आगे उपलब्ध हैं.
वहीं, सबसे महंगे वेरिएंट में अब नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (पहले 8 इंच का था), पैनोरमिक सनरूफ (कुशक में पहली बार) और सेगमेंट में पहली बार मसाज वाली रियर सीटें दी गई हैं. अन्य फीचर्स में अपडेटेड 10 इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन के साथ पावर फ्रंट सीटें, फ्रंट पार्किंग सेंसर, गूगल ऑटोमोटिव एआई-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट और बहुत कुछ शामिल हैं.
2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: पावरट्रेन
स्कोडा ने 1.0 टीएसआई और 1.5 टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों को बरकरार रखा है. हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव 1.0 टीएसआई के गियरबॉक्स में आया है. यह इंजन अब भी स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, हालांकि पुराने 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हटाकर उसकी जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स लगाया गया है.
वहीं, 1.5 टीएसआई इंजन केवल 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है.
2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: बुकिंग और डिलेवरी
स्कोडा ने नई कुशक के लिए रु.15,000 की बुकिंग राशि के साथ प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. डिलेवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है. कीमतों की घोषणा आने वाले हफ्तों में की जाएगी.
