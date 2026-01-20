स्कोडा कुशक का फेसलिफ्ट नई तकनीक और पावरट्रेन के साथ आया सामने

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टोयोटानिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaq
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

स्कोडा कुशक का फेसलिफ्ट नई तकनीक और पावरट्रेन के साथ आया सामने

2026 कुशक को ध्यान देने लायक स्टाइलिंग बदलाव, नए फीचर्स और 1.0 टीएसआई इंजन के लिए एक नये 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ पेश किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 20, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सबसे महंगे वेरिएंट में नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर मसाज सीटें और भी बहुत कुछ मिलता है
  • 1.0 TSI इंजन के लिए नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प उपलब्ध है
  • प्री-बुकिंग अब शुरू हो गई है, डिलेवरी मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगी

स्कोडा ने आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले कुशक फेसलिफ्ट को पेश कर दिया है. कुशक, स्कोडा फोक्सवैगन की भारत में लॉन्च होने वाली पहली 2.0 इंजन वाली कार है जिसे मिड-साइकिल अपडेट मिला है. स्कोडा स्लाविया, वीडब्ल्यू टाइगुन और वीडब्ल्यू वर्टुस के लिए भी अगले साल फेसलिफ्ट की योजना बनाई जा रही है. 2026 कुशक में कुछ ध्यान देने लायक स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं, जिससे इसका पूरा डिज़ाइन और भी दमदार हो गया है, साथ ही इसके बाहरी हिस्से में कुछ आधुनिक डिज़ाइन एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं.

 

यह भी पढ़ें:

2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग

2026 Skoda Kushaq m3

सामने से शुरू करें तो, कुशक के फ्रंट डिज़ाइन में ज़बरदस्त बदलाव किए गए हैं. इसकी पहचान बन चुकी बटरफ्लाई ग्रिल अब पहले से ज़्यादा उभरी हुई और सीधी है, और इसके दोनों ओर पहले की तरह ही आकर्षक LED हेडलाइट्स लगी हैं. ग्रिल की खड़ी पट्टियाँ क्रोम फिनिश में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला स्टाइलिंग एलिमेंट हेडलाइट्स के अंदर लगी एम्बेडेड लाइटबार है, जो डे-टाइम रनिंग लाइट्स को जोड़ती है. नीचे की तरफ, बंपर डिज़ाइन को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें नए उल्टे L-आकार के साइड वेंट्स में ऊँचे स्थान पर फॉग लैंप्स लगे हैं और नीचे की तरफ पहले से ज़्यादा आकर्षक क्लैडिंग है, साथ ही फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी है. 

2026 Skoda Kushaq m4

साइड से देखने पर, अपडेटेड कुशक अपने पुराने मॉडल से लगभग एक जैसी दिखती है, बस नए अलॉय व्हील डिजाइन ही इसे अलग करते हैं.

2026 Skoda Kushaq m5

पीछे की ओर देखें तो सबसे बड़ा बदलाव नए फॉक्स लाइटबार डिज़ाइन वाले टेललैंप्स में देखने को मिलता है, जिसमें एक इल्यूमिनेटेड स्कोडा वर्डमार्क लगा हुआ है. इसके अलावा रियर बंपर का डिज़ाइन भी अपडेट किया गया है, जिससे एसयूवी को और भी दमदार लुक मिलता है.

 

2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: कैबिन

2026 Skoda Kushaq m24

कैबिन की बात करें तो, अंतर बारीकियों में नज़र आते हैं. डैशबोर्ड का पूरा डिज़ाइन पिछली एसयूवी से अपरिवर्तित है, हालांकि डैशबोर्ड पर लगे चमकदार काले प्लास्टिक की मोटी परत को मैट फ़िनिश पैनल से बदल दिया गया है. यही बदलाव सेंटर कंसोल पर भी दिखाई देता है. इसके अलावा, स्कोडा ने डुअल टोन ब्लैक और ग्रे कैबिन डिज़ाइन से हटकर ब्लैक और बेज थीम को अपनाया है. कैबिन का बाकी हिस्सा लगभग अपरिवर्तित है, जिसमें पिछली एसयूवी से लिया गया 2-स्पोक स्टीयरिंग डिज़ाइन भी शामिल है.

2026 Skoda Kushaq m22

2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: खासियतें

फीचर्स की बात करें तो, बदलाव एंट्री लेवल मॉडल से ही शुरू हो जाते हैं. स्कोडा ने स्टैंडर्ड फीचर्स की लिस्ट को बढ़ाते हुए अब इसमें एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वाइपर, सनरूफ, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और अलॉय व्हील्स शामिल किए हैं. इसके अलावा, 8.0 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, कीलेस एंट्री और गो, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स मिड-स्पेक वेरिएंट से आगे उपलब्ध हैं.

2026 Skoda Kushaq m29

वहीं, सबसे महंगे वेरिएंट में अब नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (पहले 8 इंच का था), पैनोरमिक सनरूफ (कुशक में पहली बार) और सेगमेंट में पहली बार मसाज वाली रियर सीटें दी गई हैं. अन्य फीचर्स में अपडेटेड 10 इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन के साथ पावर फ्रंट सीटें, फ्रंट पार्किंग सेंसर, गूगल ऑटोमोटिव एआई-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट और बहुत कुछ शामिल हैं.

2026 Skoda Kushaq m33

2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

स्कोडा ने 1.0 टीएसआई और 1.5 टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों को बरकरार रखा है. हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव 1.0 टीएसआई के गियरबॉक्स में आया है. यह इंजन अब भी स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, हालांकि पुराने 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हटाकर उसकी जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स लगाया गया है.

2026 Skoda Kushaq m18

वहीं, 1.5 टीएसआई इंजन केवल 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है.

 

2026 स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट: बुकिंग और डिलेवरी

 

स्कोडा ने नई कुशक के लिए रु.15,000 की बुकिंग राशि के साथ प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. डिलेवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है. कीमतों की घोषणा आने वाले हफ्तों में की जाएगी.

# Skoda Auto India# Skoda India# Skoda India 2.0# Skoda Kushaq# Skoda Kushaq Compact SUV# 2026 Skoda Kushaq# 2026 Skoda Kushaq facelift# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI | 40,732 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.68 लाख
    ₹ 8,237/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 रेनो क्विड,
    2016 रेनो क्विड
    RXT 1.0 BS IV | 45,415 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.42 लाख
    ₹ 5,413/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा,
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,785 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.51 लाख
    ₹ 25,781/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा अलट्रोज़,
    2022 टाटा अलट्रोज़
    XM Plus | 51,888 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.84 लाख
    ₹ 10,228/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई सैंट्रो,
    2020 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 36,984 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.84 लाख
    ₹ 8,598/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई ओरा,
    2022 ह्युंडई ओरा
    SX | 48,516 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.73 लाख
    ₹ 12,828/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 होंडा सिटी,
    2016 होंडा सिटी
    1.5 S | 59,962 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.99 लाख
    ₹ 11,173/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2012 होंडा सिटी,
    2012 होंडा सिटी
    1.5 V | 25,081 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.29 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 डैटसन रेडी-गो,
    2021 डैटसन रेडी-गो
    T(O)-0.8L BS IV | 30,875 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.7 लाख
    ₹ 6,047/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई वेन्यू,
    2019 ह्युंडई वेन्यू
    SX Plus 1.0 | 39,292 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.59 लाख
    ₹ 13,936/माह emi
    Spinny

स्कोडा New Kushaq पर अधिक शोध

स्कोडा New Kushaq

स्कोडा New Kushaq

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 11 - 19 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jan 20, 2026

लोकप्रिय स्कोडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फेसलिफ्टेड कुशक को अपडेटेड लुक और केबिन के अंदर नई तकनीक मिलेगी.
    स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत
  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें अब रु.7.59 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.
    स्कोडा काइलाक रु.19,000 तक हुई महंगी
  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • फेसलिफ्टेड कुशक को अपडेटेड लुक और केबिन के अंदर नई तकनीक मिलेगी.
    स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत
  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें अब रु.7.59 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.
    स्कोडा काइलाक रु.19,000 तक हुई महंगी
  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • स्कोडा कुशक का फेसलिफ्ट नई तकनीक और पावरट्रेन के साथ आया सामने