स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत

फेसलिफ्टेड कुशक को अपडेटेड लुक और केबिन के अंदर नई तकनीक मिलेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सामने की तरफ लाइटबार सहित अपडेटेड लुक मिलेगा
  • कैबिन में दिखने में मामूली बदलाव होने की संभावना है
  • 1.0 TSI और 1.5 TSI विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे

स्कोडा कल भारत में कुशक फेसलिफ्ट को पेश करेगी, जिसकी कीमतों की घोषणा संभवतः बाद में की जाएगी. 2026 कुशक, स्कोडा-वीडब्ल्यू की इंडिया 2.0 रेंज का पहला बड़ा उत्पाद अपडेट होगा. इसके बाद स्कोडा स्लाविया, वीडब्ल्यू टाइगुन और वीडब्ल्यू वर्टुस के लिए भी फेसलिफ्ट की योजना बनाई जा रही है. स्कोडा ने हाल ही में फेसलिफ्टेड एसयूवी की झलकियाँ दिखाना शुरू किया है, जिससे इसके डिज़ाइन में हुए बदलावों की कुछ जानकारी मिलती है.


स्टाइलिंग बदलाव
स्कोडा ने पुष्टि की है कि ऊपरी ग्रिल में एक एलईडी लाइटबार दी गई है - यह डिज़ाइन स्कोडा की वैश्विक बाज़ारों में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में देखा जाता है. एसयूवी में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को अपनाने की संभावना कम है, इसके बजाय इसमें ग्रिल के दोनों ओर मुख्य हेडलैंप और बम्पर पर ऊँचाई पर फॉग लैंप लगे रहेंगे - कोडियाक की तरह.

Skoda Kushaq facelift teaser 1
साइड में बदलाव केवल नए अलॉय व्हील्स तक ही सीमित रहने की उम्मीद है, जबकि पीछे की तरफ, नया टीज़र एक स्यूडो लाइटबार डिज़ाइन की मौजूदगी की पुष्टि करता है जिसके सेंटर में एक इल्यूमिनेटेड स्कोडा वर्डमार्क होगा.


कैबिन बदलाव
कैबिन की बात करें तो, मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसके डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है. स्कोडा शायद सिर्फ़ ऊपरी तौर पर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव करेगी, जैसे कि नए ट्रिम इंसर्ट, प्लास्टिक के रंग और अपहोल्स्ट्री आदि. स्कोडा फ़ीचर लिस्ट को भी अपडेट कर सकती है, जिसमें अपग्रेडेड टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अन्य चीज़ें शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि एसयूवी में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज़्यादा आरामदायक फ़ीचर्स भी मिल सकते हैं. फ़ेसलिफ़्टेड एसयूवी भारत में ADAS तकनीक से लैस होने वाली पहली 2.0 मॉडल भी हो सकती है.

Skoda Kushaq facelift teaser 2
पावरट्रेन विकल्प
इंजन की बात करें तो, स्कोडा मौजूदा 1.0 टीएसआई और 1.5 टीएसआई इंजन विकल्पों को बरकरार रखने की उम्मीद है। दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आने की संभावना है।

  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की गई, मैजेस्टर को ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी मैजेस्टर भारत में 12 फरवरी को होगी लॉन्च
  • बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
    ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
  • नया लोअर मिड-स्पेक ट्रिम HTE(O) और HTK वैरिएंट के बीच रखा गया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं.
    किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू
  • नई GLC EV की प्रतिद्वंदी कार पहली वॉल्वो होगी जो अगली पीढ़ी SPA3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी और 400 kW फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.
    वॉल्वो EX60 एसयूवी 21 जनवरी को वैश्विक स्तर पर होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 810 km की रेंज
