स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 19, 2026
हाइलाइट्स
- सामने की तरफ लाइटबार सहित अपडेटेड लुक मिलेगा
- कैबिन में दिखने में मामूली बदलाव होने की संभावना है
- 1.0 TSI और 1.5 TSI विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे
स्कोडा कल भारत में कुशक फेसलिफ्ट को पेश करेगी, जिसकी कीमतों की घोषणा संभवतः बाद में की जाएगी. 2026 कुशक, स्कोडा-वीडब्ल्यू की इंडिया 2.0 रेंज का पहला बड़ा उत्पाद अपडेट होगा. इसके बाद स्कोडा स्लाविया, वीडब्ल्यू टाइगुन और वीडब्ल्यू वर्टुस के लिए भी फेसलिफ्ट की योजना बनाई जा रही है. स्कोडा ने हाल ही में फेसलिफ्टेड एसयूवी की झलकियाँ दिखाना शुरू किया है, जिससे इसके डिज़ाइन में हुए बदलावों की कुछ जानकारी मिलती है.
स्टाइलिंग बदलाव
स्कोडा ने पुष्टि की है कि ऊपरी ग्रिल में एक एलईडी लाइटबार दी गई है - यह डिज़ाइन स्कोडा की वैश्विक बाज़ारों में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में देखा जाता है. एसयूवी में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को अपनाने की संभावना कम है, इसके बजाय इसमें ग्रिल के दोनों ओर मुख्य हेडलैंप और बम्पर पर ऊँचाई पर फॉग लैंप लगे रहेंगे - कोडियाक की तरह.
साइड में बदलाव केवल नए अलॉय व्हील्स तक ही सीमित रहने की उम्मीद है, जबकि पीछे की तरफ, नया टीज़र एक स्यूडो लाइटबार डिज़ाइन की मौजूदगी की पुष्टि करता है जिसके सेंटर में एक इल्यूमिनेटेड स्कोडा वर्डमार्क होगा.
कैबिन बदलाव
कैबिन की बात करें तो, मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसके डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है. स्कोडा शायद सिर्फ़ ऊपरी तौर पर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव करेगी, जैसे कि नए ट्रिम इंसर्ट, प्लास्टिक के रंग और अपहोल्स्ट्री आदि. स्कोडा फ़ीचर लिस्ट को भी अपडेट कर सकती है, जिसमें अपग्रेडेड टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अन्य चीज़ें शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि एसयूवी में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज़्यादा आरामदायक फ़ीचर्स भी मिल सकते हैं. फ़ेसलिफ़्टेड एसयूवी भारत में ADAS तकनीक से लैस होने वाली पहली 2.0 मॉडल भी हो सकती है.
पावरट्रेन विकल्प
इंजन की बात करें तो, स्कोडा मौजूदा 1.0 टीएसआई और 1.5 टीएसआई इंजन विकल्पों को बरकरार रखने की उम्मीद है। दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आने की संभावना है।
