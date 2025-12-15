पत्रिकायूज़्ड कार्स
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट पेश होने से पहले फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी

उम्मीद है कि फेसलिफ़्टेड स्लाविया 2026 में पेश होगी, क्योंकि स्कोडा-VW इंडिया अपनी इंडिया 2.0 रेंज को रिफ्रेश करना चाहती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्लाविया फेसलिफ्ट 2026 में पेश होने की उम्मीद है
  • डिजाइन अपडेट में नए बंपर, बदले हुए लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं
  • इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है

आने वाली स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का हल्का कैमॉफ्लाज्ड टेस्टिंग मॉडल भारतीय सड़कों पर टैस्ट करते हुए देखा गया है. यह कॉम्पैक्ट सेडान, जिसे 2022 में भारत में लॉन्च किया गया था, 2026 में मिड-लाइफसाइकिल अपडेट के लिए तैयार है, और लेटेस्ट टेस्ट कार की तस्वीरों से अपडेटेड डिज़ाइन की ज़्यादा साफ़ झलक मिलती है.

Skoda Slavia facelift spied 1

सामने से शुरू करें तो, ट्रेडमार्क स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल में एक नया डिज़ाइन दिख रहा है, जबकि हेडलाइट्स के अंदर के लाइटिंग एलिमेंट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं. बंपर का डिज़ाइन नया है, जिसमें एक नया सेंट्रल एयर वेंट है, और बंपर पर फॉग लैंप भी दिख रहे हैं. साइड से देखने पर कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता, सेडान में पहले की तरह ही पूरी लंबाई में एक शार्प शोल्डर लाइन है. इस बीच, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन नया लग रहा है और ब्लैक फिनिश से पता चलता है कि यह स्पोर्टलाइन या मोंटे कार्लो वेरिएंट में हो सकता है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

पीछे की तरफ, बदलावों में रियर बंपर डिज़ाइन के साथ-साथ लाइटिंग एलिमेंट्स में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है.

Skoda Slavia facelift spied 2

फीचर्स के मामले में, उम्मीद है कि यह फेसलिफ्ट स्कोडा को ह्यून्दे वर्ना जैसे अपने कुछ ज़्यादा फीचर-रिच कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करने में मदद करेगा. अपग्रेड में एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. हालांकि ADAS तकनीक की भी उम्मीद है, लेकिन यहां दिखाए गए टेस्टिंग मॉडल में सामने की तरफ इसके लिए कोई सेंसर मॉड्यूल या कैमरा नहीं दिखा.

 

पावरट्रेन के मामले में, 1.0 TSI और 1.5 TSI इंजन के जोड़े के जारी रहने की उम्मीद है, और दोनों में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की संभावना है.

 

बदली हुई स्लाविया के 2026 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह होंडा सिटी, ह्यून्दे वर्ना और VW वर्टुस को टक्कर देगी - जो अभी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, जिसका अगले साल फेसलिफ्ट भी आने वाला है.

 

तस्वीर सूत्र

# Skoda India# Skoda Slavia# Skoda Slavia sedan# Skoda Slavia facelift# 2026 Skoda Slavia# 2026 Skoda Slavia facelift# Slavia facelift# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट के लेटेस्ट टीज़र वीडियो से पता चलता है कि कैबिन में बहुत कम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए अलॉय-व्हील डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं.
    2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा
  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
    नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
