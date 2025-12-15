स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट पेश होने से पहले फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- स्लाविया फेसलिफ्ट 2026 में पेश होने की उम्मीद है
- डिजाइन अपडेट में नए बंपर, बदले हुए लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं
- इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है
आने वाली स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का हल्का कैमॉफ्लाज्ड टेस्टिंग मॉडल भारतीय सड़कों पर टैस्ट करते हुए देखा गया है. यह कॉम्पैक्ट सेडान, जिसे 2022 में भारत में लॉन्च किया गया था, 2026 में मिड-लाइफसाइकिल अपडेट के लिए तैयार है, और लेटेस्ट टेस्ट कार की तस्वीरों से अपडेटेड डिज़ाइन की ज़्यादा साफ़ झलक मिलती है.
सामने से शुरू करें तो, ट्रेडमार्क स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल में एक नया डिज़ाइन दिख रहा है, जबकि हेडलाइट्स के अंदर के लाइटिंग एलिमेंट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं. बंपर का डिज़ाइन नया है, जिसमें एक नया सेंट्रल एयर वेंट है, और बंपर पर फॉग लैंप भी दिख रहे हैं. साइड से देखने पर कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता, सेडान में पहले की तरह ही पूरी लंबाई में एक शार्प शोल्डर लाइन है. इस बीच, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन नया लग रहा है और ब्लैक फिनिश से पता चलता है कि यह स्पोर्टलाइन या मोंटे कार्लो वेरिएंट में हो सकता है.
यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
पीछे की तरफ, बदलावों में रियर बंपर डिज़ाइन के साथ-साथ लाइटिंग एलिमेंट्स में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है.
फीचर्स के मामले में, उम्मीद है कि यह फेसलिफ्ट स्कोडा को ह्यून्दे वर्ना जैसे अपने कुछ ज़्यादा फीचर-रिच कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करने में मदद करेगा. अपग्रेड में एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. हालांकि ADAS तकनीक की भी उम्मीद है, लेकिन यहां दिखाए गए टेस्टिंग मॉडल में सामने की तरफ इसके लिए कोई सेंसर मॉड्यूल या कैमरा नहीं दिखा.
पावरट्रेन के मामले में, 1.0 TSI और 1.5 TSI इंजन के जोड़े के जारी रहने की उम्मीद है, और दोनों में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की संभावना है.
बदली हुई स्लाविया के 2026 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह होंडा सिटी, ह्यून्दे वर्ना और VW वर्टुस को टक्कर देगी - जो अभी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, जिसका अगले साल फेसलिफ्ट भी आने वाला है.
