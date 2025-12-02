स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया

स्कोडा ऑटो इंडिया ने घोषणा की है कि उसने देश में 5 लाख यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. ब्रांड के यहाँ ऑपरेशन शुरू करने के 25 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है. नवंबर 2025 में, स्कोडा ने 5,491 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो 2024 के इसी महीने की तुलना में साल-दर-साल 90% की वृद्धि दर्शाती है.

यह अपडेट कंपनी द्वारा अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री की घोषणा के कुछ ही समय बाद आया है, जब उसने 8,252 यूनिट्स की बिक्री की थी. स्कोडा ने यह भी पुष्टि की है कि 2025 भारतीय बाज़ार में उसका सबसे मज़बूत साल बन चुका है. जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, कंपनी ने 61,607 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2022 में हासिल किए गए उसके पिछले वार्षिक सर्वश्रेष्ठ 53,721 यूनिट्स से कहीं ज़्यादा है.

कंपनी के अनुसार, इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का रहा है, जिसकी इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद से 40,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं. इसके अलावा, हाल ही में दोबारा लॉन्च हुई ऑक्टेविया आरएस, जिसकी 100 यूनिट तक सीमित थी, ऑर्डर बुक खुलने के कुछ ही मिनटों में बिक गई.

इस वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक, आशीष गुप्ता ने कहा, "हमारा बढ़ता नेटवर्क, हमारे मूल्य-आधारित स्वामित्व प्रस्ताव और विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो हमारी 5 लाख से ज़्यादा बिक्री और हर महीने लगातार साल-दर-साल बिक्री वृद्धि को गति देने वाले मुख्य प्रेरक बल रहे हैं. हम अपने मॉडलों के साथ और अपने ग्राहकों व प्रशंसकों के और करीब आकर इस गति को बनाए रखेंगे."

स्कोडा ऑटो इंडिया के मौजूदा पोर्टफोलियो में चार मॉडल शामिल हैं: काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी (रु.7.56 लाख से रु.12.78 लाख), स्लाविया कॉम्पैक्ट सेडान (10 लाख से रु.17.70 लाख ), कुशक कॉम्पैक्ट एसयूवी (रु.10.51 लाख से रु.18.43 लाख), और कोडियाक एसयूवी (रु.39.99 लाख से रु.45.96 लाख ). बिक चुकी ऑक्टेविया आरएस की लॉन्च के समय कीमत रु.49.99 लाख थी.