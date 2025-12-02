पत्रिकायूज़्ड कार्स
स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया

यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 2, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • स्कोडा ने 5 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • नवंबर 2025 में 5,491 यूनिट की बिक्री हुई
  • ब्रांड ने 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा वार्षिक बिक्री दर्ज की

स्कोडा ऑटो इंडिया ने घोषणा की है कि उसने देश में 5 लाख यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. ब्रांड के यहाँ ऑपरेशन शुरू करने के 25 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है. नवंबर 2025 में, स्कोडा ने 5,491 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो 2024 के इसी महीने की तुलना में साल-दर-साल 90% की वृद्धि दर्शाती है.

Skoda Kylaq 32

यह अपडेट कंपनी द्वारा अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री की घोषणा के कुछ ही समय बाद आया है, जब उसने 8,252 यूनिट्स की बिक्री की थी. स्कोडा ने यह भी पुष्टि की है कि 2025 भारतीय बाज़ार में उसका सबसे मज़बूत साल बन चुका है. जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, कंपनी ने 61,607 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2022 में हासिल किए गए उसके पिछले वार्षिक सर्वश्रेष्ठ 53,721 यूनिट्स से कहीं ज़्यादा है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा इंडिया ने 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री दर्ज की, पहले 10 महीनों में 61,607 कारें बिकीं

 

कंपनी के अनुसार, इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का रहा है, जिसकी इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद से 40,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं. इसके अलावा, हाल ही में दोबारा लॉन्च हुई ऑक्टेविया आरएस, जिसकी 100 यूनिट तक सीमित थी, ऑर्डर बुक खुलने के कुछ ही मिनटों में बिक गई.

2025 Skoda Kodiaq Launched In India

इस वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक, आशीष गुप्ता ने कहा, "हमारा बढ़ता नेटवर्क, हमारे मूल्य-आधारित स्वामित्व प्रस्ताव और विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो हमारी 5 लाख से ज़्यादा बिक्री और हर महीने लगातार साल-दर-साल बिक्री वृद्धि को गति देने वाले मुख्य प्रेरक बल रहे हैं. हम अपने मॉडलों के साथ और अपने ग्राहकों व प्रशंसकों के और करीब आकर इस गति को बनाए रखेंगे."

 

स्कोडा ऑटो इंडिया के मौजूदा पोर्टफोलियो में चार मॉडल शामिल हैं: काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी (रु.7.56 लाख से रु.12.78 लाख), स्लाविया कॉम्पैक्ट सेडान (10 लाख से रु.17.70 लाख ), कुशक कॉम्पैक्ट एसयूवी (रु.10.51 लाख से रु.18.43 लाख), और कोडियाक एसयूवी (रु.39.99 लाख से रु.45.96 लाख ). बिक चुकी ऑक्टेविया आरएस की लॉन्च के समय कीमत रु.49.99 लाख थी.

  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
  • महिंद्रा के नए बैटरी पैक के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है, जो नई लॉन्च हुई XEV 9s के साथ शुरू हुआ है.
    महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश
  • कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उनके लाइनअप की यह सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार XEV 9S, रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज 7-सीटर एसयूवी है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु. 19.95 लाख से शुरू
  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
