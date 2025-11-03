स्कोडा इंडिया ने 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री दर्ज की, पहले 10 महीनों में 61,607 कारें बिकीं
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- स्कोडा ने 2025 के पहले 10 महीनों में 61,607 यूनिट्स की थोक बिक्री की सूचना दी है
- 2022 में 53,721 यूनिट्स की अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री को पार कर लिया है
- 2025 में अब तक काइलीक की लगभग 40,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं
स्कोडा इंडिया ने एक कैलेंडर वर्ष में अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ बिक्री को पार कर लिया है. कार निर्माता, जिसने अक्टूबर 2025 में 8,252 कारों की अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की थी, ने वर्ष-दर-वर्ष 61,607 कारों की बिक्री दर्ज की, जो कैलेंडर वर्ष 2022 में बेची गई 53,721 कारों के रिकॉर्ड को पार कर गई.
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक, आशीष गुप्ता ने कहा, "हमने वर्ष 2025 की शुरुआत ब्रांड को मज़बूत करने और भारत में आगे बढ़ने के इरादे से की थी. हमारी 'अब तक की सबसे बड़ी बिक्री' का यह मील का पत्थर उद्देश्य की मज़बूती, दूरदर्शिता की स्पष्टता और काम करने की चुस्ती का प्रमाण है, जो भारत में हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं. हमारे मॉडलों की आक्रामकता, सांस्कृतिक रूप से बेहतर और 318 ग्राहक सर्विस नेटवर्क का विस्तार और नए फिजिकल क्षेत्रों में बढ़ती उपस्थिति, कुछ अन्य उपलब्धियाँ हैं जिन्होंने हमारी 25वीं वर्षगांठ को भारत में हमारा सबसे बड़ा वर्ष बना दिया है."
काइलाक लगभग 40,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे आगे है
स्लाविया और कुशक के लॉन्च ने कंपनी के 2022 को अब तक के सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं 2025 के लिए, बिल्कुल नई काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी ने ही नेतृत्व संभाला है. साल की शुरुआत में लॉन्च हुई काइलाक ने फैबिया हैचबैक के बाद पहली बार सबकॉम्पैक्ट बाज़ार में स्कोडा की वापसी और भारतीय बाज़ार के लिए उसकी पहली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को चिह्नित किया.
स्कोडा ने कहा है कि इस एसयूवी ने भारत में अपनी शुरुआत शानदार तरीके से की है और काइलाक की बिक्री 40,000 यूनिट के आंकड़े को छूने के करीब है, जो इस साल अब तक बिकी सभी कारों का लगभग 60% है. कंपनी ने यह भी कहा कि उसे अपनी भारत 2.0 रेंज के बाकी मॉडलों - स्लाविया और कुशक - की भी लगातार मांग देखने को मिल रही है, जबकि कोडिएक भी ब्रांड के लिए नए खरीदार ला रही है.
इस वर्ष के आरंभ में ब्रांड ने 5 लाख स्थानीय रूप से निर्मित कारों के रोलआउट का भी जश्न मनाया - यह एक मील का पत्थर है जिसे ब्रांड ने 2001 में छत्रपति संभाजी नगर (पूर्व में औरंगाबाद) में अपने प्लांट से पहला मॉडल रोलआउट करने के लगभग 24 साल बाद पार किया.
