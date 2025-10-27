स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर

डीजल कारें अभी भी ज़िंदा और सक्रिय हैं. एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में, 2025 के विश्व रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक ने यह पता लगाने की कोशिश की कि एक कार एक टैंक पर अधिकतम कितनी दूरी तय कर सकती है. उन्होंने पोलैंड में बिकने वाले सुपर्ब 2.0 टीडीआई एसेंस ट्रिम को चुना (ऑक्टेविया के बजाय, क्योंकि ऑक्टेविया का ईंधन टैंक छोटा होता है), और 2,831 किलोमीटर की दूरी तय की, जिससे 66 लीटर डीजल की खपत हुई और औसतन 2.6 लीटर/100 किलोमीटर की खपत हुई, जो कि 38.31 किलोमीटर प्रति लीटर के बराबर है. संदर्भ के लिए, पोलैंड में सुपर्ब का दावा किया गया माइलेज 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर है.

रिकॉर्ड ड्राइव पोलैंड, जर्मनी और फ़्रांस सहित यूरोपीय सड़कों पर की गई. रिकॉर्ड रन वाले सुपर्ब में 2.0-लीटर TDI इंजन ने 147 बीएचपी और 360 एनएम टॉर्क पैदा किया और इसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक से जोड़ा गया. महंगे स्पोर्टलाइन ट्रिम के निचले स्प्रिंग्स को छोड़कर, यह ज़्यादातर मानक था, जिससे सवारी की ऊँचाई 15 मिमी कम हो गई, जिससे एयरोडायनेमिक में मदद मिली. इसमें कम प्रतिरोध वाले टायरों में लिपटे मानक 16-इंच के पहिये थे और इसका वज़न 1,590 किलोग्राम था.

यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.49.99 लाख

ईंधन-कुशल ड्राइविंग के लिए मिको मार्ज़िक के 5 सुझाव

टायरों का उचित दबाव बनाए रखें

अच्छी तरह आराम करके गाड़ी चलाएँ

यातायात का अनुमान लगाएँ और ब्रेक कम से कम लगाएँ

सुचारू और धीरे-धीरे गति बढ़ाएँ, इको मोड का इस्तेमाल करें

जब भी संभव हो, अनुकूल हवा की स्थिति का लाभ उठाएँ

कुशल ड्राइविंग के लिए मीको की सलाह कहती है कि टायर का दबाव महत्वपूर्ण है और इसे निर्माता के सुझाए स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए, सुचारू ड्राइविंग और दूरदर्शिता आवश्यक है, जैसे आगे देखना, पूर्वानुमान लगाना, समय पर एक्सीलरेटर से दबाव कम करना और यथासंभव कम ब्रेक लगाने का प्रयास करना. अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले ड्राइव के लिए, मीको ने सोचा कि उन्होंने ड्राइविंग रेंज को अधिकतम करने के लिए हर विवरण की योजना बनाई है. उन्होंने सुपर्ब को इसके 66-लीटर ईंधन टैंक (रिकॉर्ड के लिए लबालब भरा हुआ) और इसके वायुगतिकी के लिए चुना. उन्होंने खुद को कार से परिचित करने में भी समय बिताया. उन्हें यह नवंबर 2024 में मिली और उन्होंने इस साल के मार्च की शुरुआत में रिकॉर्ड बनाने का प्रयास शुरू किया. रिकॉर्ड बनाने के प्रयास से पहले, मैं इसके साथ लगभग 20,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका था.

रिकॉर्ड रन के लिए, गति लगभग 80 किमी प्रति घंटा रखी गई थी, जहाँ पावरट्रेन सबसे कुशल है. उन्होंने इको मोड का इस्तेमाल किया. इस बीच, सहायक वाहन कुछ किलोमीटर आगे-आगे चलता रहा और रास्ते की जानकारी देता रहा. उदाहरण के लिए, अगर आगे थोड़ी ढलान वाला कोई टोल बूथ होता, तो मार्को उसी के अनुसार अपनी गति नियंत्रित कर लेता.

अब, इस रिकॉर्ड माइलेज के लिए मानक फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था. और मार्को प्रीमियम ईंधन के साथ इस रिकॉर्ड को फिर से बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जहाँ उनका लक्ष्य एक ही टैंक पर 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करना है.