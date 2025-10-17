स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.49.99 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 17, 2025
हाइलाइट्स
- स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में हुई लॉन्च
- गोल्फ GTi से लगभग रु.1 लाख सस्ती
- 261 बीएचपी 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
स्कोडा ऑटो इंडिया ने ऑक्टेविया आरएस का नया वैरिएंट भारत में रु.49.99 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है. इस परफॉर्मेंस सेडान की बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसकी केवल 100 यूनिट्स ही बुक हो पाई हैं और सभी यूनिट्स बिक चुकी हैं. दिलचस्प बात यह है कि ऑक्टेविया आरएस की कीमत फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से लगभग रु.1 लाख कम है. जिन लोगों ने इसे बुक कर लिया है, उनके लिए डिलेवरी 6 नवंबर से शुरू होगी.
इस हॉट सेडान में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 261 बीएचपी और 370 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DSG) ट्रांसमिशन से लैस है. स्कोडा का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.
यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
हालांकि इसका पूरा रूप रेगुलर ऑक्टेविया जैसा ही है, RS वैरिएंट कई विज़ुअल बदलावों के साथ अलग दिखती है. इनमें ब्लैक्ड-आउट बटरफ्लाई ग्रिल, अपडेटेड DRLs के साथ मैट्रिक्स LED हेडलैंप, नए फ्रंट एयर इनटेक और दो-आयामी स्कोडा और RS लोगो शामिल हैं.
भारत में ऑक्टेविया आरएस एक ही फुल-लोडेड ट्रिम में उपलब्ध है. इसमें 5 बाहरी रंग विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें माम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट शामिल हैं। कार में 19-इंच के 'एलियास' एन्थ्रेसाइट अलॉय व्हील लगे हैं.
फीचर्स की बात करें तो, ऑक्टेविया आरएस में ADAS सिस्टम दिया गया है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन असिस्ट और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट शामिल हैं. सुरक्षा फीचर्स में 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, हेड-अप डिस्प्ले और स्टेबिलिटी व ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं. अन्य खासियतों में सबवूफर के साथ कैंटन 675W 11-स्पीकर साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रिक बूट शामिल हैं.
स्कोडा ऑक्टेविया आरएस भारतीय बाज़ार में अपनी एक अलग पहचान बना रही है. इसका सबसे करीबी प्रतिद्वंदी फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई है, जबकि बीएमडब्ल्यू और ऑडी की दूसरी गाड़ियाँ भी तुलनीय प्रदर्शन देती हैं, लेकिन उनकी कीमतें ज़्यादा हैं.
