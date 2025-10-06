पत्रिकायूज़्ड कार्स
स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग

कारएंडबाइक को मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग विंडो खुलने के पहले ही दिन स्कोडा को इस शानदार सेडान के लिए 100 से अधिक प्री-बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 6, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी
  • यूके-स्पेक कार पूरी तरह से आयातित होगी
  • यह पाँच रंगों और एक पूरी तरह से लोडेड वैरिएंट में उपलब्ध है

स्कोडा इंडिया ने बहुप्रतीक्षित नई ऑक्टेविया RS के लिए प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं. इस परफॉर्मेंस सेडान की बुकिंग राशि रु.2.50 लाख रखी गई है. कारएंडबाइक को पता चला है कि स्कोडा को इस शानदार ऑक्टेविया के लिए 100 से ज़्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं. वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर दिया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्री-रिजर्वेशन संभावित खरीदारों को कार मिलने की गारंटी नहीं देता, बल्कि उन्हें केवल आधिकारिक प्रतीक्षा सूची में जगह दिलाता है. यह डिस्क्लेमर इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि कंपनी इस साल ऑक्टेविया RS की केवल 100 यूनिट ही आयात करेगी. कंपनी ऑक्टेविया RS की कीमत 17 अक्टूबर को घोषित करेगी और इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी.

skoda octavia rs carandbike 2

इस वर्ष भारत में ऑक्टेविया आरएस की केवल 100 यूनिट्स ही आयात की जाएंगी

 

आरएस के लॉन्च के साथ ही भारतीय बाजार में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद ऑक्टेविया नेमप्लेट की वापसी भी होगी, मानक ऑक्टेविया को 2023 में वापस ले लिया गया था. आखिरी बार स्कोडा ने भारत में ऑक्टेविया आरएस को 2020 में पेश किया था, जब आरएस 245 को पूर्ण आयात के रूप में पेश किया गया था, जिसमें भारत के लिए सिर्फ 200 यूनिट्स आवंटित की गई थीं.

 

यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च

 

भारत आने वाली RS फेसलिफ़्टेड ऑक्टेविया पर आधारित है और केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध होगी. हालाँकि इसमें पाँच रंग उपलब्ध होंगे - माम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट - लेकिन 19-इंच के 'एलियास' एन्थ्रेसाइट व्हील्स को बदलने या कार में कोई अन्य उपकरण जोड़ने का विकल्प नहीं है. भारत में आयात की जा रही इस कार के साथ एक स्पेस-सेवर स्पेयर व्हील दिया जाएगा, और यह 10 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स और एक स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट से लैस होगी.

skoda octavia rs india launch on october 17 100 units coming carandbike 5

अधिकतम ताकत 261 बीएचपी निर्धारित की गई है

 

ऑक्टेविया आरएस में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टीएसआई पेट्रोल इंजन लगा है – जिसे सात-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है – जो अधिकतम 261 बीएचपी और 370 एनएम टॉर्क पैदा करता है. दावा किया गया है कि 0-100 किमी/घंटा की गति 6.4 सेकंड में पहुँच जाती है, और इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है.

 

ऑक्टेविया आरएस की कीमत रु.50 से रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है, जो इसे एक अद्वितीय क्षेत्र में स्थापित करेगी, जहां इसका कोई प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा.

# Skoda Octavia RS# Octavia RS# Skoda India# Skoda# Cars# Upcoming Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
स्कोडा ऑक्टाविया RS पर अधिक शोध

स्कोडा ऑक्टाविया RS

स्कोडा ऑक्टाविया RS

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 26.5 - 29 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jun 10, 2026

  • महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों को त्योहारी सीजन के लिए कुछ कॉस्मेटिक बदलावों और कुछ फीचर अपडेट के साथ अपडेट किया गया है, जो उन्हें ग्राहकों के लिए थोड़ा अधिक आकर्षक बनाते हैं.
    2025 महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो हुई लॉन्च, कीमतें रु.7.99 लाख से शुरू
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • भारत में बनी टायर सीरीज़ में पायलट स्पोर्ट 5, प्राइमेसी 5 और LTX ट्रेल शामिल होंगे, जिनका आकार 16 से 22 इंच तक होगा.
    मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर व्हीकल टायर रेंज को पेश किया
  • स्पाई शॉट्स में भारत में रेनॉ की सबसे छोटी पेशकश के लिए नई स्टाइलिंग और अपडेटेड कैबिन की झलक दिखाई गई है.
    नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?
  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
