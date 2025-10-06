स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग

स्कोडा इंडिया ने बहुप्रतीक्षित नई ऑक्टेविया RS के लिए प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं. इस परफॉर्मेंस सेडान की बुकिंग राशि रु.2.50 लाख रखी गई है. कारएंडबाइक को पता चला है कि स्कोडा को इस शानदार ऑक्टेविया के लिए 100 से ज़्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं. वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर दिया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्री-रिजर्वेशन संभावित खरीदारों को कार मिलने की गारंटी नहीं देता, बल्कि उन्हें केवल आधिकारिक प्रतीक्षा सूची में जगह दिलाता है. यह डिस्क्लेमर इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि कंपनी इस साल ऑक्टेविया RS की केवल 100 यूनिट ही आयात करेगी. कंपनी ऑक्टेविया RS की कीमत 17 अक्टूबर को घोषित करेगी और इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी.

इस वर्ष भारत में ऑक्टेविया आरएस की केवल 100 यूनिट्स ही आयात की जाएंगी

आरएस के लॉन्च के साथ ही भारतीय बाजार में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद ऑक्टेविया नेमप्लेट की वापसी भी होगी, मानक ऑक्टेविया को 2023 में वापस ले लिया गया था. आखिरी बार स्कोडा ने भारत में ऑक्टेविया आरएस को 2020 में पेश किया था, जब आरएस 245 को पूर्ण आयात के रूप में पेश किया गया था, जिसमें भारत के लिए सिर्फ 200 यूनिट्स आवंटित की गई थीं.

भारत आने वाली RS फेसलिफ़्टेड ऑक्टेविया पर आधारित है और केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध होगी. हालाँकि इसमें पाँच रंग उपलब्ध होंगे - माम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट - लेकिन 19-इंच के 'एलियास' एन्थ्रेसाइट व्हील्स को बदलने या कार में कोई अन्य उपकरण जोड़ने का विकल्प नहीं है. भारत में आयात की जा रही इस कार के साथ एक स्पेस-सेवर स्पेयर व्हील दिया जाएगा, और यह 10 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स और एक स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट से लैस होगी.

अधिकतम ताकत 261 बीएचपी निर्धारित की गई है

ऑक्टेविया आरएस में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टीएसआई पेट्रोल इंजन लगा है – जिसे सात-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है – जो अधिकतम 261 बीएचपी और 370 एनएम टॉर्क पैदा करता है. दावा किया गया है कि 0-100 किमी/घंटा की गति 6.4 सेकंड में पहुँच जाती है, और इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है.

ऑक्टेविया आरएस की कीमत रु.50 से रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है, जो इसे एक अद्वितीय क्षेत्र में स्थापित करेगी, जहां इसका कोई प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा.