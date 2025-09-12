नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च

स्कोडा इस साल नवंबर में भारत में नई चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया आरएस लॉन्च करेगी. इस परफॉर्मेंस सेडान को भारत में अपने नई रूप में पहली बार भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में पेश किया गया था और यह मॉडल 2024 में वैश्विक बाजारों में फेसलिफ्ट के बाद भारत आएगा. इस लॉन्च के साथ ही ऑक्टेविया नामप्लेट की भारत में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी भी होगी. यह सेडान, जो पहले प्री-फेसलिफ्ट रूप में बेची जाती थी, 2023 में बीएस6 फेज़ 2 मानदंडों के लागू होने के साथ बंद हो गई.

यह भी पढ़ें: GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम

2024 फेसलिफ्ट ने ऑक्टेविया लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए, जिनमें नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप और एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ एक नया फ्रंट फेसिया, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव शामिल हैं. वहीं, RS में बड़े पहिये, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर जैसे ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं.

कैबिन की बात करें तो RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीटें हैं, हालाँकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम में होने की उम्मीद है. RS में मानक के रूप में 13-इंच टचस्क्रीन होने की उम्मीद है - जो भारत में मानक चौथी पीढ़ी की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच यूनिट से ज़्यादा है.

हालाँकि, सबसे बड़ा आकर्षण इसका जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो हुड के नीचे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा और 261 bhp और 370 Nm का दमदार टॉर्क बना देगा. यह परफॉर्मेंस सेडान 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है, जिसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.

पिछले वैरिएंट की तरह, नई ऑक्टेविया आरएस भारत में सीबीयू के रूप में आएगी, इसलिए उम्मीद है कि इसकी कीमत रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी.