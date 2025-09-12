नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 12, 2025
हाइलाइट्स
- चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया RS लगभग ढाई साल बाद भारत में ऑक्टेविया नाम को फिर पेश करती है
- 2.0 TSI 261 बीएचपी ताकत और 370 एनएम शानदार टॉर्क बनाती है
- रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा की कीमत के साथ CBU के रूप में आने के लिए तैयार है
स्कोडा इस साल नवंबर में भारत में नई चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया आरएस लॉन्च करेगी. इस परफॉर्मेंस सेडान को भारत में अपने नई रूप में पहली बार भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में पेश किया गया था और यह मॉडल 2024 में वैश्विक बाजारों में फेसलिफ्ट के बाद भारत आएगा. इस लॉन्च के साथ ही ऑक्टेविया नामप्लेट की भारत में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी भी होगी. यह सेडान, जो पहले प्री-फेसलिफ्ट रूप में बेची जाती थी, 2023 में बीएस6 फेज़ 2 मानदंडों के लागू होने के साथ बंद हो गई.
यह भी पढ़ें: GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम
2024 फेसलिफ्ट ने ऑक्टेविया लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए, जिनमें नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप और एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ एक नया फ्रंट फेसिया, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव शामिल हैं. वहीं, RS में बड़े पहिये, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर जैसे ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं.
कैबिन की बात करें तो RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीटें हैं, हालाँकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम में होने की उम्मीद है. RS में मानक के रूप में 13-इंच टचस्क्रीन होने की उम्मीद है - जो भारत में मानक चौथी पीढ़ी की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच यूनिट से ज़्यादा है.
हालाँकि, सबसे बड़ा आकर्षण इसका जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो हुड के नीचे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा और 261 bhp और 370 Nm का दमदार टॉर्क बना देगा. यह परफॉर्मेंस सेडान 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है, जिसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.
पिछले वैरिएंट की तरह, नई ऑक्टेविया आरएस भारत में सीबीयू के रूप में आएगी, इसलिए उम्मीद है कि इसकी कीमत रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स