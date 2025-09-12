पत्रिकायूज़्ड कार्स
नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च

चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया RS फेसलिफ्टेड रूप में भारत में आ गई है और इसमें 261 बीएचपी, 2.0-लीटर TSI इंजन लगा होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 12, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया RS लगभग ढाई साल बाद भारत में ऑक्टेविया नाम को फिर पेश करती है
  • 2.0 TSI 261 बीएचपी ताकत और 370 एनएम शानदार टॉर्क बनाती है
  • रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा की कीमत के साथ CBU के रूप में आने के लिए तैयार है

स्कोडा इस साल नवंबर में भारत में नई चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया आरएस लॉन्च करेगी. इस परफॉर्मेंस सेडान को भारत में अपने नई रूप में पहली बार भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में पेश किया गया था और यह मॉडल 2024 में वैश्विक बाजारों में फेसलिफ्ट के बाद भारत आएगा. इस लॉन्च के साथ ही ऑक्टेविया नामप्लेट की भारत में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी भी होगी. यह सेडान, जो पहले प्री-फेसलिफ्ट रूप में बेची जाती थी, 2023 में बीएस6 फेज़ 2 मानदंडों के लागू होने के साथ बंद हो गई.

 

यह भी पढ़ें: GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम

Skoda Octavia RS 2025 1280 06ff4177119008bb82287611b069d363ae

2024 फेसलिफ्ट ने ऑक्टेविया लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए, जिनमें नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप और एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ एक नया फ्रंट फेसिया, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव शामिल हैं. वहीं, RS में बड़े पहिये, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर जैसे ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं.

Skoda Octavia RS 2025 1280 0783040c4816862befae33c580f5837134

कैबिन की बात करें तो RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीटें हैं, हालाँकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम में होने की उम्मीद है. RS में मानक के रूप में 13-इंच टचस्क्रीन होने की उम्मीद है - जो भारत में मानक चौथी पीढ़ी की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच यूनिट से ज़्यादा है.

Skoda Octavia RS India

हालाँकि, सबसे बड़ा आकर्षण इसका जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो हुड के नीचे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा और 261 bhp और 370 Nm का दमदार टॉर्क बना देगा. यह परफॉर्मेंस सेडान 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है, जिसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.

 

पिछले वैरिएंट की तरह, नई ऑक्टेविया आरएस भारत में सीबीयू के रूप में आएगी, इसलिए उम्मीद है कि इसकी कीमत रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी.

  • सी-क्लास ईवी अपनी आधारभूत संरचना और तकनीक को नई जीएलसी ईवी के साथ साझा करेगी.
    मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास ईवी का 2026 में लॉन्च से पहले दिखी
  भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग है, जिसमें अधिकांश वाहन 10 वर्ष से कम पुराने हैं.
सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  उन्होंने आगे कहा, "सभी टैस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
  • उन्होंने आगे कहा, "सभी टैस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
    गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"
