GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम

स्कोडा इंडिया उन कई कार निर्माताओं में से एक है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को तर्कसंगत बनाने के फैसले के बाद अपने यात्री वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. हालांकि, चार मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की संख्या ज़्यादा रखने वाले बड़े ब्रांड्स को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन स्कोडा जैसी कंपनी – जिसके ज़्यादातर चार मीटर से ज़्यादा बड़े मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं – को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उसके बड़े मॉडलों पर अब अतिरिक्त उपकर नहीं लगता और उन पर 40% की दर से कर लगता है.

कोडियाक की कीमतें रु.3.30 लाख तक कम हो जाएंगी

कंपनी ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि स्कोडा कोडियाक की कीमतें रु.3.30 लाख तक कम हो जाएंगी, जबकि स्कोडा कुशक रु.66,000 तक और स्कोडा स्लाविया रु.63,000 तक सस्ती हो जाएगी.

बिक्री बढ़ाने के लिए, कंपनी कोडियाक और कुशक दोनों पर रु.2.50 लाख तक और स्लाविया पर रु.1.20 लाख तक के अतिरिक्त सीमित अवधि के लाभ भी दे रही है. ये लाभ केवल 21 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेंगे.

काइलाक को भी कम जीएसटी दरों से लाभ होगा

स्कोडा का सबसे किफ़ायती मॉडल – और बिक्री पर उपलब्ध इसकी एकमात्र सब-फोर मीटर गाड़ी – काइलाक की कीमत में भी कमी आएगी क्योंकि सब-फोर मीटर मॉडल पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है. हालाँकि, स्कोडा ने इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत में कितनी कटौती होगी, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की है.