GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम

स्कोडा के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कमी फ्लैगशिप कोडियाक एसयूवी की कीमत में हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 8, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • स्कोडा कम GST के कारण कीमतों में आई गिरावट के साथ सीमित अवधि के लाभ भी दे रही है
  • कोडियाक की कीमत में सबसे बड़ी रु.3.30 लाख तक की कटौती हुई है'
  • काइलाक को GST दर में कटौती का भी लाभ मिलेगा

स्कोडा इंडिया उन कई कार निर्माताओं में से एक है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को तर्कसंगत बनाने के फैसले के बाद अपने यात्री वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. हालांकि, चार मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की संख्या ज़्यादा रखने वाले बड़े ब्रांड्स को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन स्कोडा जैसी कंपनी – जिसके ज़्यादातर चार मीटर से ज़्यादा बड़े मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं – को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उसके बड़े मॉडलों पर अब अतिरिक्त उपकर नहीं लगता और उन पर 40% की दर से कर लगता है.

Skoda Kodiaq Web 48

कोडियाक की कीमतें रु.3.30 लाख तक कम हो जाएंगी

 

कंपनी ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि स्कोडा कोडियाक की कीमतें रु.3.30 लाख तक कम हो जाएंगी, जबकि स्कोडा कुशक रु.66,000 तक और स्कोडा स्लाविया रु.63,000 तक सस्ती हो जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा ने काइलाक, स्लाविया और कुशक को सीटबेल्ट में खराबी के कारण बुलाया वापस, फोक्सवैगन टाइगुन और वर्टुस भी हुईं प्रभावित

 

बिक्री बढ़ाने के लिए, कंपनी कोडियाक और कुशक दोनों पर रु.2.50 लाख तक और स्लाविया पर रु.1.20 लाख तक के अतिरिक्त सीमित अवधि के लाभ भी दे रही है. ये लाभ केवल 21 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेंगे.

Skoda Kylaq Web 25

काइलाक को भी कम जीएसटी दरों से लाभ होगा

 

स्कोडा का सबसे किफ़ायती मॉडल – और बिक्री पर उपलब्ध इसकी एकमात्र सब-फोर मीटर गाड़ी – काइलाक की कीमत में भी कमी आएगी क्योंकि सब-फोर मीटर मॉडल पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है. हालाँकि, स्कोडा ने इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत में कितनी कटौती होगी, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की है.

