GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- स्कोडा कम GST के कारण कीमतों में आई गिरावट के साथ सीमित अवधि के लाभ भी दे रही है
- कोडियाक की कीमत में सबसे बड़ी रु.3.30 लाख तक की कटौती हुई है'
- काइलाक को GST दर में कटौती का भी लाभ मिलेगा
स्कोडा इंडिया उन कई कार निर्माताओं में से एक है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को तर्कसंगत बनाने के फैसले के बाद अपने यात्री वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. हालांकि, चार मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की संख्या ज़्यादा रखने वाले बड़े ब्रांड्स को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन स्कोडा जैसी कंपनी – जिसके ज़्यादातर चार मीटर से ज़्यादा बड़े मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं – को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उसके बड़े मॉडलों पर अब अतिरिक्त उपकर नहीं लगता और उन पर 40% की दर से कर लगता है.
कोडियाक की कीमतें रु.3.30 लाख तक कम हो जाएंगी
कंपनी ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि स्कोडा कोडियाक की कीमतें रु.3.30 लाख तक कम हो जाएंगी, जबकि स्कोडा कुशक रु.66,000 तक और स्कोडा स्लाविया रु.63,000 तक सस्ती हो जाएगी.
यह भी पढ़ें: स्कोडा ने काइलाक, स्लाविया और कुशक को सीटबेल्ट में खराबी के कारण बुलाया वापस, फोक्सवैगन टाइगुन और वर्टुस भी हुईं प्रभावित
बिक्री बढ़ाने के लिए, कंपनी कोडियाक और कुशक दोनों पर रु.2.50 लाख तक और स्लाविया पर रु.1.20 लाख तक के अतिरिक्त सीमित अवधि के लाभ भी दे रही है. ये लाभ केवल 21 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेंगे.
काइलाक को भी कम जीएसटी दरों से लाभ होगा
स्कोडा का सबसे किफ़ायती मॉडल – और बिक्री पर उपलब्ध इसकी एकमात्र सब-फोर मीटर गाड़ी – काइलाक की कीमत में भी कमी आएगी क्योंकि सब-फोर मीटर मॉडल पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है. हालाँकि, स्कोडा ने इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत में कितनी कटौती होगी, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स