भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 8, 2026
हाइलाइट्स
- RC 160, RC 200 और RC 390 के बीच की श्रेणी में आती है
- इसमें वही 18.7 bhp का 164.2cc इंजन है जो 160 Duke में है
- इसमें LCD कंसोल है; यह केवल एक ही रंग योजना में उपलब्ध है
भारत में 160 ड्यूक को लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद, केटीएम ने पूरी तरह से फेयर्ड आरसी 160 को लॉन्च करके अपनी लाइनअप का विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह नया मॉडल आरसी 200 और आरसी 390 से नीचे आता है और केटीएम की आरसी सुपरस्पोर्ट रेंज में प्रवेश द्वार बनकर 160 ड्यूक की भूमिका को दोहराता है.
RC 160 में वही 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 160 ड्यूक में भी है. यह इंजन 9,500 rpm पर 18.7 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 15.5 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ जोड़ा गया है. KTM का कहना है कि RC 160 की टॉप स्पीड 118 किमी प्रति घंटा है.
यह भी पढ़ें: केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, KTM RC 160 में 37 मिमी का अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं जिन पर ट्यूबलेस टायर हैं, जिनमें आगे 110/70 और पीछे 140/60 साइज के टायर हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में आगे 320 मिमी की डिस्क और पीछे 230 मिमी की डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS भी शामिल है. फ्यूल टैंक की क्षमता 13.75 लीटर है.
केटीएम की खासियत के अनुसार, आरसी 160 में हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर सहित पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग दी गई है, साथ ही इसमें एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है. हालांकि ड्यूक 160 में हाल ही में टीएफटी डिस्प्ले लगाया गया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या केटीएम भविष्य में आरसी 160 का कोई नया वेरिएंट लॉन्च करेगी.
रु.1.85 लाख की कीमत पर, आरसी 160 की कीमत 160 ड्यूक से रु.15,000 अधिक है और भारतीय बाजार में इसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी यामाहा R15 से लगभग रु.19,000 अधिक है, जिसकी कीमत में भी हाल ही में रु.5,000 की कटौती की गई है.
