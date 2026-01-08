भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च

आरसी 160, केटीएम इंडिया की सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री लेवल की बाइक के रूप में काम करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 8, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • RC 160, RC 200 और RC 390 के बीच की श्रेणी में आती है
  • इसमें वही 18.7 bhp का 164.2cc इंजन है जो 160 Duke में है
  • इसमें LCD कंसोल है; यह केवल एक ही रंग योजना में उपलब्ध है

भारत में 160 ड्यूक को लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद, केटीएम ने पूरी तरह से फेयर्ड आरसी 160 को लॉन्च करके अपनी लाइनअप का विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह नया मॉडल आरसी 200 और आरसी 390 से नीचे आता है और केटीएम की आरसी सुपरस्पोर्ट रेंज में प्रवेश द्वार बनकर 160 ड्यूक की भूमिका को दोहराता है.

 

KTM RC 160 Launched In India 1

RC 160 में वही 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 160 ड्यूक में भी है. यह इंजन 9,500 rpm पर 18.7 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 15.5 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ जोड़ा गया है. KTM का कहना है कि RC 160 की टॉप स्पीड 118 किमी प्रति घंटा है.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री

 

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, KTM RC 160 में 37 मिमी का अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं जिन पर ट्यूबलेस टायर हैं, जिनमें आगे 110/70 और पीछे 140/60 साइज के टायर हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में आगे 320 मिमी की डिस्क और पीछे 230 मिमी की डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS भी शामिल है. फ्यूल टैंक की क्षमता 13.75 लीटर है.

KTM RC 160 Launched In India 2

केटीएम की खासियत के अनुसार, आरसी 160 में हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर सहित पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग दी गई है, साथ ही इसमें एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है. हालांकि ड्यूक 160 में हाल ही में टीएफटी डिस्प्ले लगाया गया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या केटीएम भविष्य में आरसी 160 का कोई नया वेरिएंट लॉन्च करेगी.

 

रु.1.85 लाख की कीमत पर, आरसी 160 की कीमत 160 ड्यूक से रु.15,000 अधिक है और भारतीय बाजार में इसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी यामाहा R15 से लगभग रु.19,000 अधिक है, जिसकी कीमत में भी हाल ही में रु.5,000 की कटौती की गई है.

# KTM India# KTM RC 160# KTM RC 160 Launch# RC 160# KTM RC Motorcycles# KTM Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    ZXI Plus | 78,041 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.38 लाख
    ₹ 14,284/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 46,045 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.41 लाख
    ₹ 7,627/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2017 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 1,13,910 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 2.45 लाख
    ₹ 5,487/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 होंडा अमेज़,
    2022 होंडा अमेज़
    VX BS IV | 41,093 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.15 लाख
    ₹ 16,014/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 37,092 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.95 लाख
    ₹ 13,326/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 रेनो क्विड,
    2018 रेनो क्विड
    RXL | 50,412 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.53 लाख
    ₹ 5,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 23,047 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.66 लाख
    ₹ 12,666/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू,
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S (O) 1.0 Turbo | 26,418 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.71 लाख
    ₹ 17,258/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    VX | 73,073 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.21 लाख
    ₹ 11,659/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा अलट्रोज़,
    2022 टाटा अलट्रोज़
    XTA DCA | 49,580 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.29 लाख
    ₹ 14,085/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • केटीएम आरसी 390 की बिक्री भारत में जारी रहेगी, जहां इसका निर्माण होता है और इस मॉडल की अभी भी मजबूत मांग है.
    केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • कीमतों में वृद्धि संभवतः इसलिए हुई है क्योंकि ब्रांड जीएसटी 2.0 के बाद मॉडलों की बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं कर पा रहा है.
    केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं
  • केटीएम आरसी 390 की बिक्री भारत में जारी रहेगी, जहां इसका निर्माण होता है और इस मॉडल की अभी भी मजबूत मांग है.
    केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • कीमतों में वृद्धि संभवतः इसलिए हुई है क्योंकि ब्रांड जीएसटी 2.0 के बाद मॉडलों की बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं कर पा रहा है.
    केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें