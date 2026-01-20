बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 20, 2026
हाइलाइट्स
- पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज में अब एलईडी लाइट्स दी गई हैं
- यह चार रंगों और नए ग्राफिक्स में उपलब्ध है
- इसकी कीमत 2025 मॉडल वर्ष की मोटरसाइकिल से लगभग रु.2,400 कम है
बजाज ने पल्सर 125 को 2026 मॉडल के लिए अपडेट किया है, जिसमें नई एलईडी हेडलाइट और टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं. ये नए फीचर्स कम्यूटर मोटरसाइकिल की कार्बन फाइबर सीरीज में उपलब्ध हैं और पल्सर 125 नियॉन सीरीज में नहीं मिलेंगे. इसमें दो वेरिएंट उपलब्ध हैं - सिंगल सीट की कीमत रु.89,910 और स्प्लिट सीट की कीमत रु.92,046 (एक्स-शोरूम) है. खास बात यह है कि नए वेरिएंट 2025 मॉडल पल्सर 125 से लगभग रु.2,400 सस्ते हैं.
यह भी पढ़ें:
नए हेडलाइट और टर्न सिग्नल के अलावा, बजाज ने पल्सर 125 के लिए कलर ऑप्शन भी अपडेट किए हैं. कार्बन फाइबर सीरीज अब चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है - ब्लैक ग्रे, ब्लैक रेसिंग रेड, ब्लैक सियान ब्लू और रेसिंग रेड विद टैन बेज, साथ ही अपडेटेड ग्राफिक्स भी दिए गए हैं.
मैकेनिकल रूप से, 2026 पल्सर 125 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 124.38 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसमें कोई अपडेट नहीं है. यह इंजन 11.6 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 10.8 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 2025 मॉडल की तरह ही, 2026 पल्सर 125 में फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है.
फिलहाल ये अपडेट पल्सर 125 नियॉन सीरीज पर लागू नहीं होंगे.
