बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू

यह बदलाव केवल पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज तक ही सीमित हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 20, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज में अब एलईडी लाइट्स दी गई हैं
  • यह चार रंगों और नए ग्राफिक्स में उपलब्ध है
  • इसकी कीमत 2025 मॉडल वर्ष की मोटरसाइकिल से लगभग रु.2,400 कम है

बजाज ने पल्सर 125 को 2026 मॉडल के लिए अपडेट किया है, जिसमें नई एलईडी हेडलाइट और टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं. ये नए फीचर्स कम्यूटर मोटरसाइकिल की कार्बन फाइबर सीरीज में उपलब्ध हैं और पल्सर 125 नियॉन सीरीज में नहीं मिलेंगे. इसमें दो वेरिएंट उपलब्ध हैं - सिंगल सीट की कीमत रु.89,910 और स्प्लिट सीट की कीमत रु.92,046 (एक्स-शोरूम) है. खास बात यह है कि नए वेरिएंट 2025 मॉडल पल्सर 125 से लगभग रु.2,400 सस्ते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 

2026 Bajaj Pulsar 125 1

नए हेडलाइट और टर्न सिग्नल के अलावा, बजाज ने पल्सर 125 के लिए कलर ऑप्शन भी अपडेट किए हैं. कार्बन फाइबर सीरीज अब चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है - ब्लैक ग्रे, ब्लैक रेसिंग रेड, ब्लैक सियान ब्लू और रेसिंग रेड विद टैन बेज, साथ ही अपडेटेड ग्राफिक्स भी दिए गए हैं.

2026 Bajaj Pulsar 125

मैकेनिकल रूप से, 2026 पल्सर 125 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 124.38 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसमें कोई अपडेट नहीं है. यह इंजन 11.6 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 10.8 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 2025 मॉडल की तरह ही, 2026 पल्सर 125 में फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है.

 

फिलहाल ये अपडेट पल्सर 125 नियॉन सीरीज पर लागू नहीं होंगे.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अपडेटेड गोअन क्लासिक में एक फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
    बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच
  • सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिकने वाले सभी दोपहिया वाहनों के साथ 1 जनवरी 2026 से BIS प्रमाणित दो हेलमेट अनिवार्य हुए.
    नए टू-व्हीलर की खरीद पर डीलरशिप से ग्राहकों को अनिवार्य तौर पर मिलेंगे BIS सर्टिफाइड 2 हेलमेट
  • मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने की पुष्टि की गई, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आखिरकार ऑटो एक्सपो 2025 में अपने वैश्विक पदार्पण के लगभग एक साल बाद आ गया है,
    सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा
  • 2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
    एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल
  • चेतक परिवार का यह नया सदस्य, जिसे प्रतिष्ठित बजाज स्कूटर के अधिक किफायती वैरिएंट के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है.
    नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च
