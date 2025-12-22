नई लिमिटेड-रन डुकाटी पानिगाले वी4 मार्केज़ 2025 वर्ल्ड चैंपियन रेप्लिका को किया गया पेश

लगातार चौथी बार मोटोजीपी राइडर का खिताब और नये कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीतने के उपलक्ष्य में, डुकाटी ने नई लिमिटेड-एडिशन पानिगाले वी4 मार्केज़ 2025 वर्ल्ड चैंपियन रेप्लिका मोटरसाइकिल को पेश किया है. पहले से सामने आ चुकी पानिगाले वी2 मार्केज़ एडिशन से अलग, यह नई रेस रेप्लिका मोटरसाइकिल केवल 293 यूनिट तक सीमित है और पानिगाले वी4 एस पर आधारित है.

कॉस्मेटिक रूप से, चैम्पियनशिप रेप्लिका में मार्केज़ की 2025 डुकाटी मोटोजीपी रेसबाइक से प्रेरित लिवरी है, साथ ही फ्यूल टैंक के ऊपर मार्केज़ के हस्ताक्षर भी हैं. प्रत्येक यूनिट में एक क्रमांकित बिलेट एल्युमिनियम ट्रिपल क्लैंप भी है जिसमें मॉडल का नाम और उत्पादन सीरियल नंबर अंकित है.

चैम्पियनशिप रेप्लिका में स्टैंडर्ड V4 S की तुलना में कई बदलाव भी हैं, जिनमें से कुछ कंपनी के पानिगाले V4 के टाइम अटैक पैकेज से लिए गए प्रतीत होते हैं. इनमें नए कॉर्नर साइड पॉड्स, अल्केन्टारा सीट, ड्राई क्लच, बिलेट एल्युमिनियम एडजस्टेबल फुट पेग्स, डेडिकेटेड मैपिंग वाला अक्रापोविक साइलेंसर और कई कार्बनफाइबर कंपोनेंट्स जैसे व्हील्स, रियर मडगार्ड, चेन गार्ड, हील गार्ड, स्विंगआर्म कवर्स और एग्जॉस्ट हीटशील्ड शामिल हैं. इसके अलावा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल में मॉडल का यूनिट नंबर दिखाने सहित डेडिकेटेड वेलकम ग्राफिक्स भी दिए गए हैं.

इसके अतिरिक्त, जो मालिक मोटरसाइकिल को ट्रैक पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे बिलेट एल्युमिनियम रेसिंग फ्यूल टैंक कैप, ब्रेक कैलिपर श्राउड्स, ओपन कार्बन फाइबर क्लच कवर और लाइसेंस प्लेट होल्डर रिमूवल किट जैसे अतिरिक्त किट का विकल्प चुन सकते हैं.

मैकेनिकल रूप से, डुकाटी का कहना है कि चैम्पियनशिप रेप्लिका 215.5 बीएचपी की अधिकतम ताकत पैदा करती है - जो वी4 एस के 213 बीएचपी से अधिक है, जबकि टॉर्क भी 1.2 एनएम बढ़कर 122.1 एनएम हो गया है. ब्रेक को भी अपग्रेड किया गया है, इस खास वैरिएंट में डुकाटी का फ्रंट ब्रेक प्रो+ ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें ट्विन ब्रेम्बो 338.5 x 6.2 मिमी टी-ड्राइव वेंटिलेटेड फ्रंट डिस्क और ब्रेम्बो जीपी4 स्पोर्ट प्रोडक्शन कैलिपर्स लगे हैं. स्टैंडर्ड वी4 एस में आगे की तरफ ट्विन 330 मिमी ब्रेम्बो डिस्क और ब्रेम्बो हाइप्योर कैलिपर्स हैं.

प्रत्येक यूनिट के साथ प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र, बाइक कवर और अतिरिक्त पुर्जों को रखने के लिए एक व्यक्तिगत बॉक्स भी दिया जाता है.