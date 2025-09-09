पत्रिकायूज़्ड कार्स
2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रु.22.98 लाख में हुई लॉन्च

यह एडवेंचर टूरर अब बेहतर माइलेज, बदले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतर यात्री आराम, तथा अग्रिम टक्कर चेतावनी प्रणाली के साथ अपडेटेड एडेप्टिव क्रूज नियंत्रण देती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मल्टीस्ट्राडा V4 की कीमत रु.22.98 लाख है, जबकि महंगे V4S की कीमत रु.28.84 लाख है
  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल अब आगे की टक्कर की चेतावनी के साथ आता है
  • एक्सटेंडेट सिलेंडर डिएक्टिवेशन ईधन की खपत को 6% तक कम करती है

डुकाटी इंडिया ने मल्टीस्ट्राडा V4 और V4 S मॉडल के 2025 एडिशन लॉन्च कर दिए हैं, जो इस एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल में परफॉर्मेंस, आराम और सुरक्षा के मामले में कई नए अपग्रेड्स लेकर आए हैं. बेस मल्टीस्ट्राडा V4 की शुरुआती कीमत रु.22.98 लाख है, जो V4 S के लिए रु.28.64 लाख तक जाती है. इसके अलावा, अतिरिक्त स्पोक-व्हील विकल्प के लिए, स्टिकर की कीमत रु.30.18 लाख तक जाती है. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

 

2025 एडिशन के साथ, डुकाटी ने मोटरसाइकिल को कुछ नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है और कुछ मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया है. लुक्स की बात करें तो, मल्टीस्ट्राडा में पानिगाले V4 से प्रेरित एक शार्प फ्रंट है, जिसमें कॉर्नरिंग लाइट्स के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया डुअल एलईडी हेडलाइट क्लस्टर और एक स्पोर्टी साइलेंसर है. इसके अलावा, मोटरसाइकिल में एक नया वेट राइड मोड भी है, जिसे फिसलन भरी परिस्थितियों के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जबकि एंड्यूरो मोड को और भी बेहतर संचालन के लिए रीकैलिब्रेट किया गया है.

Ducati Multistrada V4 2025 edited carandbike launched 2

इसके अलावा, धीमी गति पर मोटरसाइकिल को नियंत्रित करना आसान बनाने के लिए, 2025 मल्टीस्ट्राडा V4 में डुकाटी का ऑटोमैटिक लोअरिंग डिवाइस लगा है, जो 10 किमी/घंटा से कम की गति पर सीट की ऊँचाई को अपने आप 30 मिमी कम कर देती है. इसके अलावा, V4 S वेरिएंट में, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल फ़ीचर को फ़ॉरवर्ड कोलिज़न वार्निंग के साथ अपडेट किया गया है ताकि इसकी सुरक्षा और बेहतर हो सके.

 

यह भी पढ़ें: डुकाटी स्क्रैम्बलर 1100 को वैश्विक लाइनअप से हटाया गया

 

इसके अलावा, V4 S अब स्काईहुक DSS EVO सेमी-एक्टिव सस्पेंशन के साथ उपलब्ध है, जिसमें बम्प डिटेक्शन और सेल्फ-लेवलिंग फ़ीचर्स भी शामिल हैं, जो भार या ज़मीन की परवाह किए बिना बेहतरीन सवारी आराम सुनिश्चित करते हैं. जहाँ तक पीछे बैठने वाले की बात है, तो ज़्यादा लेगरूम बनाने के लिए पैनियर और टॉप-केस माउंट्स की जगह बदलकर आराम को बेहतर बनाया गया है.

 

जहां 2025 मल्टीस्ट्राडा V4 में वही 1,158 सीसी V4 ग्रांटुरिस्मो मोटर लगी है जो 170 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 123.8 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करती है, सिलेंडर डिएक्टिवेशन सिस्टम को अपडेट किया गया है, जहां यह कम गति के दौरान भी एक्टिव हो जाती है, जिससे पिछले वैरिएंट की तुलना में माइले में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

Ducati Multistrada V4 2025 edited carandbike launched 3

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, डुकाटी इंडिया के एमडी, श्री बिपुल चंद्रा ने कहा, "2025 मल्टीस्ट्राडा V4 और V4 S का लॉन्च भारत में लक्जरी एडवेंचर टूरिंग के लिए एक नया अध्याय है. 2025 मॉडल वर्ष की रेंज डुकाटी की इतालवी शिल्प कौशल का सबसे अच्छा प्रतीक है, जो समझदार सवारों और उनके पीछे बैठने वालों के लिए परिष्कृत डिजाइन, एडवांस तकनीक और बेजोड़ प्रदर्शन की पेशकश करती है, जो स्पोर्ट टूरिंग सेगमेंट में एक बेंचमार्क बनाती है. 2025 अपडेट के साथ, मल्टीस्ट्राडा रेंज एक शानदार राइडिंग अनुभव देती है जो पहले की तरह तकनीक, परिष्कृत राइडर एड्स और शक्ति को जोड़ती है.

# Ducati# Ducati bikes# Ducati bikes in India# Ducati India# Ducati Adventure Bikes# Ducati Multistrada# Ducati Multistrada V4# Ducati Multistrada V4 variants# Ducati Multistrada V4 features# bike# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  • 2025 यामाहा R15 रेंज की कीमतें अब R15S वैरिएंट के लिए रु.1.67 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जो R15M के लिए रु.2.01 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.
    2025 यामाहा R15 नए रंगों में के साथ हुई लॉन्च
  • 7 साल से भी अधिक समय पहले 125 के लॉन्च के बाद से एनटॉर्क परिवार में पहला जुड़ाव, एनटॉर्क 150 टीवीएस का अब तक का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली पेट्रोल स्कूटर है.
    टीवीएस एनटॉर्क 150 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.19 लाख ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मिला सिंगल-चैनल एबीएस
  • त्योहारों से ठीक पहले, भारत सरकार ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है, 350 सीसी तक के वाहनों पर कर में कटौती की है, लेकिन बड़े इंजन वाले मॉडलों के लिए इसमें भारी वृद्धि की है,
    350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़कर 40% हुआ
  • रिज़्टा जेड के मौजूदा मालिकों को ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट के माध्यम से टच कार्यक्षमता मिलेगी.
    एथर ने रिज़्टा Z में पेश किया टच-टचस्क्रीन डिस्प्ले
  • लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 इस सेग्मेंट में टीवीएस की पहली 160 पेशकश होगी.
    टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च
