डुकाटी पानिगाले V4 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.84.99 लाख

डुकाटी ने भारत में अपनी नई पानिगाले वी4 आर लॉन्च की है, जो ब्रांड की फ्लैगशिप ट्रैक-फोकस्ड सुपरबाइक है और डुकाटी की वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप (WSBK) में भाग लेने वाली बाइक का रोड-लीगल वर्जन है. डुकाटी के अनुसार, नई पानिगाले वी4 आर में रेसिंग की दुनिया से प्रेरित कई अनूठी विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें से कई पहले किसी रोड-लीगल मोटरसाइकिल में नहीं देखी गई हैं. रु.84.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली पानिगाले वी4 आर भारत में बिकने वाली सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगी डुकाटी बाइक है.

नई पानिगाले V4 R के सेंटर में 998 सीसी का Desmosedici Stradale R इंजन है, जो छठे गियर में 16,500 आरपीएम की अधिकतम गति तक पहुँच सकता है. नए, हल्के पिस्टन और डुकाटी के मोटोजीपी विकास से प्राप्त बढ़ी हुई जड़ता वाले क्रैंकशाफ्ट की बदौलत यह 15,500 आरपीएम पर 215 बीएचपी (218 एचपी) की अधिकतम शक्ति देता है. 12,000 आरपीएम पर 114.5 एनएम का अधिकतम टॉर्क मिलता है. माइलेज के बिना 186.5 किलोग्राम के भार के साथ, पानिगाले V4 R एक बेहद शक्तिशाली मशीन है, जिसमें पिछले 2023 पानिगाले V4 R की तुलना में अधिक शक्ति और टॉर्क है.

डुकाटी का कहना है कि रेसिंग एग्जॉस्ट के साथ नई पानिगाले V4 R 232 bhp की ताकत पैदा कर सकता है, जिसे डुकाटी कोर्स परफॉर्मेंस ऑयल के उपयोग से 236 bhp तक बढ़ाया जा सकता है. रेसिंग एग्जॉस्ट के साथ, पानिगाले V4 R 330 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति को पार कर सकती है, जो केवल मोटोजीपी बाइक्स ही हासिल कर सकती हैं.

पानिगाले V4 R में डुकाटी रेसिंग गियरबॉक्स लगा है, जिसमें न्यूट्रल पहले गियर के नीचे होता है, जिससे तेज़ ब्रेकिंग और कॉर्नर एंट्री के दौरान गलती से न्यूट्रल लगने की संभावना खत्म हो जाती है. इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज को डुकाटी वेहिकल ऑब्जर्बर (DVO) एल्गोरिदम के नए वैरिएंट और नए रेस ब्रेक कंट्रोल के साथ अपग्रेड किया गया है, जो कॉर्नर एंट्री के दौरान रियर ब्रेक का बेहतर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, जिससे राइडर देर से और ज़ोर से ब्रेक लगा सकता है. 6.9 इंच के TFT डिस्प्ले पर एक खास "ग्रिप मीटर" उपलब्ध ग्रिप का अनुमान ग्राफिक रूप से दिखाता है, जिससे लीन एंगल को सुरक्षित और बनाए रखना आसान हो जाता है.

पानिगाले V4 R में नए कॉर्नर साइडपॉड्स भी दिए गए हैं, जो मोटोजीपी से प्रेरित एक इनोवेशन है. ये उच्च लीन एंगल पर "ग्राउंड इफेक्ट" पैदा करते हैं, जिससे तेज कॉर्नरिंग गति के लिए टायर की पकड़ बढ़ती है. नए बड़े विंगलेट्स पिछले मॉडल की तुलना में डाउनफोर्स को 25% तक बढ़ाते हैं, जिससे उच्च गति पर सटीकता और स्थिरता में सुधार होता है. नई पानिगाले V4 R का निर्माण क्रमांकित सीरीज़ में किया गया है, और मॉडल का नाम और क्रमांक स्टीयरिंग प्लेट पर गर्व से प्रदर्शित किया गया है, जो इसकी खासियत को दर्शाता है. पहली पानिगाले V4 R चेन्नई में एक डुकाटी ग्राहक को डिलीवर की जा चुकी है.