नई डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक हुई लॉन्च, कीमत रु,36.17 लाख

डुकाटी ने भारत में अपडेटेड मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.36.17 लाख है. मल्टीस्ट्राडा लाइनअप में टॉप से ​​दूसरे नंबर पर मौजूद, पाइक्स पीक वर्ज़न, V4 का परफॉर्मेंस-सेंट्रिक वर्ज़न है और V4 S से रु.5.55 लाख ज़्यादा कीमत पर उपलब्ध है. इस बदलाव के साथ आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले कंपोनेंट्स, एर्गोनॉमिक्स में बदलाव और कुछ तकनीकी अपग्रेड भी मिलते हैं.

अपडेटेड मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक में 1,158 सीसी V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन लगा है, जो E20 मानकों के अनुरूप है और बाकी मल्टीस्ट्राडा रेंज में भी उपलब्ध है. यह इंजन 10,750 आरपीएम पर 168 बीएचपी और 123.8 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें अपडेटेड स्टैंडर्ड मल्टीस्ट्राडा V4 वाला सिलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम भी शामिल है, जो कम गति पर रियर सिलेंडर बैंक को बंद कर देता है जिससे गर्मी कम होती है और माइलेज बढ़ता है. ज़रूरत पड़ने पर यह फिर से सक्रिय हो जाता है.

यह भी पढ़ें: डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख

मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक में मल्टीस्ट्राडा परिवार की जानी-पहचानी डिज़ाइन भाषा है, साथ ही इस अपडेट में कुछ विज़ुअल अपडेट भी हैं. मोटरसाइकिल को एक नए "पाइक्स पीक" रंग में तैयार किया गया है, जो डुकाटी की MotoGP, सुपरबाइक और मोटोक्रॉस मशीनों से प्रेरित है, और साइड फेयरिंग पर नंबर पैनल भी दिए गए हैं. अतिरिक्त डिज़ाइन डिटेल में कार्बन-फाइबर कंपोनेंट्स, टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट, कम धुएँ वाली विंडस्क्रीन और गोल्ड-एनोडाइज़्ड ओहलिन्स फोर्क ट्यूब शामिल हैं. सीट डिज़ाइन में V4 लोगो और फ्रंट काउल पर डुकाटी कोर्से का प्रतीक शामिल है.

मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक में मानक मॉडल की तुलना में बेहतर एर्गोनॉमिक्स दिए गए हैं. फ़ुटपेग ज़्यादा ऊँचे और पीछे की ओर हैं, जबकि हैंडलबार नीचे, संकरे और सपाट मोड़ वाले हैं.

मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक का एक प्रमुख अंतर इसके प्रीमियम हार्डवेयर में है. यह बाइक ओहलिन्स स्मार्ट EC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन से लैस है. पानिगाले V4 S और स्ट्रीटफाइटर V4 S के सेटअप की तरह, यह राइडर के इनपुट और वास्तविक समय की स्थिति के आधार पर डैम्पिंग को ऑटोमेटिक रूप से एडजेस्ट करता है. ब्रेकिंग पार्ट्स में दो 330 मिमी फ्रंट डिस्क और एक 280 मिमी रियर डिस्क शामिल हैं. यह 17-इंच के फ्रंट व्हील पर चलती है और इसमें सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म है, जो इसे इस लाइनअप में अलग पहचान देते हैं.

नई पाइक्स पीक में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक एडवांस सेट भी है. छह-अक्षीय जड़त्वीय प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हुए, डुकाटी ने एक नया DVO (डुकाटी व्हीकल ऑब्ज़र्वर) फ़ीचर जोड़ा है जो 70 वर्चुअल सेंसर्स तक के डेटा का अनुकरण कर सकता है. दावा किया जाता है कि यह कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC), और डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) जैसे सिस्टम्स का बेहतर संचालन प्रदान करता है. इस पैकेज में तीन लेवल एडजेस्टेबल वाला इंजन ब्रेक कंट्रोल (EBC) और एक इलेक्ट्रॉनिक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी शामिल है.

मानक रूप से, पाइक्स पीक रडार-आधारित राइडर सहायता फीचर्स से सुसज्जित है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD), और एक नया फ़ॉरवर्ड कोलिज़न वार्निंग (FCW) फ़ंक्शन शामिल है. अतिरिक्त फीचर्स में डुकाटी कॉर्नरिंग लाइट्स (DCL) और एक अपडेटेड इंटरफ़ेस वाला 6.5-इंच रंगीन TFT डिस्प्ले शामिल है जो राइडर्स को सस्पेंशन सेटिंग्स को स्वतंत्र रूप से एडजेस्ट करने की सुविधा देता है.