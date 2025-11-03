डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- लिमिटेड-एडिशन मॉडल की केवल 500 यूनिट्स तक उपलब्ध हैं
- डुकाटी स्क्रैम्बलर की 10वें एनिवर्सरी मॉडल को पेश किया गया
- मैकेनिकली रूप से मानक डुकाटी स्क्रैम्बलर के समान है
डुकाटी ने भारत में नई डुकाटी स्क्रैम्बलर 10° एनिवर्सरी रिज़ोमा एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत रु.17.10 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस लिमिटेड-एडिशन मॉडल में केवल 500 यूनिट्स होंगी और यह मैकेनिकल रूप से स्टैंडर्ड डुकाटी स्क्रैम्बलर जैसा ही है, लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव रिज़ोमा कंपोनेंट्स के साथ-साथ एक नया रंग विकल्प भी मिलेगा. इस बाइक की डिलेवरी आज से भारत में शुरू हो रही है और रिज़ोमा एडिशन आधुनिक डुकाटी स्क्रैम्बलर मॉडल के दस साल पूरे होने का प्रतीक है. यह रिज़ोमा के साथ एक करीबी साझेदारी का परिणाम है जो अंततः एक प्रोडक्शन मॉडल के रूप में सामने आया है.
यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.28.68 लाख
रिज़ोमा एनिवर्सरी एडिशन डुकाटी स्क्रैम्बलर में अनूठी रंग-बिरंगी डिज़ाइन है, जिसे रिज़ोमा ने सेंटर स्टाइल डुकाटी के सहयोग से तैयार किया है और इसमें स्टोन व्हाइट, ब्लैक और मेटल रोज़ रंग का संतुलन बनाया गया है. टैंक, इंजन, चेसिस के पुर्जे और बार-एंड मिरर या एग्जॉस्ट सिस्टम जैसी डिटेल काले रंग में हैं, जबकि कवर, फुटरेस्ट, छोटी विंडशील्ड जैसी डिटेल मेटल रोज़ रंग में हाइलाइट किए गए हैं, जो फ्यूल टैंक कवर और स्पोर्टी मडगार्ड के स्टोन व्हाइट रंग के साथ एक कंट्रास्ट बनाते हैं.
इंजन वही एयर-कूल्ड डेस्मोड्यू ट्विन-सिलेंडर यूनिट है जो 72 बीएचपी ताकत बनाता है और इसमें राइड-बाय-वायर, क्विकशिफ्टर और राइड मोड्स हैं. डिस्प्ले 4.3-इंच का टीएफटी कंसोल है और सभी आवश्यक अप-टू-डेट जानकारी देती है.
