2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.28.68 लाख

डुकाटी इंडिया ने 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 और स्ट्रीटफाइटर V4S लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत रु.28.68 लाख (एक्स-शोरूम) है. हाई-स्पेक स्ट्रीटफाइटर V4S की कीमत रु.32.38 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. सातवीं पीढ़ी की डुकाटी पानिगाले V4 सुपरबाइक पर आधारित, नई स्ट्रीटफाइटर V4 परफॉर्मेंस के मामले में सभी खूबियों के साथ आती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें राइडर के आराम में सुधार और सड़क पर इस्तेमाल के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस है. 189 किलोग्राम वज़न, 212 बीएचपी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल V4 इंजन और एक हाई-टेक, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज के साथ, स्ट्रीटफाइटर V4 उन लोगों के लिए है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और रोज़मर्रा की उपयोगिता पसंद करते हैं.

इंजन और प्रदर्शन

1,103 सीसी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल इंजन डुकाटी मोटोजीपी बाइक्स से लिया गया है, जिसके साथ यह कई तकनीकी समाधान साझा करता है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व, काउंटर-रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट और ट्विन पल्स टाइमिंग के साथ 90-डिग्री V4 आर्किटेक्चर शामिल है, जो स्ट्रीटफाइटर V4 को डेस्मोसेडिसी जीपी जैसी आवाज़ करता है. इंजन अब यूरोप 5+ और E20 मानकों के अनुरूप है और 13,500 आरपीएम पर 212 बीएचपी और 11,250 आरपीएम पर 120 एनएम टॉर्क पैदा करता है. डुकाटी परफॉर्मेंस पैक अक्रापोविक रेसिंग एग्जॉस्ट को अपनाकर ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन में इन मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पावर 223 बीएचपी तक बढ़ जाती है.

डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स

नई डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 का पूरा डिज़ाइन वही है, लेकिन एक बिल्कुल नई फुल-एलईडी हेडलाइट इसके आक्रामक रूप को और निखारती है. आगे की ओर झुके हुए बाइप्लेन विंग्स पिछले मॉडल के विंग्स से ज़्यादा प्रभावी बताए जा रहे हैं, जो 270 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पर 17 किलोग्राम का डाउनफ़ोर्स देते हैं.

नए स्ट्रीटफाइटर V4 की राइडिंग पोजीशन पानिगाले V4 से प्रेरित है, लेकिन कहा जाता है कि यह ज़्यादा आरामदायक है, खासकर लंबे कद के राइडर्स के लिए. हैंडलबार का कर्व पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में 10 मिमी पीछे कर दिया गया है, और फुटपेग नीचे और ज़्यादा आगे की ओर हैं, जिन्हें 10 मिमी अंदर की ओर रखा गया है. सीट एरिया में ज़्यादा जगह राइडर को आगे-पीछे जाने के लिए ज़्यादा जगह देती है, और टैंक के पिछले हिस्से को ब्रेक लगाने, कॉर्नर एंट्री और कॉर्नरिंग के दौरान राइडर को बेहतर सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

चेसिस और हार्डवेयर

नए पानिगाले V4 से प्रेरित, स्ट्रीटफाइटर V4 का चेसिस पूरी तरह से नया है. इसका फ्रंट फ्रेम पिछली पीढ़ी के चेसिस की तुलना में 3.47 किलोग्राम हल्का है और इसे मज़बूत बनाया गया है ताकि ट्रैक पर एपेक्स पर चलाते समय झुकते समय ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा प्रभावशीलता मिले. कहा जा रहा है कि दो तरफा खोखला स्विंगआर्म कोनों से निकलते समय बेहतर ट्रैक्शन देता है, जिससे पीछे कठोरता में 43% की कमी आई है, जबकि पिछला पहिया असेंबली 2.9 किलोग्राम हल्का हो जाता है.

पानिगाले V4 की तरह, स्ट्रीटफाइटर V4 में भी ब्रेम्बो हाइप्योर फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स हैं, जो पिछले मॉडल के स्टाइलमा की तुलना में प्रति जोड़ी 60 ग्राम हल्के हैं. हाइप्योर कैलिपर्स बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हीट को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाते हैं और अधिक सुसंगत प्रदर्शन देते हैं, जिससे ट्रैक पर बाइक को उसकी पूरी क्षमता तक ले जाने की कोशिश करने वाले सवारों के लिए अधिक प्रभावी ब्रेकिंग संभव होती है.

V4 S में NIX-30 फोर्क, TTX36 शॉक एब्जॉर्बर, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर, फोर्ज्ड एल्युमीनियम व्हील्स और हल्की लिथियम आयन बैटरी के साथ पूरा ओहलिन्स स्मार्ट EC 3.0 सूट है. मानक स्ट्रीटफाइटर V4 में पूरी तरह से एडजस्टेबल 43 मिमी शोवा बिग पिस्टन फोर्क, एक सैक्स शॉक एब्जॉर्बर, एक सैक्स डैम्पर और 5-स्पोक लाइट अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. V4 का वज़न (पेट्रोल के बिना) 191 किलोग्राम है, जबकि V4 S का वज़न सिर्फ़ 189 किलोग्राम है.

इलेक्ट्रॉनिक

2025 स्ट्रीटफाइटर V4 में एक उल्लेखनीय रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है, जिसमें अब डुकाटी व्हीकल ऑब्ज़र्वर (DVO) कार्यक्षमता के साथ-साथ 6-एक्सिस IMU से चलने वाली कंट्रोल यूनिट भी शामिल है. IMU को भी फ्रंट सबफ्रेम से टैंक के हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया है और बाइक के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के करीब रखा गया है. DVO 70 सेंसर के इनपुट का अनुकरण करने की क्षमता के साथ काम करता है, और बाइक में अब बॉश के सहयोग से विकसित दुनिया का पहला रेस eCBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी शामिल है. अन्य इलेक्ट्रॉनिक खासियतें, जैसे DTC, व्हीली कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, पावर लॉन्च, स्टैंडर्ड अप/डाउन क्विकशिफ्टर, और इंजन ब्रेक कंट्रोल, पहले की तरह ही उपलब्ध हैं.

कीमत और फीचर्स

2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 2 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें डुकाटी रेड कलर ऑप्शन वाले स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत रु.28,68,600 (एक्स-शोरूम) है. हाई-स्पेक स्ट्रीटफाइटर V4 S की कीमत रु.32,38,400 (एक्स-शोरूम) है और इसमें टॉप-शेल्फ ओहलिन्स फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन, थर्ड-जनरेशन डुकाटी इलेक्ट्रॉनिक्स सस्पेंशन और ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर दिया गया है.