नई डुकाटी पानिगाले V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.12 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ट्रायंफबेनेली 752 एसटीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07यामाहा टेनेरे 700
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई डुकाटी पानिगाले V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.12 लाख

नई पानिगाले वी2 को पिछले वर्ष EICMA में किया गया था और यह लगभग एक वर्ष बाद भारत में आई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • डुकाटी ने भारत में नई पानिगाले V2 और V2 S लॉन्च की
  • नए डुकाटी V2 इंजन की शुरुआत पानिगाले V2 के साथ हुई
  • पानिगाले वी2 एस की कीमत रु.21.10 लाख (एक्स-शोरूम) है.

डुकाटी ने भारत में नई पानिगाले V2 लॉन्च कर दी है, जिसके स्टैंडर्ड वर्ज़न की कीमत रु.19.12 लाख और V2 S की कीमत रु.21.10 लाख (एक्स-शोरूम) है. EICMA 2024 में पेश की गई यह अपडेटेड मोटरसाइकिल अपने वैश्विक डेब्यू के लगभग एक साल बाद भारत में आ रही है. नई पानिगाले V2 पहले से हल्की है, इसका डिज़ाइन शार्प है और इसमें अपडेटेड हार्डवेयर दिए गए हैं.

EICMA 2024 2025 Ducati Panigale V2 Unveiled Powered By New Ducati V Twin 2

पानिगाले V2 में पEनिगEले V4 की डिज़ाइन भाषा का ही पालन किया गया है. बाइक में नए फीचर्स के तौर पर नया ट्विन हेडलैंप सेटअप, शार्प फेयरिंग लाइन्स और नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन दिया गया है. डुकाटी का कहना है कि स्टाइलिंग अपडेट का उद्देश्य बिना ज़्यादा भारीपन लाए एयर फ्लो और राइडर एर्गोनॉमिक्स, दोनों को बेहतर बनाना है. पीछे की तरफ ट्विन अंडर-सीट एग्जॉस्ट इसे और भी बेहतर बनाते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च

 

मोटरसाइकिल में नया 890 सीसी वी-ट्विन इंजन लगा है जो 118 बीएचपी और 93.3 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह पिछले मॉडल से कम है, लेकिन नए इंजन की बदौलत इसका वज़न 9 किलो कम हो गया है. इंजन में क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल जारी है, और यह मोटरसाइकिल अब भारतीय बाज़ार के लिए E20 ईंधन मानकों के अनुरूप है.

EICMA 2024 2025 Ducati Panigale V2 Unveiled Powered By New Ducati V Twin

चेसिस सेटअप वही है, जिसमें एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम और दो तरफा स्विंगआर्म है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ 43 मिमी मार्ज़ोची यूएसडी फोर्क और पीछे की तरफ KYB मोनोशॉक द्वारा किया जाता है, दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं. V2 S वैरिएंट में इनकी जगह पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स सेटअप दिया गया है.

 

ब्रेकिंग मैनेजमेंट ब्रेम्बो मोनोब्लॉक M50 कैलिपर्स वाली दो फ्रंट डिस्क और एक सिंगल रियर डिस्क द्वारा किया जाता है. नए V2 का वज़न 179 किलोग्राम है, जो पिछले मॉडल के 193 किलोग्राम से कम है, जबकि V2 S का वज़न 3 किलोग्राम और कम है.

2025 Ducati Panigale V2 Launched In India Price Specs Details 1

मोटरसाइकिल अब 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आती है जो राइडर के लिए कई तरह के सहायक उपकरण देती है. इनमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ चार राइडिंग मोड: रेस, स्पोर्ट, रोड और वेट शामिल हैं.

# New Panigale V4 R# 2025 Panigale V4# Ducati Panigale# Ducati Panigale V2# Ducati India# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.5 लाख
    ₹ 15,864/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अपडेटेड डुकाटी एडवेंचर टूरर अब पहले से 18 किलोग्राम हल्की है और इसमें नया 890 सीसी वी2 इंजन लगा है.
    2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च
  • यह एडवेंचर टूरर अब बेहतर माइलेज, बदले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतर यात्री आराम, तथा अग्रिम टक्कर चेतावनी प्रणाली के साथ अपडेटेड एडेप्टिव क्रूज नियंत्रण देती है.
    2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रु.22.98 लाख में हुई लॉन्च
  • RS वैरिएंट में मल्टीस्ट्राडा वी4 आरएस की तरह पानिगाले के V4 इंजन के डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल वैरिएंट का उपयोग होने की उम्मीद है.
    डुकाटी डियावेल V4 RS पर चल रहा काम, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद
  • डुकाटी पानिगाले वी4 आर ब्रांड की प्रमुख ट्रैक-सेंट्रिक सुपरबाइक है जो पानिगाले वी4 एस और डुकाटी की मोटोजीपी बाइक के बीच आती है.
    2026 डुकाटी पानिगाले V4 R हो सकती है पेश
  • डुकाटी ने भारत में बेची जाने वाली अपनी दो मोटरसाइकिलों के लिए रखरखाव अनुबंध योजना शुरू की है.
    डुकाटी मॉन्स्टर, मल्टीस्ट्राडा V4 अब आवधिक रखरखाव योजनाओं के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.25,999 से शुरू
  • अपडेटेड डुकाटी एडवेंचर टूरर अब पहले से 18 किलोग्राम हल्की है और इसमें नया 890 सीसी वी2 इंजन लगा है.
    2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च
  • यह एडवेंचर टूरर अब बेहतर माइलेज, बदले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतर यात्री आराम, तथा अग्रिम टक्कर चेतावनी प्रणाली के साथ अपडेटेड एडेप्टिव क्रूज नियंत्रण देती है.
    2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रु.22.98 लाख में हुई लॉन्च
  • RS वैरिएंट में मल्टीस्ट्राडा वी4 आरएस की तरह पानिगाले के V4 इंजन के डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल वैरिएंट का उपयोग होने की उम्मीद है.
    डुकाटी डियावेल V4 RS पर चल रहा काम, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद
  • डुकाटी पानिगाले वी4 आर ब्रांड की प्रमुख ट्रैक-सेंट्रिक सुपरबाइक है जो पानिगाले वी4 एस और डुकाटी की मोटोजीपी बाइक के बीच आती है.
    2026 डुकाटी पानिगाले V4 R हो सकती है पेश
  • डुकाटी ने भारत में बेची जाने वाली अपनी दो मोटरसाइकिलों के लिए रखरखाव अनुबंध योजना शुरू की है.
    डुकाटी मॉन्स्टर, मल्टीस्ट्राडा V4 अब आवधिक रखरखाव योजनाओं के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.25,999 से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई डुकाटी पानिगाले V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.12 लाख