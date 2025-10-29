नई डुकाटी पानिगाले V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.12 लाख

डुकाटी ने भारत में नई पानिगाले V2 लॉन्च कर दी है, जिसके स्टैंडर्ड वर्ज़न की कीमत रु.19.12 लाख और V2 S की कीमत रु.21.10 लाख (एक्स-शोरूम) है. EICMA 2024 में पेश की गई यह अपडेटेड मोटरसाइकिल अपने वैश्विक डेब्यू के लगभग एक साल बाद भारत में आ रही है. नई पानिगाले V2 पहले से हल्की है, इसका डिज़ाइन शार्प है और इसमें अपडेटेड हार्डवेयर दिए गए हैं.

पानिगाले V2 में पEनिगEले V4 की डिज़ाइन भाषा का ही पालन किया गया है. बाइक में नए फीचर्स के तौर पर नया ट्विन हेडलैंप सेटअप, शार्प फेयरिंग लाइन्स और नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन दिया गया है. डुकाटी का कहना है कि स्टाइलिंग अपडेट का उद्देश्य बिना ज़्यादा भारीपन लाए एयर फ्लो और राइडर एर्गोनॉमिक्स, दोनों को बेहतर बनाना है. पीछे की तरफ ट्विन अंडर-सीट एग्जॉस्ट इसे और भी बेहतर बनाते हैं.

मोटरसाइकिल में नया 890 सीसी वी-ट्विन इंजन लगा है जो 118 बीएचपी और 93.3 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह पिछले मॉडल से कम है, लेकिन नए इंजन की बदौलत इसका वज़न 9 किलो कम हो गया है. इंजन में क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल जारी है, और यह मोटरसाइकिल अब भारतीय बाज़ार के लिए E20 ईंधन मानकों के अनुरूप है.

चेसिस सेटअप वही है, जिसमें एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम और दो तरफा स्विंगआर्म है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ 43 मिमी मार्ज़ोची यूएसडी फोर्क और पीछे की तरफ KYB मोनोशॉक द्वारा किया जाता है, दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं. V2 S वैरिएंट में इनकी जगह पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स सेटअप दिया गया है.

ब्रेकिंग मैनेजमेंट ब्रेम्बो मोनोब्लॉक M50 कैलिपर्स वाली दो फ्रंट डिस्क और एक सिंगल रियर डिस्क द्वारा किया जाता है. नए V2 का वज़न 179 किलोग्राम है, जो पिछले मॉडल के 193 किलोग्राम से कम है, जबकि V2 S का वज़न 3 किलोग्राम और कम है.

मोटरसाइकिल अब 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आती है जो राइडर के लिए कई तरह के सहायक उपकरण देती है. इनमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ चार राइडिंग मोड: रेस, स्पोर्ट, रोड और वेट शामिल हैं.