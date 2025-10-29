नई डुकाटी पानिगाले V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.12 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 29, 2025
हाइलाइट्स
- डुकाटी ने भारत में नई पानिगाले V2 और V2 S लॉन्च की
- नए डुकाटी V2 इंजन की शुरुआत पानिगाले V2 के साथ हुई
- पानिगाले वी2 एस की कीमत रु.21.10 लाख (एक्स-शोरूम) है.
डुकाटी ने भारत में नई पानिगाले V2 लॉन्च कर दी है, जिसके स्टैंडर्ड वर्ज़न की कीमत रु.19.12 लाख और V2 S की कीमत रु.21.10 लाख (एक्स-शोरूम) है. EICMA 2024 में पेश की गई यह अपडेटेड मोटरसाइकिल अपने वैश्विक डेब्यू के लगभग एक साल बाद भारत में आ रही है. नई पानिगाले V2 पहले से हल्की है, इसका डिज़ाइन शार्प है और इसमें अपडेटेड हार्डवेयर दिए गए हैं.
पानिगाले V2 में पEनिगEले V4 की डिज़ाइन भाषा का ही पालन किया गया है. बाइक में नए फीचर्स के तौर पर नया ट्विन हेडलैंप सेटअप, शार्प फेयरिंग लाइन्स और नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन दिया गया है. डुकाटी का कहना है कि स्टाइलिंग अपडेट का उद्देश्य बिना ज़्यादा भारीपन लाए एयर फ्लो और राइडर एर्गोनॉमिक्स, दोनों को बेहतर बनाना है. पीछे की तरफ ट्विन अंडर-सीट एग्जॉस्ट इसे और भी बेहतर बनाते हैं.
यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च
मोटरसाइकिल में नया 890 सीसी वी-ट्विन इंजन लगा है जो 118 बीएचपी और 93.3 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह पिछले मॉडल से कम है, लेकिन नए इंजन की बदौलत इसका वज़न 9 किलो कम हो गया है. इंजन में क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल जारी है, और यह मोटरसाइकिल अब भारतीय बाज़ार के लिए E20 ईंधन मानकों के अनुरूप है.
चेसिस सेटअप वही है, जिसमें एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम और दो तरफा स्विंगआर्म है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ 43 मिमी मार्ज़ोची यूएसडी फोर्क और पीछे की तरफ KYB मोनोशॉक द्वारा किया जाता है, दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं. V2 S वैरिएंट में इनकी जगह पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स सेटअप दिया गया है.
ब्रेकिंग मैनेजमेंट ब्रेम्बो मोनोब्लॉक M50 कैलिपर्स वाली दो फ्रंट डिस्क और एक सिंगल रियर डिस्क द्वारा किया जाता है. नए V2 का वज़न 179 किलोग्राम है, जो पिछले मॉडल के 193 किलोग्राम से कम है, जबकि V2 S का वज़न 3 किलोग्राम और कम है.
मोटरसाइकिल अब 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आती है जो राइडर के लिए कई तरह के सहायक उपकरण देती है. इनमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ चार राइडिंग मोड: रेस, स्पोर्ट, रोड और वेट शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 32.05 - 74.8 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.61 - 17.99 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.73 - 24.02 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.52 - 18.78 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.68 - 26.74 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 78.93 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.61 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.22 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स