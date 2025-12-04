पत्रिकायूज़्ड कार्स
डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध; कीमत रु.15,000 से शुरू

डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री पर; कीमत रु.15,000 से शुरू.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • डुकाटी और टाइटन ने नया घड़ी कलेक्शन पेश किया
  • कीमत रु.15,000 से रु.30,000 के बीच है
  • सभी मॉडल क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ हैं

घड़ी कंपनी टाइटन और इतालवी मोटरसाइकिल ब्रांड डुकाटी ने भारतीय बाज़ार के लिए घड़ियों की एक नई सीरीज़ पेश करने के लिए हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने पहले भी कई कलेक्शन पर सहयोग किया है, और इस नई लॉन्च में डुकाटी की मोटरसाइकिल डिज़ाइन भाषा से प्रेरित 43 नई क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ शामिल हैं. हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये घड़ियाँ टाइटन द्वारा निर्मित नहीं हैं.

Ducat Titan Introduce New Watch Collection 2

भारत में घड़ियों के नए कलेक्शन को लाने के लिए, डुकाटी ने रिटेल डिलेवरी, ब्रांड उपस्थिति और देशव्यापी विस्तार के लिए टाइटन कंपनी लिमिटेड को अपना लाइसेंसिंग पार्टनर नियुक्त किया है. ये मॉडल टाइटन के रिटेल नेटवर्क के ज़रिए बेचे जाएँगे, जिसमें देश भर में हेलिओस और टाइटन वर्ल्ड स्टोर शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख

 

नई रेंज की कीमतें रु.15,000 से शुरू होकर रु.30,000 तक जाती हैं. टाइटन डिलेवरी और रिटेल संचालन संभालेगी, जबकि घड़ियों का निर्माण डुकाटी के वैश्विक विनिर्माण साझेदारों द्वारा किया जाएगा. लॉन्च के समय मौजूद कुछ घड़ियों के नाम सुपरमोटो, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और कोर्स हैं.

Ducat Titan Introduce New Watch Collection 1

नए कलेक्शन का डिज़ाइन डुकाटी की परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों से काफी प्रभावित है. घड़ियों में इंस्ट्रूमेंटेशन से प्रेरित डायल, लाल रंग के एक्सेंट और भी बहुत कुछ शामिल हैं.

 

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, डुकाटी के ब्रांड लाइसेंसिंग, प्रायोजन एवं खेल विपणन प्रमुख, एलेसेंड्रो सिकोग्नानी ने कहा: "डुकाटी भावनाओं का प्रतीक है - वह क्षण जब इंसान मशीन से जुड़ जाता है और गति उसकी धड़कन पकड़ लेती है. यह वॉच-कलेक्शन मोटरसाइकिल से परे उस एहसास को समेटे हुए है. यह हर उस डुकाटी प्रशंसक के लिए है जो चाहता है कि यह रोमांच उसके साथ बना रहे."

  • यह स्कीम 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी और केवल नए खरीदारों के लिए उपलब्ध है.
    ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त
  X440T में बदला हुआ रियर-एंड है और इसका लुक X440 मोटरसाइकिल जैसा ही है.
नई हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च से पहले आई सामने
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • X440T में बदला हुआ रियर-एंड है और इसका लुक X440 मोटरसाइकिल जैसा ही है.
    नई हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च से पहले आई सामने
  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, 2025 IBW 19, 20 दिसंबर को एक नई जगह पर आयोजित किया जाएगा.
    2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
    बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
