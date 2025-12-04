डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध; कीमत रु.15,000 से शुरू

घड़ी कंपनी टाइटन और इतालवी मोटरसाइकिल ब्रांड डुकाटी ने भारतीय बाज़ार के लिए घड़ियों की एक नई सीरीज़ पेश करने के लिए हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियों ने पहले भी कई कलेक्शन पर सहयोग किया है, और इस नई लॉन्च में डुकाटी की मोटरसाइकिल डिज़ाइन भाषा से प्रेरित 43 नई क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ शामिल हैं. हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये घड़ियाँ टाइटन द्वारा निर्मित नहीं हैं.

भारत में घड़ियों के नए कलेक्शन को लाने के लिए, डुकाटी ने रिटेल डिलेवरी, ब्रांड उपस्थिति और देशव्यापी विस्तार के लिए टाइटन कंपनी लिमिटेड को अपना लाइसेंसिंग पार्टनर नियुक्त किया है. ये मॉडल टाइटन के रिटेल नेटवर्क के ज़रिए बेचे जाएँगे, जिसमें देश भर में हेलिओस और टाइटन वर्ल्ड स्टोर शामिल हैं.

नई रेंज की कीमतें रु.15,000 से शुरू होकर रु.30,000 तक जाती हैं. टाइटन डिलेवरी और रिटेल संचालन संभालेगी, जबकि घड़ियों का निर्माण डुकाटी के वैश्विक विनिर्माण साझेदारों द्वारा किया जाएगा. लॉन्च के समय मौजूद कुछ घड़ियों के नाम सुपरमोटो, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और कोर्स हैं.

नए कलेक्शन का डिज़ाइन डुकाटी की परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों से काफी प्रभावित है. घड़ियों में इंस्ट्रूमेंटेशन से प्रेरित डायल, लाल रंग के एक्सेंट और भी बहुत कुछ शामिल हैं.

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, डुकाटी के ब्रांड लाइसेंसिंग, प्रायोजन एवं खेल विपणन प्रमुख, एलेसेंड्रो सिकोग्नानी ने कहा: "डुकाटी भावनाओं का प्रतीक है - वह क्षण जब इंसान मशीन से जुड़ जाता है और गति उसकी धड़कन पकड़ लेती है. यह वॉच-कलेक्शन मोटरसाइकिल से परे उस एहसास को समेटे हुए है. यह हर उस डुकाटी प्रशंसक के लिए है जो चाहता है कि यह रोमांच उसके साथ बना रहे."