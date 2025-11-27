2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख

डुकाटी इंडिया ने 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत स्टैंडर्ड स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए रु.17,50,200 (एक्स-शोरूम) और महंगे स्ट्रीटफाइटर V2 S के लिए रु.19,48,900 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 एक मिडिलवेट स्पोर्ट नेकेड है जो पानिगाले V2 पर आधारित है और डुकाटी द्वारा बनी अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर होने का दावा करती है, जिसके सबसे महंगे V2 S वैरिएंट का ड्राई वेट 175 किलोग्राम बताया गया है.

2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2, डुकाटी स्ट्रीटफाइटर परिवार की खास डिज़ाइन भाषा को फॉलो करती है, जिसमें आगे की ओर झुकी हुई बॉडी और फुल-एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल द्वारा दिखाया गया एक शार्प फेस है. डुकाटी के अनुसार, नई स्ट्रीटफाइटर V2 हल्केपन, आसान हैंडलिंग और एक शक्तिशाली लेकिन उपयोगी इंजन के साथ हर किसी के लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट बाइक का विकल्प है.

इंजन और प्रदर्शन

2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 में एक नया 890 सीसी, 90-डिग्री V2 इंजन लगा है जिसे यूरो5+ मानक के अनुसार प्रमाणित किया गया है. इस नए इंजन का वज़न सिर्फ़ 54.4 किलोग्राम है और यह डुकाटी द्वारा बना अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन है. 890 सीसी, वी-ट्विन इंजन 10,750 आरपीएम पर 119 बीएचपी और 8,250 आरपीएम पर 93.3 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. 70% से ज़्यादा टॉर्क सिर्फ़ 3,000 आरपीएम पर उपलब्ध है, जो पूरे रेव रेंज में रोमांचक प्रतिक्रिया का वादा करता है. एक रेसिंग एग्जॉस्ट एक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध है, जो पावर को 125 बीएचपी तक बढ़ा देता है और वज़न को 4.5 किलोग्राम कम कर देता है.

चेसिस और सस्पेंशन

2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 एक मोनोकॉक फ्रेम पर बनी है, जिसमें V2 इंजन को एक स्ट्रेस्ड एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है. नई पानिगाले V4 से प्रेरित, स्ट्रीटफाइटर V2 में एक डबल-साइडेड स्विंगआर्म भी है, जो स्थिरता और मैकेनिकल ग्रिप को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है. V2 और V2 S के सस्पेंशन सेटअप में अंतर है.

स्ट्रीटफाइटर V2 में पूरी तरह से एडजस्टेबल मार्ज़ोची फोर्क और पूरी तरह से एडजस्टेबल कायाबा रियर मोनोशॉक है. दूसरी ओर, V2 S में पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स NIX-30 फ्रंट फोर्क और ओहलिन्स रियर सस्पेंशन, एक हल्की लिथियम-आयन बैटरी, डुकाटी पावर लॉन्च (DPL), पिट लिमिटर और 3 किलो कम वज़न (175 किलो) (स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए 178 किलो) मिलता है.

V2 और V2 S दोनों में सैक्स स्टीयरिंग डैम्पर है और नए कास्ट व्हील्स में पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर (120/70 आगे और 190/55 पीछे) लगे हैं. ब्रेकिंग का काम M50 मोनोब्लॉक कैलिपर्स और 320 मिमी फ्रंट डिस्क वाले शक्तिशाली ब्रेम्बो सिस्टम द्वारा किया जाता है.

फीचर्स

बाइक में चार राइडिंग मोड उपलब्ध हैं - रेस, स्पोर्ट, रोड और वेट शामिल हैं. इसके अलावा इसमें नया 5-इंच TFT डिस्प्ले मिलता है जो एक स्पष्ट और सहज राइडर इंटरफ़ेस देता है, जिसमें कई राइडिंग परिस्थितियों के अनुरूप तीन डिस्प्ले मोड (रोड, रोड प्रो और ट्रैक) शामिल हैं.

इसके अलावा, डुकाटी नई स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए कई एक्सेसरीज़ भी पेश कर रही है, जिनमें ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए रेसिंग एग्जॉस्ट, लैप टाइमर प्रो सेल्फ-टाइमिंग सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB पावर सॉकेट और TPMS टायर प्रेशर सेंसर शामिल हैं. स्ट्रीटफाइटर V2 आज से भारत में डुकाटी रेड रंग में उपलब्ध है.