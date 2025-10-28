2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 28, 2025
हाइलाइट्स
- 2025 मल्टीसराडा V2 भारत में हुई लॉन्च
- कीमतें रु.18.88 लाख से रु.20.30 लाख के बीच
- बदले हुए एर्गोनॉमिक्स, पीछे बैठने वालों के लिए ज़्यादा जगह और भी बहुत कुछ है
डुकाटी ने भारत में मल्टीस्ट्राडा V2 का 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया है. यह मोटरसाइकिल दो वैरिएंट में उपलब्ध है: बेस मल्टीस्ट्राडा V2, जिसकी कीमत रु.18.88 लाख है, और मल्टीस्ट्राडा V2 S, जिसकी शुरुआती कीमत रु.20.99 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है. नई मल्टीस्ट्राडा V2 लाइनअप में उल्लेखनीय रूप से वज़न में कमी, बदले हुए एर्गोनॉमिक्स, नए सिरे से तैयार चेसिस और अपडेटेड 890 सीसी V2 इंजन शामिल हैं.
नई मल्टीस्ट्राडा V2: डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स
देखने में, नए मॉडल में मल्टीस्ट्राडा का परिचित रूप बरकरार है, लेकिन ज़्यादा शार्प डिटेलिंग के साथ. आगे के हिस्से में अब नई हेडलाइट्स और DRLs हैं, जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं. डुकाटी का कहना है कि फ्रेम, सबफ्रेम और स्विंगआर्म को भी नया डिज़ाइन दिया गया है. इसके अलावा, ब्रांड ने सीट की ऊँचाई कम करके सीटिंग पोज़िशन और एर्गोनॉमिक्स को भी बेहतर बनाया है.
यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रु.22.98 लाख में हुई लॉन्च
V2 S वैरिएंट के लिए, डुकाटी ने लेगरूम और धड़ की जगह बढ़ाकर यात्रियों के आराम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है. पीछे बैठने वाले के लिए ज़्यादा जगह बनाने के लिए टॉप बॉक्स और साइड केस माउंट की जगह बदल दी गई है.
नई मल्टीस्ट्राडा V2: इंजन और प्रदर्शन
इस मोटरसाइकिल में नया 890 सीसी V2 इंजन लगा है, जिसका वज़न 54.9 किलोग्राम है. यह 10,750 आरपीएम पर 115 बीएचपी और 8,250 आरपीएम पर 92 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. डुकाटी का दावा है कि यह कॉन्फ़िगरेशन न केवल बाइक की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, बल्कि इसके कुल वज़न घटाने में भी काफ़ी योगदान देता है. बेस V2 का वज़न 199 किलोग्राम (सूखा) है, जबकि V2 S का वज़न 202 किलोग्राम है, जो दोनों ही पुराने मॉडल से लगभग 18 किलोग्राम हल्के हैं. अब इस बाइक में थोड़ा छोटा 19-लीटर का फ्यूल टैंक है.
डुकाटी ने बेहतर हैंडलिंग विशेषताओं पर भी ज़ोर दिया है, खासकर कम गति पर, जो कि नए चेसिस ज्योमेट्री और एर्गोनॉमिक सुधारों की बदौलत संभव हुआ है. हर 45,000 किमी पर वाल्व क्लीयरेंस की जाँच ज़रूरी है.
नई मल्टीस्ट्राडा V2: खासियतें
2025 मल्टीस्ट्राडा V2 लाइनअप इलेक्ट्रॉनिक्स से भरपूर है. इसमें पाँच राइडिंग मोड्स - स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, एंड्यूरो और वेट - के साथ-साथ कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC) और इंजन ब्रेक कंट्रोल (EBC) भी हैं.
एक नया 5-इंच TFT डिस्प्ले, जिसमें एक नया बहुभाषी इंटरफ़ेस और तीन सूचना लेआउट मानक हैं. V2 S वेरिएंट में डुकाटी मल्टीमीडिया सिस्टम भी शामिल है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और वैकल्पिक टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है.
अन्य मानक फीचर्स में क्रूज़ कंट्रोल, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और डुकाटी ब्रेक लाइट ईवीओ शामिल हैं, जो तेज ब्रेक लगाने पर स्वचालित रूप से आपातकालीन फ्लैशिंग को सक्रिय कर देता है.
नई मल्टीस्ट्राडा V2: पार्ट्स
बेस मल्टीस्ट्राडा V2 में मैकेनिकली एडजस्टेबल 45 मिमी मार्ज़ोची सस्पेंशन है जो दोनों सिरों पर 170 मिमी का ट्रैवल मिलता है. हालाँकि, V2 S में डुकाटी स्काईहुक सस्पेंशन (DSS) है, जो एक सेमी-एक्टिव सिस्टम है जो सवारी की स्थिति के अनुसार वास्तविक समय में डैम्पिंग को ऑटोमेटिक रूप से एडजेस्ट करता है.
S वैरिएंट में एक अतिरिक्त फीचर मिनिमम प्रीलोड है, जो रुकते समय सस्पेंशन को कम कर देता है जिससे सवार के लिए पैर नीचे रखना आसान हो जाता है. दोनों मॉडल 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील सेटअप के साथ आते हैं, जिन पर पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल II टायर लगे हैं.
नई मल्टीस्ट्राडा V2: रंग और कीमत
2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 रेंज तीन वैरिएंट और रंग कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है. स्टैंडर्ड मल्टीस्ट्राडा V2 डुकाटी रेड रंग में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.18.88 लाख (एक्स-शोरूम) है. हाई-स्पेक मल्टीस्ट्राडा V2 S दो विकल्पों में उपलब्ध है: डुकाटी रेड (रु.21 लाख) और स्टॉर्म ग्रीन (रु.21.30 लाख ) (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है.
